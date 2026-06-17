АҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқда

·0·Иқтисодиёт
АҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқда

АҚШ Конгрессининг бир гуруҳ сенаторлари Ғазначилик департаментини GENIUS Act қонунини амалга оширишда штат ҳукуматларининг ваколатларини сақлаб қолишга чақирди. Республикачи сенатор Кйнтиа Луммис бошчилигидаги икки партиявий гуруҳ молия вазири Скотт Бессентга йўллаган мактубида стабилкоин эмитентларини назорат қилишда маҳаллий ҳокимият органларининг роли муҳимлигини таъкидлади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу ташаббус рақамли активлар бозорини марказлашган ва маҳаллий даражада тартибга солиш ўртасидаги мувозанатни сақлашга қаратилган. Сенаторларнинг фикрича, GENIUS Act доирасида штатларга ўз ҳудудларидаги криптовалюта компанияларини мустақил бошқариш имконияти берилиши керак. Бу эса АҚШ молия тизимидаги анъанавий икки босқичли банк назорати тамойилларига мос келади.

GENIUS Act қонунига кўра, бозор қиймати 10 миллиард доллардан кам бўлган стабилкоин эмитентлари, агар тегишли штатда федерал қонунчиликка ўхшаш қоидалар мавжуд бўлса, штат органлари томонидан тартибга солиниши мумкин. Бу қоида кичикроқ лойиҳалар учун федерал бюрократияни камайтириш ва инновацияларни қўллаб-қувватлашга хизмат қилади.

Бозордаги йирик иштирокчилар ва янги қоидалар

КоинГекко маълумотларига кўра, ҳозирда фақат учта йирик стабилкоин — Tether (УСДт), USDC ва УСДС (собиқ DAI) капитализацияси 10 миллиард доллардан ошади. Демак, қолган барча эмитентлар штат даражасидаги назорат остига тушиши мумкин. Сенаторлар Ғазначиликдан ушбу жараённи амалга оширишда аниқ муддатлар ва тартиб-таомилларни белгилашни талаб қилмоқда.

Мактубда қайд этилишича, Ғазначиликнинг ҳозирги таклифларида штатларни сертификатлаш жараёни бир марталик имконият сифатида талқин қилиниши хавфи бор. Бу эса келажакда ўз қонунчилигини янгилаган штатлар учун эшикларни ёпиб қўйиши мумкин. Қонун чиқарувчилар мослашувчан сертификатлаш тизимини яратиш зарурлигини уқтиришмоқда.

Президент Доналд Трумп томонидан июль ойида имзоланган GENIUS Act стабилкоинлар бозорини қонуний доирага солишда муҳим қадам бўлди. Мазкур ҳужжат нафақат эмитентларни тартибга солади, балки ноқонуний пул айланишига қарши кураш чораларини ҳам кучайтиради. Сенаторлар Билл Ҳагертй, Кевин Крамер ва Кирстен Гиллибранд каби сиёсатчилар ҳам ушбу мурожаатни қўллаб-қувватлаган.

Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун АҚШдаги ушбу қонунчилик ўзгаришлари муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда стабилкоинларни тартибга солишнинг аниқ механизмлари ишлаб чиқилиши, халқаро молия тизимида криптовалюталарнинг ўрнини мустаҳкамлайди ва инвесторлар ишончини оширади.

Хулоса қилиб айтганда, АҚШ Ғазначилиги ва штатлар ўртасидаги ваколатлар тақсимоти яқин ойларда крипто-бозорнинг ҳуқуқий ландшафтини белгилаб беради. Бу жараён нафақат АҚШ ички бозори, балки глобал Bitcoin ва стабилкоин экотизимига ҳам бевосита таъсир кўрсатади.

BitcoinСтабилкоинАҚШИқтисодиётКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Bitcoin АҚШ ва Эрон келишуви ортидан 67 000 доллардан ошди: Бу "буқа тузоғими"?Бугун, 22:39Токенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиТокенлаштирилган активлар бозори 43 миллиард доллардан ошдиБугун, 20:53АҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиАҚШ сайловларида криптовалюта таъсири: Алабама штатидаги пойгага 12 млн доллар тикилдиБугун, 19:57Bitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиBitcoin нархи пастки нуқтага етдими: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиБугун, 19:56АҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврАҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги даврКеча, 17:15Стате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиСтате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиКеча, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда