АҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқда
АҚШ Конгрессининг бир гуруҳ сенаторлари Ғазначилик департаментини GENIUS Act қонунини амалга оширишда штат ҳукуматларининг ваколатларини сақлаб қолишга чақирди. Республикачи сенатор Кйнтиа Луммис бошчилигидаги икки партиявий гуруҳ молия вазири Скотт Бессентга йўллаган мактубида стабилкоин эмитентларини назорат қилишда маҳаллий ҳокимият органларининг роли муҳимлигини таъкидлади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу ташаббус рақамли активлар бозорини марказлашган ва маҳаллий даражада тартибга солиш ўртасидаги мувозанатни сақлашга қаратилган. Сенаторларнинг фикрича, GENIUS Act доирасида штатларга ўз ҳудудларидаги криптовалюта компанияларини мустақил бошқариш имконияти берилиши керак. Бу эса АҚШ молия тизимидаги анъанавий икки босқичли банк назорати тамойилларига мос келади.
GENIUS Act қонунига кўра, бозор қиймати 10 миллиард доллардан кам бўлган стабилкоин эмитентлари, агар тегишли штатда федерал қонунчиликка ўхшаш қоидалар мавжуд бўлса, штат органлари томонидан тартибга солиниши мумкин. Бу қоида кичикроқ лойиҳалар учун федерал бюрократияни камайтириш ва инновацияларни қўллаб-қувватлашга хизмат қилади.
Бозордаги йирик иштирокчилар ва янги қоидаларКоинГекко маълумотларига кўра, ҳозирда фақат учта йирик стабилкоин — Tether (УСДт), USDC ва УСДС (собиқ DAI) капитализацияси 10 миллиард доллардан ошади. Демак, қолган барча эмитентлар штат даражасидаги назорат остига тушиши мумкин. Сенаторлар Ғазначиликдан ушбу жараённи амалга оширишда аниқ муддатлар ва тартиб-таомилларни белгилашни талаб қилмоқда.
Мактубда қайд этилишича, Ғазначиликнинг ҳозирги таклифларида штатларни сертификатлаш жараёни бир марталик имконият сифатида талқин қилиниши хавфи бор. Бу эса келажакда ўз қонунчилигини янгилаган штатлар учун эшикларни ёпиб қўйиши мумкин. Қонун чиқарувчилар мослашувчан сертификатлаш тизимини яратиш зарурлигини уқтиришмоқда.
Президент Доналд Трумп томонидан июль ойида имзоланган GENIUS Act стабилкоинлар бозорини қонуний доирага солишда муҳим қадам бўлди. Мазкур ҳужжат нафақат эмитентларни тартибга солади, балки ноқонуний пул айланишига қарши кураш чораларини ҳам кучайтиради. Сенаторлар Билл Ҳагертй, Кевин Крамер ва Кирстен Гиллибранд каби сиёсатчилар ҳам ушбу мурожаатни қўллаб-қувватлаган.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун АҚШдаги ушбу қонунчилик ўзгаришлари муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда стабилкоинларни тартибга солишнинг аниқ механизмлари ишлаб чиқилиши, халқаро молия тизимида криптовалюталарнинг ўрнини мустаҳкамлайди ва инвесторлар ишончини оширади.
Хулоса қилиб айтганда, АҚШ Ғазначилиги ва штатлар ўртасидаги ваколатлар тақсимоти яқин ойларда крипто-бозорнинг ҳуқуқий ландшафтини белгилаб беради. Бу жараён нафақат АҚШ ички бозори, балки глобал Bitcoin ва стабилкоин экотизимига ҳам бевосита таъсир кўрсатади.
…