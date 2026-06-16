Манчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқда

·0·Спорт
Манчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқда

Англия чемпиони Манчестер Сити жамоанинг асосий ҳимоячиларидан бири Ёшко Гвардиол билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича якуний тўхтамга келди. Хорватиялик иқтидорли футболчи «шаҳарликлар» сафида 2031-йилга қадар қоладиган бўлди. Бу қарор футболчи атрофидаги турли трансфер миш-мишларига чек қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити раҳбарияти Гвардиолни жамоанинг келажакдаги энг қимматли активларидан бири деб ҳисобламоқда. Янги шартнома унинг амалдаги муддатини яна уч йилга узайтиради. Аввалги келишув 2028-йилда якунига етиши керак эди, бироқ клуб ҳимоя чизиғининг мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида ҳозирдан ҳаракат қилди.

Грандлар қизиқишига чек қўчилди

Гвардиолнинг ушбу қарори Европанинг бир қатор гранд клублари, хусусан, Реал Мадрид ва Бавария учун кутилмаган зарба бўлди. Испания клуби президенти Флорентино Перез хорватиялик ҳимоячини «сантияго Бернабеу»га олиб келиш орқали ҳимоя чизиғини тубдан янгилашни мақсад қилган эди. Мюнхеннинг Бавария клуби ҳам футболчининг Германия чемпионатига қайтиши бўйича расмий сўровлар юборган.

Шунга қарамай, Манчестер Сити музокаралар давомида хотиржамликни сақлаб қолди. Клуб мутасаддилари футболчининг Манчестердаги ҳаётидан мамнун эканлиги ва лойиҳага содиқлигига ишонишган. Якунда Гвардиол дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири сифатида ўз фаолиятини айнан Англия Премер-лигасида давом эттиришни афзал кўрмоқда.

Ёшко Гвардиолнинг универсаллиги уни Пеп Гуардиола тактик чизмаларида ажралмас бўшлиққа айлантирди. У ҳам марказий ҳимояда, ҳам чап қанотда бирдек ишончли ўйин намойиш эта олади. 2024-25-йилги мавсумда у клубнинг «Энг яхши футболчиси» деб топилгани ҳам унинг жамоадаги нуфузи қанчалик юқори эканлигидан далолат беради.

Таъкидлаш жоизки, ўтган мавсум футболчи учун жисмоний жиҳатдан бироз қийин кечди. Январ ойида оёғидан олган жиддий жароҳати сабабли у тўрт ойни майдон ташқарисида ўтказишга мажбур бўлди. Бироқ май ойида сафга қайтиб, мавсумнинг ҳал қилувчи баҳсларида, жумладан, Кристал Пелас ва Астон Виллага қарши ўйинларда ўзининг юқори спорт формасида эканлигини исботлади.

Янги шартнома нафақат молиявий жиҳатдан манфаатли, балки клубнинг футболчига бўлган юксак ишончини ҳам ифодалайди. Манчестер Сити раҳбарияти яқин ҳафталар ичида келишувни расман эълон қилиши кутилмоқда. Бу қадам клубнинг янги даврга ўтиш жараёнида барқарорликни сақлаб қолиш стратегиясининг бир қисмидир.

Манчестер СитиЁшко ГвардиолТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиЖозе Моуринью Реал Мадрид ярим ҳимоясини кучайтириш учун Дортмунд юлдузини танладиБугун, 19:13Испания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиИспания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиКеча, 18:52Испания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возиня ҳақиқий қаҳрамонга айландиИспания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возиня ҳақиқий қаҳрамонга айландиКеча, 18:39Жаҳон чемпионатида улкан сенсация: Испания дебютант Кабо-Вердени енга олмадиЖаҳон чемпионатида улкан сенсация: Испания дебютант Кабо-Вердени енга олмадиКеча, 18:12Бразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиБразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиКеча, 16:53Сарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиСарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиКеча, 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди