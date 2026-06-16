Жулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамон

·0·Спорт
Жулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамон

Футбол оламида кутилмаган қаҳрамонлар пайдо бўлиши одатий ҳол, бироқ Жулиан Қуинонес кўрсатаётган натижалар ҳатто тажрибали мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Мексика терма жамоаси ва Саудия Арабистонининг "Ал-Қодисия" клуби ҳужумчиси нафақат ўз мамлакати, балки бутун дунё футбол жамоатчилиги эътиборини тортди. Унинг 2026-йилги Жаҳон чемпионати очилиш ўйинида Жанубий Африка дарвозасига урган голи уни тарихга муҳрлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жулиан Қуинонес Колумбиянинг Магуи Паян шаҳрида туғилган бўлса-да, футболчи сифатида Мекцикада шаклланди. У Жаҳон чемпионатлари тарихида бошқа давлат сафида гол урган илк колумбиялик футболчига айланди. ESPN МХ нашри хабарига кўра, Қуинонеснинг ушбу муваффақияти ортида машаққатли меҳнат ва ўзига хос ҳаёт йўли ётибди. Мексика унга нафақат шартнома, балки келажак ва ватан тақдим этди.

Ялангоёқ болакайдан "Арслон"гача

Болалигида Жулиан ота-онасидан яширинча кўчада футбол ўйнар, ҳатто овқатланиш учун ҳам уйига қайтмас эди. Унинг илк мураббийларидан бири Сезар Валенсиянинг сўзларига кўра, ёшлигида ялангоёқ тўп сургани унинг жисмоний ҳолатига ижобий таъсир қилган. Бу ҳолат унинг тўпиқ қисмини мустаҳкамлаб, зарба бериш техникасини ўзига хос тарзда шакллантирган. Жамоадошлари уни тезлиги ва чаққонлиги учун "Пантера" деб аташган бўлса, мураббийлари уни голга бўлган ташналиги учун кўпроқ арслонга ўхшатишади.

Қуинонеснинг Саудия Арабистони чемпионатидаги фаолияти алоҳида эътирофга лойиқ. У ўзининг сермаҳсул ўйинлари билан ҳатто афсонавий Криштиано Роналдо ва дунёнинг энг яхши ҳужумчиларидан бири Эрлинг Холанд каби юлдузлар билан рақобатда устунликка эришмоқда. Саудия Pro-лигасида "Олтин бутса" учун курашда у асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрилмоқда.

Мексика терма жамоаси учун Қуинонеснинг топилиши ҳақиқий совға бўлди. Унинг майдондаги инстинкти ва ҳар қандай вазиятдан гол чиқариш қобилияти жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқди. "Астека" стадионидаги ҳайқириқлар ва мухлисларнинг меҳри унинг Мексикани ўз уйи деб билиши бежиз эмаслигини исботлайди.

Бугунги кунда Жулиан Қуинонес нафақат Мексика футболи рамзи, балки қийинчиликларни енгиб ўтишнинг ёрқин намунасидир. Унинг ҳикояси Колумбиянинг чекка қишлоқларидан бошланиб, жаҳон даражасидаги ареналаргача етиб келди. Келгуси ўйинларда ушбу ҳужумчидан янада катта натижалар кутилмоқда, зеро унинг "арслонона" характери тўхташ ниятида эмас.

Жулиан ҚуинонесКриштиано РоналдоМексикаФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиАрсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиБугун, 11:59Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Бугун, 11:38Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиБугун, 11:24Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Букайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБукайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБугун, 11:13Россиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиРоссиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиБугун, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди