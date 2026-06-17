Томас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳслар
Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухел 2026-йилги Жаҳон чемпионати старти арафасида жиддий танловлар қаршисида турибди. Далласда Хорватияга қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйини олдидан мутахассис асосий таркибнинг бир неча позицияси бўйича якуний қарорга келиши керак. Goal.com нашрининг таҳлилий маъумотларига кўра, Тухел айни дамда 14-15 нафар футболчи орасидан энг муносибларини сараламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда жамоанинг чап ва ўнг қанот ҳужуми, ҳужумкор ярим ҳимоя ҳамда марказий ҳимоя чизиғида кимлар майдонга тушиши энг кўп муҳокама қилинаётган мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Айниқса, ҳимоя марказида Джон Стоунз билан бирга Эзри Консанинг танланиши кутилмаган қарор сифатида баҳоланмоқда. Бу танлов кўплаб экспертлар орасида турли саволларни келтириб чиқариши тайин.
Ҳужум чизиғидаги муаммолар ва кутилмаган номзодларЎнг қанотда Букайо Сака асосий номзод бўлиши керак эди, бироқ Арсенал вингери айни дамда Ахилл пайидаги жароҳат билан курашмоқда. Бу эса Тухелни бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур қилади. Марказий ярим ҳимояда Жуд Беллингем каби юлдуз бўлишига қарамай, мураббийнинг Морган Роджерсга бўлган қизиқиши ҳам маъум. Чап қанотда эса Антонй Гордон ва Маркус Рэшфорд ўзаро рақобатлашмоқда.
Дарвоза чизиғида эса барқарорлик сақланиб қолиши кутилмоқда. Жордан Пиккфорд клуб миқёсида танқид қилинишига қарамай, терма жамоа сафида доимо ишончли ўйин намойиш этиб келади. Унинг 2018-йилдан буён пеналтилар сериясида амалга оширган тўртта сейви сўнгги 22 йилдаги барча ўтмишдошларининг натижасидан икки баравар кўпдир. Пиккфорд нафақат зарбаларни қайтаришда, балки ўйинни бошлаш ва етакчилик қобилияти билан ҳам Тухел ишончини қозонган.
Таркибдаги мувозанат ва стратегик танловЭкспертларнинг фикрича, Тухел учун энг муҳими жамоада мувозанатни сақлаб қолишдир. Хорватия каби тажрибали жамоага қарши баҳсда ҳимоядаги ҳар қандай хато қимматга тушиши мумкин. Шу сабабли, Эзри Консанинг асосий таркибга киритилиши тактик жиҳатдан таваккалчилик деб ҳисобланмоқда.
Шунингдек, ҳужумкорликни ошириш мақсадида Антонй Гордоннинг чап қанотда танланиши Англия ўйинига тезлик ва агрессивлик қўшиши мумкин. Букайо Саканинг жисмоний ҳолати тўлиқ тикланмагунча, уни захирада қолдириш ва турнирнинг кейинги босқичларига асраш мантиқий қарор бўлиб кўринади.
Умуман олганда, Англиянинг 2026-йилги мундиалдаги муваффақияти Тухелнинг ушбу кутилмаган ва дадил қарорлари қанчалик ўзини оқлашига боғлиқ бўлади. Хорватияга қарши ўйин нафақат гуруҳдаги ҳолатни, балки янги мураббий бошқарувидаги жамоанинг умумий кайфиятини ҳам белгилаб беради.
…