Томас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳслар

·0·Спорт
Томас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳслар

Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухел 2026-йилги Жаҳон чемпионати старти арафасида жиддий танловлар қаршисида турибди. Далласда Хорватияга қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйини олдидан мутахассис асосий таркибнинг бир неча позицияси бўйича якуний қарорга келиши керак. Goal.com нашрининг таҳлилий маъумотларига кўра, Тухел айни дамда 14-15 нафар футболчи орасидан энг муносибларини сараламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда жамоанинг чап ва ўнг қанот ҳужуми, ҳужумкор ярим ҳимоя ҳамда марказий ҳимоя чизиғида кимлар майдонга тушиши энг кўп муҳокама қилинаётган мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Айниқса, ҳимоя марказида Джон Стоунз билан бирга Эзри Консанинг танланиши кутилмаган қарор сифатида баҳоланмоқда. Бу танлов кўплаб экспертлар орасида турли саволларни келтириб чиқариши тайин.

Ҳужум чизиғидаги муаммолар ва кутилмаган номзодлар

Ўнг қанотда Букайо Сака асосий номзод бўлиши керак эди, бироқ Арсенал вингери айни дамда Ахилл пайидаги жароҳат билан курашмоқда. Бу эса Тухелни бошқа вариантларни кўриб чиқишга мажбур қилади. Марказий ярим ҳимояда Жуд Беллингем каби юлдуз бўлишига қарамай, мураббийнинг Морган Роджерсга бўлган қизиқиши ҳам маъум. Чап қанотда эса Антонй Гордон ва Маркус Рэшфорд ўзаро рақобатлашмоқда.

Дарвоза чизиғида эса барқарорлик сақланиб қолиши кутилмоқда. Жордан Пиккфорд клуб миқёсида танқид қилинишига қарамай, терма жамоа сафида доимо ишончли ўйин намойиш этиб келади. Унинг 2018-йилдан буён пеналтилар сериясида амалга оширган тўртта сейви сўнгги 22 йилдаги барча ўтмишдошларининг натижасидан икки баравар кўпдир. Пиккфорд нафақат зарбаларни қайтаришда, балки ўйинни бошлаш ва етакчилик қобилияти билан ҳам Тухел ишончини қозонган.

Таркибдаги мувозанат ва стратегик танлов

Экспертларнинг фикрича, Тухел учун энг муҳими жамоада мувозанатни сақлаб қолишдир. Хорватия каби тажрибали жамоага қарши баҳсда ҳимоядаги ҳар қандай хато қимматга тушиши мумкин. Шу сабабли, Эзри Консанинг асосий таркибга киритилиши тактик жиҳатдан таваккалчилик деб ҳисобланмоқда.

Шунингдек, ҳужумкорликни ошириш мақсадида Антонй Гордоннинг чап қанотда танланиши Англия ўйинига тезлик ва агрессивлик қўшиши мумкин. Букайо Саканинг жисмоний ҳолати тўлиқ тикланмагунча, уни захирада қолдириш ва турнирнинг кейинги босқичларига асраш мантиқий қарор бўлиб кўринади.

Умуман олганда, Англиянинг 2026-йилги мундиалдаги муваффақияти Тухелнинг ушбу кутилмаган ва дадил қарорлари қанчалик ўзини оқлашига боғлиқ бўлади. Хорватияга қарши ўйин нафақат гуруҳдаги ҳолатни, балки янги мураббий бошқарувидаги жамоанинг умумий кайфиятини ҳам белгилаб беради.

АнглияТомас ТухелЖаҳон ЧемпионатиФутболЖуде Беллингэм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиЖамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиБугун, 14:58Неймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаНеймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаБугун, 14:55Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётлари: Реал Мадрид юлдузи нима учун ўзгармаслиги керак?Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётлари: Реал Мадрид юлдузи нима учун ўзгармаслиги керак?Бугун, 14:38Кристиан Пулишич ва Милан ўртасидаги шартнома масаласи: Футболчига трансфер бўйича маслаҳат берилдиКристиан Пулишич ва Милан ўртасидаги шартнома масаласи: Футболчига трансфер бўйича маслаҳат берилдиБугун, 14:31Гарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқладиГарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқладиБугун, 14:16Лионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжизаЛионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжизаБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати