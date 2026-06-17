Гарри Кейн Германиядаги муваффақиятсизликдан қандай қилиб кучлироқ бўлиб қайтди?

·0·Спорт
Гарри Кейн Германиядаги муваффақиятсизликдан қандай қилиб кучлироқ бўлиб қайтди?

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн 2026-йилги Жаҳон чемпионатига фаолиятидаги энг яхши жисмоний ва руҳий ҳолатда етиб келмоқда. Гарчи унинг Германия чемпионатига кўчиб ўтиши дастлаб совринсиз мавсум билан бошланиб, кўплаб танқидларга сабаб бўлган бўлса-да, мутахассислар айнан шу ўтиш даври ҳужумчининг янги даражага чиқишига хизмат қилганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бавария бош мураббийи Венсан Компани ўзининг юлдуз ҳужумчиси борасидаги шубҳаларни рад этиб, унинг жисмоний ҳолати аъло даражада эканини билдирди. Аввалари Кейн мавсум якунига келиб чарчаб қолиши ҳақидаги гап-сўзлар кўп бўларди, бироқ Мюнхен клубидаги янги муҳит бу муаммони бартараф этди. Компанининг сўзларига кўра, футболчи айни дамда ўзи бўлиши керак бўлган энг юқори нуқтада турибди.

Совринсиз мавсумнинг кутилмаган фойдаси

Даилй Маил нашри маълумотига кўра, Кейннинг Мюнхендаги биринчи йилида соврин юта олмагани унинг учун қўшимча мотивация манбаига айланган. Бу ҳолат Пеп Гуардиола Манчестер Сити клубидаги дебют мавсумида совринсиз қолганига ўхшатилади. Айнан ўша муваффақиятсизлик ҳужумчининг ғалабага бўлган ташналигини янада оширди ва уни янада қатъиятли қилди.

Шундан сўнг, Гарри Кейн Бавария билан икки марта Бундеслига ва Германия кубогида зафар қучиб, ўзининг "совринсиз ўйинчи" деган тамғасидан халос бўлди. Футболчининг ўзи ҳам совринлар унинг нафақат ташқи томондан, балки жамоадошлари назарида ҳам нуфузини оширганини эътироф этган. Энди у терма жамоага ҳақиқий ғолиб сифатида қайтмоқда.

Бундеслига тақвими ва жисмоний устунлик

Англия Премер-лигасининг шафқатсиз тақвимидан узоқлашиш Кейннинг жисмоний ҳолатига ижобий таъсир кўрсатди. Германияда жамоалар сонининг камлиги (18 та) ва қишки танаффуснинг мавжудлиги унга куч йиғиб олиш имконини берди. БИЛД журналисти Кристиан Фалкнинг таъкидлашича, Кейн қишки танаффусдан сўнг ўзини анча тетик ҳис қилмоқда ва бу Англия терма жамоаси учун катта устунликдир.

Статистик маълумотлар ҳам ҳужумчининг формасини тасдиқлайди: у 2025-26-йилги мавсумда Бавария сафида барча мусобақаларда жами 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа унинг Евро-2024 мусобақасидаги оғир ҳаракатларидан асар ҳам қолмаганини кўрсатади. Кейн ҳатто немис журналистларига ҳазиллашиб, навбатдаги соврин Германия учун эмас, Англия учун бўлишини айтган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Гарри Кейн Жаҳон чемпионати олдидан нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам энг чўққисига чиқди. Англия терма жамоаси мухлислари бу сафар бутунлай бошқача, совринларга тўймаган ва кучга тўла сардорни кўришлари кутилмоқда.

Гарри КейнБаварияАнглияФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Португалия афсонасининг янги роли қандай бўлади?Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Португалия афсонасининг янги роли қандай бўлади?Бугун, 15:37Бернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилдиБернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилдиБугун, 15:19Нега Трент Александер-Арнолд Англия терма жамоасидан четда қолмоқда? Каррагер сабабини айтдиНега Трент Александер-Арнолд Англия терма жамоасидан четда қолмоқда? Каррагер сабабини айтдиБугун, 15:11Томас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларТомас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларБугун, 14:58Жамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиЖамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиБугун, 14:58Неймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаНеймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати