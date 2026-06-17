Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Португалия афсонасининг янги роли қандай бўлади?

·0·Спорт
Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Португалия афсонасининг янги роли қандай бўлади?

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо 2026-йилги жаҳон чемпионатида иштирок этиши кутилаётган бир пайтда, унинг жамоага келтирадиган фойдаси ва майдондаги дақиқалари борасидаги баҳслар авж олмоқда. Кўпчилик мутахассислар 41 ёшли ҳужумчининг жисмоний ҳолати ва турнир давомидаги чидамлилиги Португалиянинг ғалаба қозониш имкониятларига қандай таъсир қилишини таҳлил қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия Премер-лигасининг собиқ мураббийи, португалиялик мутахассис Карлос Карвалҳал Sky Sports нашрига берган интервюсида Роналдонинг Шимолий Америкада ўтадиган мундиалдаги роли ҳақида ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, терма жамоа бош мураббийи Роберто Мартинез юлдуз футболчининг кучини тўғри тақсимлаши Португалия муваффақиятининг калити бўлиши мумкин.

Дақиқаларни бошқариш стратегияси

Карвалҳалнинг таъкидлашича, Криштиано Роналдо ҳар бир ўйинда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиши шарт эмас. "Агар мендан сўрасангиз, мураббий Криштианони яхшироқ бошқариши мумкин деб жавоб бераман. Уни ҳар бир дақиқада ўйнатавериш керак эмас. Кейинги муҳим баҳслар учун кучини асраш лозимлигини тушуниш керак. Балки у 60 ёки 70 дақиқа ўйнаши кифоядир", — дейди мутахассис.

Бироқ, бу назарияни амалиётга татбиқ этишда футболчининг шахсий амбициялари тўсқинлик қилиши мумкин. Карвалҳалнинг қўшимча қилишича, Роналдо агар ўзини яхши ҳис қилса, ҳар доим майдонда қолишни ва жамоасига чемпионлик йўлида 100 фоиз ёрдам беришни истайди. Бу ўринда футболчи ва мураббий ўртасидаги ўзаро тушуниш биринчи ўринга чиқади.

Goal.com нашри хабарига кўра, Роберто Мартинез лавозимга келганидан бери Роналдони доимий равишда қўллаб-қувватлаб келмоқда. Шунга қарамай, 2022-йилги жаҳон чемпионатида Гонкало Ramос плей-офф босқичида фахрий ҳужумчини захира ўриндиғига михлаб қўйгани билан боғлиқ хотиралар ҳали ҳам мухлислар ёдида. Мартинез ҳозирча таркиб борасида қатъий қарорга келмаганини ва рақобат ўта кучли эканини таъкидламоқда.

Руҳий таъсир ва етакчилик

Гарчи ёш ўтаётган бўлса-да, Криштиано Роналдо сўнгги 30 та халқаро учрашувда 25 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу унинг ҳали ҳам юқори савияда эканлигидан далолат беради. Карвалҳал Роналдонинг жамоа ичидаги руҳий таъсирини алоҳида эътироф этди:

  • Унинг ғолиблик менталлиги бошқа ўйинчиларни олға ундайди;
  • Роналдо ҳали ҳам Португалия учун энг муҳим фигуралардан бири бўлиб қолмоқда;
  • Унинг тажрибаси ёш футболчилар учун катта мактаб вазифасини ўтайди.
Якунда ҳамма нарса Роберто Мартинезнинг жасоратига ва Роналдонинг ўзгараётган футбол реаллигини қанчалик қабул қилишига боғлиқ бўлади. Португалия терма жамоаси жаҳон чемпиони бўлишни мақсад қилган экан, ҳар бир футболчи, ҳатто у Криштиано Роналдо бўлса ҳам, жамоавий манфаатлар йўлида ўз ролини қайта кўриб чиқишига тўғри келади.

Криштиано РоналдоПортугалияЖЧ-2026ФутболРоберто Мартинез
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Германиядаги муваффақиятсизликдан қандай қилиб кучлироқ бўлиб қайтди?Гарри Кейн Германиядаги муваффақиятсизликдан қандай қилиб кучлироқ бўлиб қайтди?Бугун, 15:37Бернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилдиБернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилдиБугун, 15:19Нега Трент Александер-Арнолд Англия терма жамоасидан четда қолмоқда? Каррагер сабабини айтдиНега Трент Александер-Арнолд Англия терма жамоасидан четда қолмоқда? Каррагер сабабини айтдиБугун, 15:11Томас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларТомас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларБугун, 14:58Жамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиЖамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиБугун, 14:58Неймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаНеймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати