Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Португалия афсонасининг янги роли қандай бўлади?
Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо 2026-йилги жаҳон чемпионатида иштирок этиши кутилаётган бир пайтда, унинг жамоага келтирадиган фойдаси ва майдондаги дақиқалари борасидаги баҳслар авж олмоқда. Кўпчилик мутахассислар 41 ёшли ҳужумчининг жисмоний ҳолати ва турнир давомидаги чидамлилиги Португалиянинг ғалаба қозониш имкониятларига қандай таъсир қилишини таҳлил қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия Премер-лигасининг собиқ мураббийи, португалиялик мутахассис Карлос Карвалҳал Sky Sports нашрига берган интервюсида Роналдонинг Шимолий Америкада ўтадиган мундиалдаги роли ҳақида ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, терма жамоа бош мураббийи Роберто Мартинез юлдуз футболчининг кучини тўғри тақсимлаши Португалия муваффақиятининг калити бўлиши мумкин.
Дақиқаларни бошқариш стратегиясиКарвалҳалнинг таъкидлашича, Криштиано Роналдо ҳар бир ўйинда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилиши шарт эмас. "Агар мендан сўрасангиз, мураббий Криштианони яхшироқ бошқариши мумкин деб жавоб бераман. Уни ҳар бир дақиқада ўйнатавериш керак эмас. Кейинги муҳим баҳслар учун кучини асраш лозимлигини тушуниш керак. Балки у 60 ёки 70 дақиқа ўйнаши кифоядир", — дейди мутахассис.
Бироқ, бу назарияни амалиётга татбиқ этишда футболчининг шахсий амбициялари тўсқинлик қилиши мумкин. Карвалҳалнинг қўшимча қилишича, Роналдо агар ўзини яхши ҳис қилса, ҳар доим майдонда қолишни ва жамоасига чемпионлик йўлида 100 фоиз ёрдам беришни истайди. Бу ўринда футболчи ва мураббий ўртасидаги ўзаро тушуниш биринчи ўринга чиқади.
Goal.com нашри хабарига кўра, Роберто Мартинез лавозимга келганидан бери Роналдони доимий равишда қўллаб-қувватлаб келмоқда. Шунга қарамай, 2022-йилги жаҳон чемпионатида Гонкало Ramос плей-офф босқичида фахрий ҳужумчини захира ўриндиғига михлаб қўйгани билан боғлиқ хотиралар ҳали ҳам мухлислар ёдида. Мартинез ҳозирча таркиб борасида қатъий қарорга келмаганини ва рақобат ўта кучли эканини таъкидламоқда.
Руҳий таъсир ва етакчиликГарчи ёш ўтаётган бўлса-да, Криштиано Роналдо сўнгги 30 та халқаро учрашувда 25 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу унинг ҳали ҳам юқори савияда эканлигидан далолат беради. Карвалҳал Роналдонинг жамоа ичидаги руҳий таъсирини алоҳида эътироф этди:
- Унинг ғолиблик менталлиги бошқа ўйинчиларни олға ундайди;
- Роналдо ҳали ҳам Португалия учун энг муҳим фигуралардан бири бўлиб қолмоқда;
- Унинг тажрибаси ёш футболчилар учун катта мактаб вазифасини ўтайди.
…