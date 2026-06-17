Лионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласи

·44·Спорт
Лионель Месси атрофида ҳакамлик можароси: ЖЧдаги хет-трик ва қизил карточка масаласи

Жаҳон чемпионатининг очилиш ўйинида Аргентина терма жамоаси Жазоир устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Бироқ, учрашув қаҳрамонига айланган Лионель Месси атрофида юзага келган ҳакамлик можароси ўйин натижасидан кўра кўпроқ муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Интер Миами юлдузи тарихий хет-трик қайд этган бўлса-да, кўплаб экспертлар у ўйинни муддатидан олдин тарк этиши керак эди, деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Баҳснинг энг баҳсли вазияти саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби жазоирлик ҳимоячи Аисса Манди билан тўқнашганида юз берди. Месси рақибининг болдир қисмига бутсаси билан очиқчасига зарба берди. Ушбу қўпол ҳаракат Жазоир захира ўриндиғи ва ижтимоий тармоқларда кескин норозиликларни келтириб чиқарди. Ажабланарлиси шундаки, бош ҳакам Симон Марсиниак ҳатто сариқ карточка ҳам кўрсатмади, VAR тизими эса вазиятга аралашишни лозим топмади.

Экспертлар ва ҳакамликдаги турлича стандартлар

Ушбу ҳолат футбол оламида йирик юлдузларга нисбатан ҳакамлар томонидан алоҳида имтиёзлар берилиши ҳақидаги назарияларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. ESPN ФК экспертлари Але Морено ва Недум Онуоҳа ҳакамларнинг қароридан ҳайратда эканликларини яширишмади. Морено бу вазиятни "100 фоизлик қизил карточка" деб баҳолаб, FIFA президенти Джанни Инфантино ҳам Мессининг ўйинда қолишидан манфаатдор бўлганига ишора қилди.

"Бу мутлақо қизил карточка эди. Бундай ҳолатлар буюк футболчиларга бошқача муносабатда бўлишлари ҳақидаги гап-сўзларни тасдиқлайди. Ҳатто дарвозабон Лука Зидане Мессининг зарбасини қайтарганида, Джанни Инфантинонинг юзидаги афсусланишни кўрдик. Бу шунчаки спорт эмас, балки маълум бир юлдузнинг манфаатларини ҳимоя қилишга ўхшаб қолмоқда", — дея таъкидлади Морено.

Манчестер Сити собиқ ҳимоячиси Недум Онуоҳа ҳам бу фикрларга қўшилди. Унинг сўзларига кўра, шарҳловчилар ҳам вазиятнинг жиддийлигига эътибор қаратиш ўрнига, Мессининг фаоллигини мақташ билан банд бўлишган. Онуоҳанинг фикрича, Месси ўзи ҳам хатога йўл қўйганини тушуниб, майдонда бироз хавотирга тушган, аммо ҳакамларнинг эътиборсизлиги уни жазодан қутқариб қолган.

Ҳакам Симон Марсиниакнинг мониторга бориб вазиятни кўрмагани энг катта саволларни туғдирмоқда. Замонавий технологиялар айнан мана шундай қўпол хатоларни тузатиш учун жорий этилган бўлса-да, амалдаги жаҳон чемпионлари иштирокидаги ўйинда улар негадир "ишламай" қолди. Бу эса турнирнинг шаффофлигига нисбатан шубҳаларни кучайтирмоқда.

Шу тариқа, Аргентина ғалаба билан турнирни бошлаган бўлса-да, ғалаба соясида ҳакамлик этикаси билан боғлиқ жиддий муаммо қолди. Лионель Месси учун бу ўйин рекордлар оқшоми сифатида эсда қолади, бироқ футбол жамоатчилиги учун бу "юлдузлар имтиёзи" ҳақидаги навбатдаги аччиқ сабоқ бўлди.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиVARФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБернарду Силва фаолиятини расман «Реал»да давом эттирадиган бўлдиБугун, 16:41Криштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиКриштиано Роналдо 50 ёшгача футбол ўйнаши мумкин: Тедди Шерингемнинг кутилмаган башоратиБугун, 16:30Англия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқАнглия терма жамоасида Гарри Кейн ўрнини эгаллайдиган муносиб ҳужумчи йўқБугун, 16:19Барселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБарселона ва Атлетико Мадрид ўртасида Хулиан Альварес можароси: 500 миллион евролик тўсиқБугун, 16:10Австрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиАвстрия 28 йиллик танаффусдан сўнг Жаҳон чемпионатида ғалаба қозондиБугун, 15:55Тоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёрТоттенхем Сандро Тонали учун трансфер рекордини янгилашга тайёрБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати