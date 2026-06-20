Демба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинланди
Англия Премер-лигасининг собиқ юлдузи, Челси ва Нюкасл Юнайтед клубларидаги голлари билан танилган Демба Ба футболчилик фаолиятидан сўнг маъмурий йўналишда янги босқичга қадам қўйди. 41 ёшли собиқ ҳужумчи Франциянинг Ле Ҳавре клуби спорт директори лавозимини эгаллади. Ушбу тайинлов клубнинг Лига 1 даги мавқеини мустаҳкамлаш йўлидаги стратегик режаларининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб расмий баёнотига кўра, Демба Ба ушбу лавозимда Матиеу Бодмернинг ўрнини эгаллади. Собиқ футболчи учун бу шунчаки янги иш жойи эмас, балки ўз болалиги ва ўсмирлиги ўтган шаҳарга қайтишдир. Ле Ҳавре раҳбарияти унинг ҳам майдондаги, ҳам ундан ташқаридаги тажрибаси жамоа ривожига катта ҳисса қўшишига ишонч билдирмоқда.
Қадрдон шаҳарга қайтишДемба Ба айнан Ле Ҳавре шаҳрида вояга етган ва футболга илк қадамларини шу ерда ташлаган. Шу сабабли клуб маъмурияти уни "уйга қайтиш" сифатида кутиб олди. "Демба Ба ўз болалиги ва ёшлигини Ле Ҳавре шаҳрида ўтказган, энди эса у яна бу ерга қайтмоқда. Унинг тажрибаси ва бунёдкорлик руҳи клубни Лига 1 да ўз ўрнига эга бўлишига ёрдам беради", — дейилади клуб хабарида.
Собиқ ҳужумчи 2021-йилда профессионал футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг, қисқа вақт ичида спорт менежменти соҳасида ўзини кўрсата олди. У Ле Ҳавре сафига қўшилишдан аввал Лига 2 вакили Дункерқуе клубида спорт директори сифатида муваффақиятли фаолият юритган эди. У ердаги селекция ишлари ва таркибни бошқариш қобилияти мутахассислар томонидан юқори баҳоланган.
Бой тажриба ва янги мақсадларДемба Ба ўз фаолияти давомида Англия, Германия, Туркия ва Хитой каби давлатларнинг турли чемпионатларида тўп сурган. Унинг халқаро майдондаги кенг танишлари ва трансфер бозоридаги билимдонлиги Ле Ҳавре учун янги иқтидорларни жалб қилишда муҳим омил бўлиши кутилмоқда.
Ле Ҳавре ҳозирда Франция чемпионатининг юқори дивизионида ўз ўрнини сақлаб қолиш ва ўрта поғоналарга кўтарилишни мақсад қилган. Демба Ба зиммасига нафақат асосий жамоа таркибини шакллантириш, балки ёшлар академияси ва клубнинг умумий спорт фалсафасини ривожлантириш вазифаси ҳам юклатилган.
Эслатиб ўтамиз, Демба Ба ўз вақтида Челси таркибида Европа лигаси ғолиби бўлган ва Англия чемпионатида энг хавфли ҳужумчилардан бири ҳисобланган. Эндиликда у ўзининг бой тажрибасини майдон четида, бошқарув тизимида қўллашга ҳаракат қилади.
…