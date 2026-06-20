Кредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олинди

·0·Жамият
Кредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олинди

Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ҳамкорлигида Фарғона ва Самарқанд вилоятларида йирик қонунбузарликлар фош этилди. Кредит ажратиш эвазига тадбиркорлардан пул талаб қилган тижорат банкларининг банк хизматлари маркази (БХМ) бошлиқлари ашёвий далиллар билан ушланган.

Ноқонуний ҳаракатларнинг қисқача тафсилоти

Ҳудуд

Гумонланувчи ходим

Кредит йўналиши ва миқдори

Талаб қилинган / Олинган маблағ

Қўлга тушиш вазияти

Фарғона вилояти

Р.С. (БХМ бошлиғи)

Тадбиркорлик учун 2,5 млрд сўм

Кредит суммасининг 5 фоизи — 125 млн сўм

Сўралган пулнинг 10 000 АҚШ долларини олаётган вақтида

Самарқанд вилояти

Д.И. (БХМ бошлиғи)

МЧЖ раҳбарига 75 000 АҚШ доллари

Кредит эвазига олинган 2 150 АҚШ доллари

Поранинг бир қисми — 10,7 млн сўмни қайтариб бераётган вақтида

Ҳолатлар хроникаси

Фарғонада: 5 фоизлик «хизмат ҳақи»

Банк маркази бошлиғи Р.С. тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўймоқчи бўлган фуқаро Ф.Р.нинг ишончига кириб, йирик миқдорда кредит олиб беришни ваъда қилган. Шарт оддий бўлган: ажратилган маблағнинг 5 фоизини олдиндан бериш лозим эди. Мазкур «келишув»нинг 10 минг долларини қабул қилиб олаётган вақтда у тезкор ходимлар томонидан тўхтатиб қолинган.

Самарқандда: Порани қайтариш вақтидаги «тузоқ»

Самарқанддаги ҳолат эса бироз кутилмаган тус олди. БХМ бошлиғи Д.И. «D.D.» МЧЖ раҳбарига хорижий валютада кредит расмийлаштириб бергани учун аввалроқ 2 150 АҚШ доллари миқдорида пора олган. Кейинчалик у ушбу маблағнинг бир қисмини, яъни 10,7 миллион сўмни тадбиркорга қайтариб бераётган лаҳзада ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ашёвий далиллар билан қўлга тушган.

Расмий мақом ва қонуний оқибат:

Ҳозирда аниқланган ҳар икки ноқонуний ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари қатъий равишда олиб борилмоқда. Кредит маблағларини шахсий бойлик орттириш манбаига айлантиришга уриниш навбатдаги бор муваффақиятсиз якунланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммадали Наврўзов оиласида яна бир қувончли воқеа (видео)Муҳаммадали Наврўзов оиласида яна бир қувончли воқеа (видео)Бугун, 11:54Бўзсув каналида оқиб кетаётган эркакнинг ҳаёти сақлаб қолиндиБўзсув каналида оқиб кетаётган эркакнинг ҳаёти сақлаб қолиндиБугун, 11:29Самарқандда қидирувдаги Hyundai Elantra ҳаракат вақтида қўлга олиндиСамарқандда қидирувдаги Hyundai Elantra ҳаракат вақтида қўлга олиндиКеча, 23:2774 ёшли онахон парапланда уча туриб қўшиқ куйлади ва интернет юлдузига айланди74 ёшли онахон парапланда уча туриб қўшиқ куйлади ва интернет юлдузига айландиКеча, 23:12Сохта прокурорнинг «гастроллари» якунланди: фирибгарлик тафсилотлариСохта прокурорнинг «гастроллари» якунланди: фирибгарлик тафсилотлариКеча, 23:09Фарғонада пойабзал цехида кучли ёнғин содир бўлдиФарғонада пойабзал цехида кучли ёнғин содир бўлдиКеча, 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда