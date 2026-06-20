Кредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олинди
Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ҳамкорлигида Фарғона ва Самарқанд вилоятларида йирик қонунбузарликлар фош этилди. Кредит ажратиш эвазига тадбиркорлардан пул талаб қилган тижорат банкларининг банк хизматлари маркази (БХМ) бошлиқлари ашёвий далиллар билан ушланган.
Ноқонуний ҳаракатларнинг қисқача тафсилоти
Ҳудуд
Гумонланувчи ходим
Кредит йўналиши ва миқдори
Талаб қилинган / Олинган маблағ
Қўлга тушиш вазияти
Фарғона вилояти
Р.С. (БХМ бошлиғи)
Тадбиркорлик учун 2,5 млрд сўм
Кредит суммасининг 5 фоизи — 125 млн сўм
Сўралган пулнинг 10 000 АҚШ долларини олаётган вақтида
Самарқанд вилояти
Д.И. (БХМ бошлиғи)
МЧЖ раҳбарига 75 000 АҚШ доллари
Кредит эвазига олинган 2 150 АҚШ доллари
Поранинг бир қисми — 10,7 млн сўмни қайтариб бераётган вақтида
Ҳолатлар хроникаси
Фарғонада: 5 фоизлик «хизмат ҳақи»
Банк маркази бошлиғи Р.С. тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўймоқчи бўлган фуқаро Ф.Р.нинг ишончига кириб, йирик миқдорда кредит олиб беришни ваъда қилган. Шарт оддий бўлган: ажратилган маблағнинг 5 фоизини олдиндан бериш лозим эди. Мазкур «келишув»нинг 10 минг долларини қабул қилиб олаётган вақтда у тезкор ходимлар томонидан тўхтатиб қолинган.
Самарқандда: Порани қайтариш вақтидаги «тузоқ»
Самарқанддаги ҳолат эса бироз кутилмаган тус олди. БХМ бошлиғи Д.И. «D.D.» МЧЖ раҳбарига хорижий валютада кредит расмийлаштириб бергани учун аввалроқ 2 150 АҚШ доллари миқдорида пора олган. Кейинчалик у ушбу маблағнинг бир қисмини, яъни 10,7 миллион сўмни тадбиркорга қайтариб бераётган лаҳзада ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ашёвий далиллар билан қўлга тушган.
Расмий мақом ва қонуний оқибат:
Ҳозирда аниқланган ҳар икки ноқонуний ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари қатъий равишда олиб борилмоқда. Кредит маблағларини шахсий бойлик орттириш манбаига айлантиришга уриниш навбатдаги бор муваффақиятсиз якунланди.
…