Яқин Шарқ: Исроил ва «Ҳизбуллоҳ» ўт очишни тўхтатиш келишувига эришди

·0·Дунё
Яқин Шарқ: Исроил ва «Ҳизбуллоҳ» ўт очишни тўхтатиш келишувига эришди

Яқин Шарқдаги кескинликни юмшатиш йўлида муҳим сиёсий силжиш кузатилди. АҚШ ва Қатар воситачилигида олиб борилган кўп томонлама музокаралар натижасида Исроил ҳамда Ливаннинг «Ҳизбуллоҳ» ҳаракати ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришди.

Халқаро кузатувчилар ушбу сулҳни минтақадаги йирик уруш оловини ўчириш ва Вашингтон-Теҳрон муносабатларини тартибга солиш йўлидаги дастлабки жиддий қадам сифатида баҳоламоқда.

Сулҳ хронологияси ва асосий воқеалар

Вазиятнинг ривожланиш занжири охирги кунларда қуйидагича кўриниш олди:

Сана

Воқеа тафсилоти

17 июнь

АҚШ ва Эрон ўртасида барча фронтларда ўт очишни зудлик билан тўхтатишни кўзда тутувчи масофавий англашув меморандуми имзоланди.

19 июнь

Исроил ва «Ҳизбуллоҳ» куннинг иккинчи ярмидан бошлаб ўт очишни тўхтатиш режимига розилик билдирди. Швейцариядаги АҚШ-Эрон учрашуви эса Ливандаги тўқнашувлар сабабли қолдирилди.

Кейинги 60 кун

Томонлар ўзаро англашув асосида якуний тинчлик келишувини ишлаб чиқиши лозим бўлган муҳим палла.

Келишув шартлари ва ердаги реал вазият

Сулҳ кучга кирган бўлса-да, фронт чизиғида тўлиқ хотиржамлик кузатилаётгани йўқ. Вазиятнинг муҳим жиҳатлари қуйидагича:

  • Мудофаа армиясининг мавқеи: Сулҳга қарамай, Исроил мудофаа армияси (ЦАҲАЛ) Ливаннинг жанубий ҳудудларида ўз позицияларини сақлаб қолади.

  • Исроил позицияси:

    «Агар ”Ҳизбуллоҳ” ҳужум қилмаса, биз ҳам ҳарбий ҳаракатларни давом эттирмаймиз». — Юқори лавозимли Исроил расмийси.

  • Илк соатлардаги тўқнашувлар: Ливан манбалари сулҳ бошланган биринчи соат ичида Исроил томонидан 10 дан ортиқ ҳаво зарбаси берилгани ва дрон ҳужуми оқибатида икки киши ҳалок бўлганини даъво қилмоқда. Исроил эса бу айбловларни рад этиб, келишув бузилмаганини таъкидламоқда.

Катта сиёсат: Вашингтон, Теҳрон ва Трамп омили

Ливандаги бу сулҳ ортида АҚШ ва Эрон ўртасидаги йирик геосиёсий савдо турибди. «Ҳизбуллоҳ» вакили Ҳасан Фадлалланинг сўзларига кўра, Эрон АҚШ билан музокараларни давом эттириш учун Ливан фронтида ўт очишни тўхтатишни асосий шарт қилиб қўйган.

Ҳозирда вазият икки томонлама кутиш режимига ўтган:

  • Теҳрон позицияси: Эрон Томонлар англашув меморандумининг кейинги босқичига ўтишдан олдин АҚШ ваъдаларининг амалий ижросини кўришни истамоқда.

  • Дональд Трамп муносабати: Швейцариядаги учрашув қолдирилганидан сўнг, Трамп Эрон раҳбариятини танқид остига олди ва кейинги 60 кунлик жараён қандай кечишини фақат Вашингтон белгилашини қатъий оҳангда билдирди.

Айни пайтда ушбу 60 кунлик муҳлат минтақада мустаҳкам тинчлик ўрнатилиши ёки тўқнашувларнинг янги куч билан авж олишини белгилаб берувчи ҳал қилувчи давр бўлади. Вазият ривожини кузатишда давом этамиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага ноёб астрономик ҳодиса — энг узун кун кузатиладиЭртага ноёб астрономик ҳодиса — энг узун кун кузатиладиБугун, 13:30Норвегия АҚШга 1 тоннадан ортиқ озиқ-овқат ва ўз ошпазини олиб келдиНорвегия АҚШга 1 тоннадан ортиқ озиқ-овқат ва ўз ошпазини олиб келдиБугун, 02:04“Тарвузлар қўриқчиси” деб ном олган мушук интернетни забт этди!“Тарвузлар қўриқчиси” деб ном олган мушук интернетни забт этди!Кеча, 23:17Рим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солдиРим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солдиКеча, 22:22Лукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиЛукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиКеча, 22:19Уэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиУэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиКеча, 22:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди