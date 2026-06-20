Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этди
Туркия миллий терма жамоасининг ёш юлдузи ва Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Арда Гулер Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг мухлислардан узр сўради. Парагвайга қарши кечган баҳсдаги 1:0 ҳисобидаги мағлубият туркларнинг турнирдаги юришига расман нуқта қўйди. Винсензо Монтелла шогирдлари гуруҳ босқичининг дастлабки икки ўйинида очко у ёқда турсин, ҳатто гол уришни ҳам уддалай олишмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эвро-2024 мусобақасида чорак финалга қадар етиб бориб, кўпчиликнинг меҳрини қозонган "ой-юлдузли" жамоа бу галги мундиалга катта умидлар билан ташриф буюрган эди. Бироқ кутилмаган омадсизликлар серияси жамоани қийин аҳволга солиб қўйди. Дастлаб Австралиядан қабул қилинган 2:0 ҳисобидаги мағлубият, сўнгра Парагвайга бой берилган ўйин Туркиянинг плей-оффга чиқиш имкониятларини математик жиҳатдан йўққа чиқарди.
Учрашув якунланганидан сўнг 21 ёшли Арда Гулер ўз ҳис-туйғуларини яшира олмади. Кенан Йилдиз билан бирга Туркия футболининг янги авлоди етакчиси ҳисобланган футболчи ТРТ Спор нашрига берган интервюсида жамоанинг даражаси кутилганидан анча паст бўлганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар ўз клубларидаги нуфузига мос ўйин кўрсата олишмаган.
Тарихий антирекорд ва самарасиз ҳужумлар"Биз жуда уяляпмиз ва бутун халқимиздан узр сўраймиз. Биз дунёнинг энг йирик жамоаларида тўп сурамиз ва буни майдонда исботлашимиз керак эди. Иккита ўйинда битта ҳам гол ура олмадик. Миллий жамоадаги фаолиятим давомида ушбу турнирни мухлислар ёдидан чиқариш учун бор кучимни ишга соламан", — дея таъкидлади Реал Мадрид аъзоси.
Goal.com нашри тақдим этган статистик маълумотлар Туркия терма жамоасининг ҳужумдаги муаммолари нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда. Икки учрашув давомида турклар рақиб дарвозаси томон жами 62 маротаба зарба беришган, бироқ уларнинг бирортаси гол билан якунланмаган. Opta таҳлилларига кўра, бу 1966-йилдан бери Жаҳон чемпионатлари тарихида кетма-кет икки ўйинда гол урмасдан энг кўп зарба бериш бўйича рекорд натижадир.
Парагвай билан баҳсда Туркия 78,5 фоиз вақт давомида тўпга эгалик қилди ва 33 та зарба йўллади. Бундай мутлақ устунликка қарамай, дарвоза тўрини ларзага келтиришнинг имкони бўлмади. Бу каби самарасизлик жамоанинг турнирдан эрта чиқиб кетишига асосий сабаб бўлди.
Гарчи гуруҳ босқичининг сўнгги турида Туркия АҚШ терма жамоасига қарши майдонга тушса-да, бу учрашув турнир жадвалидаги ҳолатга таъсир кўрсатмайди. Эндиликда жамоанинг асосий мақсади сўнгги ўйинда ғалаба қозониб, ўз ғурурини тиклаш ва мухлислар олдида бироз бўлса-да айбини ювишдан иборат бўлади.
…