Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этди

·42·Спорт
Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этди

Туркия миллий терма жамоасининг ёш юлдузи ва Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Арда Гулер Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг мухлислардан узр сўради. Парагвайга қарши кечган баҳсдаги 1:0 ҳисобидаги мағлубият туркларнинг турнирдаги юришига расман нуқта қўйди. Винсензо Монтелла шогирдлари гуруҳ босқичининг дастлабки икки ўйинида очко у ёқда турсин, ҳатто гол уришни ҳам уддалай олишмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эвро-2024 мусобақасида чорак финалга қадар етиб бориб, кўпчиликнинг меҳрини қозонган "ой-юлдузли" жамоа бу галги мундиалга катта умидлар билан ташриф буюрган эди. Бироқ кутилмаган омадсизликлар серияси жамоани қийин аҳволга солиб қўйди. Дастлаб Австралиядан қабул қилинган 2:0 ҳисобидаги мағлубият, сўнгра Парагвайга бой берилган ўйин Туркиянинг плей-оффга чиқиш имкониятларини математик жиҳатдан йўққа чиқарди.

Учрашув якунланганидан сўнг 21 ёшли Арда Гулер ўз ҳис-туйғуларини яшира олмади. Кенан Йилдиз билан бирга Туркия футболининг янги авлоди етакчиси ҳисобланган футболчи ТРТ Спор нашрига берган интервюсида жамоанинг даражаси кутилганидан анча паст бўлганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар ўз клубларидаги нуфузига мос ўйин кўрсата олишмаган.

Тарихий антирекорд ва самарасиз ҳужумлар

"Биз жуда уяляпмиз ва бутун халқимиздан узр сўраймиз. Биз дунёнинг энг йирик жамоаларида тўп сурамиз ва буни майдонда исботлашимиз керак эди. Иккита ўйинда битта ҳам гол ура олмадик. Миллий жамоадаги фаолиятим давомида ушбу турнирни мухлислар ёдидан чиқариш учун бор кучимни ишга соламан", — дея таъкидлади Реал Мадрид аъзоси.

Goal.com нашри тақдим этган статистик маълумотлар Туркия терма жамоасининг ҳужумдаги муаммолари нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда. Икки учрашув давомида турклар рақиб дарвозаси томон жами 62 маротаба зарба беришган, бироқ уларнинг бирортаси гол билан якунланмаган. Opta таҳлилларига кўра, бу 1966-йилдан бери Жаҳон чемпионатлари тарихида кетма-кет икки ўйинда гол урмасдан энг кўп зарба бериш бўйича рекорд натижадир.

Парагвай билан баҳсда Туркия 78,5 фоиз вақт давомида тўпга эгалик қилди ва 33 та зарба йўллади. Бундай мутлақ устунликка қарамай, дарвоза тўрини ларзага келтиришнинг имкони бўлмади. Бу каби самарасизлик жамоанинг турнирдан эрта чиқиб кетишига асосий сабаб бўлди.

Гарчи гуруҳ босқичининг сўнгги турида Туркия АҚШ терма жамоасига қарши майдонга тушса-да, бу учрашув турнир жадвалидаги ҳолатга таъсир кўрсатмайди. Эндиликда жамоанинг асосий мақсади сўнгги ўйинда ғалаба қозониб, ўз ғурурини тиклаш ва мухлислар олдида бироз бўлса-да айбини ювишдан иборат бўлади.

Арда ГулерРеал МадридТуркияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасРубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасБугун, 14:32Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБугун, 14:13ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 14:07Барселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБарселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБугун, 13:58Демба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиДемба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиБугун, 13:54ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди