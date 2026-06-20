ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)
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ЖЧ-2026. 2-тур
Жаҳон чемпионатининг 2-турида АҚШ терма жамоаси Австралияга қарши ўйнади. Унда Маурисио Почеттино шогирдлари 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Дастлаб 11-дақиқада «кенгуру»лардан Бургесс ўз дарвозасини ишгол қилиб қўйди. 44-дақиқада Фримен иккинчи голни урди.
ЖЧ-2026. 2-тур
АҚШ – Австралия 2:0
Голлар: Бургесс 11 автогол, Фримен 44
Шу тариқа, АҚШ икки ўйиндан сўнг 6 очко тўплаб, кейинги босқичга чиқиш вазифасини уддалади. Австралия эса 3 очко билан 2-поғонадан жой олиб турибди.
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