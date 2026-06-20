Computex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этди
Тайванда бўлиб ўтаётган нуфузли Computex 2026 кўргазмасида МСИ компанияси юқори сегментга мўлжалланган компьютер компонентларининг кенг ассортиментини намойиш этди. Та кдимотнинг асосий юлдузи сифатида 6,67 дюймли AMOLED-дисплей билан жиҳозланган МEГ КореЛиқуид Э15 360 суюқлик орқали совутиш тизими (СЖО) эътироф этилди. Ушбу қурилма нафақат техник кўрсаткичлари, балки визуал имкониятлари билан ҳам замонавий геймерлар ва энтузиастлар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, МEГ КореЛиқуид Э15 360 тизимидаги дисплей 2К рухсатга эга бўлиб, у водород блокини қисман қоплаб турувчи эгилган шаклда ишланган. Бу ечим фойдаланувчига тасвирни турли бурчаклардан кўриш имконини беради. МСИ муҳандисларининг таъкидлашича, экран махсус кўзойнакларсиз ҳам 3D-эффектини яратади, бу эса тизим блокининг ички қисмини ҳақиқий санъат асарига айлантиради. Қурилма ЭЗ Конн технологияси орқали битта кабел ёрдамида қувват олади ва бошқарилади, бу эса ортиқча симлар муаммосини ҳал қилади.
Премиум корпуслар ва инновацион совутишКомпания стендида улкан МEГ Маестро 900Р флагман корпуси ҳам намойиш этилди. Алюминий панеллар ва эгилган тобланган шишадан ишланган ушбу корпус ўзига хос ички тузилишга эга. Унинг асосий хусусияти — она платани ўрнатиш учун мўлжалланган олинадиган майдончадир. Уни турли йўналишларда буриш ёки тест ўтказиш учун столдан алоҳида фойдаланиш мумкин. Ушбу модел ўтган йили прототип сифатида кўрсатилган бўлса, эндиликда у тўлиқ ишлаб чиқаришга тайёр ҳолатга келтирилди.
Шунингдек, МСИ ихчамроқ ва амалий MPГ Вихта 300Р АирФлов моделини ҳам тақдим этди. Бу корпус Прожект Зеро концепциясини қўллаб-қувватлайди, яни барча кабеллар она платанинг орқа томонидан уланади. Корпуснинг деярли барча қисмлари асбобларсиз ечилади, олд панелда эса иккита 160 миллиметрли йирик вентиляторлар ўрнатилган. Пастки қисмда қувват блоки учун махсус "нол қават" ажратилган бўлиб, ҳаво оқими учун кенг майдон қолдирилган.
Ҳаво орқали совутишни хуш кўрувчилар учун MPГ КореФрозр AP15 модели кўрсатилди. Бу икки секцияли радиатор ва олтита иссиқлик трубкасига эга бўлган минора типидаги кулердир. Унинг юқори қисмида тизим маълумотларини (масалан, ҳарорат ёки процессор частотаси) кўрсатиб турувчи кичик рақамли дисплей мавжуд. Кулер баланд оператив хотира модулларига халақит бермайдиган қилиб лойиҳалаштирилган.
Янги авлод видеокартаси ва қувват манбалариКўргазманинг энг кутилган экспонатларидан бири GeForce RTX 5090 32Г Lightнинг З видеокартаси бўлди. МСИ ушбу флагман моделни суюқлик орқали совутиш тизими билан жиҳозлаган, бу эса NVIDIA'нинг энг кучли чипидан максимал унумдорликни сиқиб чиқариш имконини беради. 32 GB видео хотира ва янги архитектура ушбу картани бозордаги энг қудратли график ечимга айлантиради.
Ушбу барча кучли компонентларни барқарор энергия билан таъминлаш учун MPГ Аи1600ТС ПСИE5 қувват блоки тақдим этилди. У янгиланган 12В-2х6 улагичига эга бўлиб, юқори хавфсизлик ва барқарорликни кафолатлайди. Шунингдек, МСИ стендида қуйидаги янгиликлар ҳам ўрин олди:
- MPГ Б850 Карбон Max ВиФи она платаси;
- Стрике Аллой ТМР магнитли клавиатураси;
- Стрике Нехус бошқарув модули;
- МАГ КореЛиқуид А13 360 Фабрик модификацияси.
…