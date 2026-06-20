Computex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этди

·1·Техно
Computex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этди

Тайванда бўлиб ўтаётган нуфузли Computex 2026 кўргазмасида МСИ компанияси юқори сегментга мўлжалланган компьютер компонентларининг кенг ассортиментини намойиш этди. Та кдимотнинг асосий юлдузи сифатида 6,67 дюймли AMOLED-дисплей билан жиҳозланган МEГ КореЛиқуид Э15 360 суюқлик орқали совутиш тизими (СЖО) эътироф этилди. Ушбу қурилма нафақат техник кўрсаткичлари, балки визуал имкониятлари билан ҳам замонавий геймерлар ва энтузиастлар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, МEГ КореЛиқуид Э15 360 тизимидаги дисплей 2К рухсатга эга бўлиб, у водород блокини қисман қоплаб турувчи эгилган шаклда ишланган. Бу ечим фойдаланувчига тасвирни турли бурчаклардан кўриш имконини беради. МСИ муҳандисларининг таъкидлашича, экран махсус кўзойнакларсиз ҳам 3D-эффектини яратади, бу эса тизим блокининг ички қисмини ҳақиқий санъат асарига айлантиради. Қурилма ЭЗ Конн технологияси орқали битта кабел ёрдамида қувват олади ва бошқарилади, бу эса ортиқча симлар муаммосини ҳал қилади.

Премиум корпуслар ва инновацион совутиш

Компания стендида улкан МEГ Маестро 900Р флагман корпуси ҳам намойиш этилди. Алюминий панеллар ва эгилган тобланган шишадан ишланган ушбу корпус ўзига хос ички тузилишга эга. Унинг асосий хусусияти — она платани ўрнатиш учун мўлжалланган олинадиган майдончадир. Уни турли йўналишларда буриш ёки тест ўтказиш учун столдан алоҳида фойдаланиш мумкин. Ушбу модел ўтган йили прототип сифатида кўрсатилган бўлса, эндиликда у тўлиқ ишлаб чиқаришга тайёр ҳолатга келтирилди.

Шунингдек, МСИ ихчамроқ ва амалий MPГ Вихта 300Р АирФлов моделини ҳам тақдим этди. Бу корпус Прожект Зеро концепциясини қўллаб-қувватлайди, яни барча кабеллар она платанинг орқа томонидан уланади. Корпуснинг деярли барча қисмлари асбобларсиз ечилади, олд панелда эса иккита 160 миллиметрли йирик вентиляторлар ўрнатилган. Пастки қисмда қувват блоки учун махсус "нол қават" ажратилган бўлиб, ҳаво оқими учун кенг майдон қолдирилган.

Ҳаво орқали совутишни хуш кўрувчилар учун MPГ КореФрозр AP15 модели кўрсатилди. Бу икки секцияли радиатор ва олтита иссиқлик трубкасига эга бўлган минора типидаги кулердир. Унинг юқори қисмида тизим маълумотларини (масалан, ҳарорат ёки процессор частотаси) кўрсатиб турувчи кичик рақамли дисплей мавжуд. Кулер баланд оператив хотира модулларига халақит бермайдиган қилиб лойиҳалаштирилган.

Янги авлод видеокартаси ва қувват манбалари

Кўргазманинг энг кутилган экспонатларидан бири GeForce RTX 5090 32Г Lightнинг З видеокартаси бўлди. МСИ ушбу флагман моделни суюқлик орқали совутиш тизими билан жиҳозлаган, бу эса NVIDIA'нинг энг кучли чипидан максимал унумдорликни сиқиб чиқариш имконини беради. 32 GB видео хотира ва янги архитектура ушбу картани бозордаги энг қудратли график ечимга айлантиради.

Ушбу барча кучли компонентларни барқарор энергия билан таъминлаш учун MPГ Аи1600ТС ПСИE5 қувват блоки тақдим этилди. У янгиланган 12В-2х6 улагичига эга бўлиб, юқори хавфсизлик ва барқарорликни кафолатлайди. Шунингдек, МСИ стендида қуйидаги янгиликлар ҳам ўрин олди:

  • MPГ Б850 Карбон Max ВиФи она платаси;
  • Стрике Аллой ТМР магнитли клавиатураси;
  • Стрике Нехус бошқарув модули;
  • МАГ КореЛиқуид А13 360 Фабрик модификацияси.
МСИ томонидан тақдим этилган ушбу янгиликлар яқин ойларда жаҳон бозорларида, жумладан, Ўзбекистоннинг йирик дўконларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Компания нафақат техник қувватга, балки қурилмаларнинг ташқи кўриниши ва йиғиш қулайлигига ҳам катта урғу бермоқда.

МСИComputex 2026RTX 5090ТехнологияГейминг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиДоналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиБугун, 14:28Microsoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатларMicrosoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатларБугун, 13:22Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиAsus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиБугун, 12:55Киберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиКиберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиБугун, 12:28Google Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиGoogle Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиБугун, 11:55Швеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаШвеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди