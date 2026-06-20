Доналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳади

·0·Техно
Доналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳади

АҚШ президенти Доналд Трумп сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқувчи етакчи компаниялардан бири — Anthropic эндиликда миллий хавфсизликка таҳдид солмаслигини маълум қилди. Аввалроқ Оқ уй маъмурияти ушбу компания фаолиятидан жиддий хавотирда эканини билдирган эди, бироқ вазият қисқа муддат ичида ўзгарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ахиос нашрига берган интервюсида Трумп Anthropic компанияси ёки унинг бош директори Dario Amodei миллий хавфсизликка хавф туғдирадими, деган саволга жавоб берар экан: “Ҳозир йўқ, лекин эҳтимол, бир ҳафта олдин шундай эди”, деб таъкидлади. Президентнинг сўзларига кўра, компания раҳбарияти маъмуриятнинг экспорт назорати бўйича кўрсатмаларига “жуда тез” ва “масъулият билан” муносабат билдирган.

Экспорт назорати ва янги чекловлар

Мазкур зиддиятнинг асосий сабаби Anthropic томонидан ишлаб чиқилган энг илғор сунъий интеллект моделлари — Fable 5 ва Mythos 5 нинг хорижий давлатлар ва уларнинг фуқаролари учун очиқлиги билан боғлиқ эди. Доналд Трумп маъмурияти ушбу технологиялар АҚШнинг стратегик рақиблари қўлига тушиб қолишидан хавотирга тушиб, уларга киришни блоклашни буюрган.

Компания ўтган ҳафтада ушбу буйруққа асосан барча фойдаланувчилар учун мазкур моделларга кириш имкониятини вақтинча ўчириб қўйди. Бу қадам ҳукумат ва технологик гигант ўртасидаги музокаралар учун замин яратди. Шу ҳафтада Anthropic юқори лавозимли мутахассислари ва президент маъмурияти вакиллари ўртасида хорижликларнинг илғор моделларга кириш тартибини муҳокама қилиш учун махсус учрашув режалаштирилган.

Технологик бозордаги рақобат ва ўзгаришлар

Anthropic атрофидаги воқеалар бутун сунъий интеллект саноатига таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, Microsoft компанияси ўзининг Copilot Коворк маҳсулотининг арзонроқ версиясини яратиш учун Хитойнинг DeepSeek V4 моделидан фойдаланиш имкониятини кўриб чиқаётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Ҳозирда Microsoft маҳсулотлари асосан OpenAI ва Anthropic моделлари асосида ишлайди.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва IT-мутахассислар учун ҳам ушбу жараёнлар аҳамиятли. АҚШда сунъий интеллектга нисбатан ўрнатилаётган қатъий назорат чоралари глобал миқёсда илғор нейротармоқлардан фойдаланиш имкониятларини чеклаши ёки уларнинг нархи ошишига олиб келиши мумкин. Шу билан бирга, бу каби сиёсий қарорлар технологик суверенитет масаласини яна бир бор кун тартибига чиқармоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Доналд Трумп ва Anthropic ўртасидаги келишув АҚШ ҳукуматининг сунъий интеллект устидан назоратни кучайтириш ниятида эканлигини кўрсатади. Компаниянинг ҳукумат талабларига тезкорлик билан бўйсуниши эса йирик технологик корпорациялар давлат хавфсизлиги манфаатларини бизнес манфаатларидан устун қўйишга мажбур бўлаётганидан далолат беради.

Доналд ТрумпAnthropicСунъий IntelлектМиллий ХавфсизликАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатларMicrosoft Windows 11 26Ҳ2 талабларини эълон қилди: Кутилмаган ўзгаришлар ва муддатларБугун, 13:22Asus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиAsus РОГ Astraл RTX 5090 видеокартаси кучли қизиш сабабли она платани шикастладиБугун, 12:55Киберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиКиберхавфсизликда янги давр: ПТ Наира ақлли ёрдамчиси тақдим этилдиБугун, 12:28Google Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиGoogle Шеетс энди ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун янада ақлли бўлдиБугун, 11:55Швеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаШвеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқдаБугун, 10:57SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиSpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиБугун, 10:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди