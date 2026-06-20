Доналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳади
АҚШ президенти Доналд Трумп сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқувчи етакчи компаниялардан бири — Anthropic эндиликда миллий хавфсизликка таҳдид солмаслигини маълум қилди. Аввалроқ Оқ уй маъмурияти ушбу компания фаолиятидан жиддий хавотирда эканини билдирган эди, бироқ вазият қисқа муддат ичида ўзгарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ахиос нашрига берган интервюсида Трумп Anthropic компанияси ёки унинг бош директори Dario Amodei миллий хавфсизликка хавф туғдирадими, деган саволга жавоб берар экан: “Ҳозир йўқ, лекин эҳтимол, бир ҳафта олдин шундай эди”, деб таъкидлади. Президентнинг сўзларига кўра, компания раҳбарияти маъмуриятнинг экспорт назорати бўйича кўрсатмаларига “жуда тез” ва “масъулият билан” муносабат билдирган.
Экспорт назорати ва янги чекловларМазкур зиддиятнинг асосий сабаби Anthropic томонидан ишлаб чиқилган энг илғор сунъий интеллект моделлари — Fable 5 ва Mythos 5 нинг хорижий давлатлар ва уларнинг фуқаролари учун очиқлиги билан боғлиқ эди. Доналд Трумп маъмурияти ушбу технологиялар АҚШнинг стратегик рақиблари қўлига тушиб қолишидан хавотирга тушиб, уларга киришни блоклашни буюрган.
Компания ўтган ҳафтада ушбу буйруққа асосан барча фойдаланувчилар учун мазкур моделларга кириш имкониятини вақтинча ўчириб қўйди. Бу қадам ҳукумат ва технологик гигант ўртасидаги музокаралар учун замин яратди. Шу ҳафтада Anthropic юқори лавозимли мутахассислари ва президент маъмурияти вакиллари ўртасида хорижликларнинг илғор моделларга кириш тартибини муҳокама қилиш учун махсус учрашув режалаштирилган.
Технологик бозордаги рақобат ва ўзгаришларAnthropic атрофидаги воқеалар бутун сунъий интеллект саноатига таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, Microsoft компанияси ўзининг Copilot Коворк маҳсулотининг арзонроқ версиясини яратиш учун Хитойнинг DeepSeek V4 моделидан фойдаланиш имкониятини кўриб чиқаётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Ҳозирда Microsoft маҳсулотлари асосан OpenAI ва Anthropic моделлари асосида ишлайди.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва IT-мутахассислар учун ҳам ушбу жараёнлар аҳамиятли. АҚШда сунъий интеллектга нисбатан ўрнатилаётган қатъий назорат чоралари глобал миқёсда илғор нейротармоқлардан фойдаланиш имкониятларини чеклаши ёки уларнинг нархи ошишига олиб келиши мумкин. Шу билан бирга, бу каби сиёсий қарорлар технологик суверенитет масаласини яна бир бор кун тартибига чиқармоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Доналд Трумп ва Anthropic ўртасидаги келишув АҚШ ҳукуматининг сунъий интеллект устидан назоратни кучайтириш ниятида эканлигини кўрсатади. Компаниянинг ҳукумат талабларига тезкорлик билан бўйсуниши эса йирик технологик корпорациялар давлат хавфсизлиги манфаатларини бизнес манфаатларидан устун қўйишга мажбур бўлаётганидан далолат беради.
…