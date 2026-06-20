Mazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳлади
Автомобил оламида кўп йиллик анъаналарга содиқ қолиши билан танилган Mazda компанияси янги авлод моделларида физик тугмалардан воз кечиб, сенсорли экранларга ўтаётгани сабабларини маълум қилди. Компания мутахассисларининг фикрича, марказий консолдаги тугмаларни олиб ташлаш ва функцияларни катта экранга кўчириш ҳайдовчининг хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод Mazda КХ-5 кроссовери 15,6 дюймли улкан марказий экран билан жиҳозланган бўлиб, унда деярли ҳеч қандай анъанавий тугмалар қолмаган. Кўпчилик экспертлар ва фойдаланувчилар буни харажатларни камайтиришга уриниш деб баҳолаётган бўлса-да, Mazda муҳандислари бутунлай бошқача ёндашувни илгари сурмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳа раҳбари Коичиро Ямагучи ушбу дизайн ечимини ҳайдовчи диққатини йўлдан камроқ чалғитиш истаги билан тушунтирди.
Сенсорли экран ва хавфсизлик аргументиЯмагучининг таъкидлашича, агар кондиционер ва бошқа тизимлар учун физик тугмалар қолдирилганида, уларни марказий консолнинг пастки қисмига жойлаштиришга тўғри келар эди. Бу эса ҳайдовчининг нигоҳини йўлдан пастга қаратишига ва 15 га яқин ўхшаш тугмалар орасидан кераклисини қидиришига сабаб бўлади. Сенсорли экранда эса бошқарув элементлари кўз даражасига яқинроқ жойлашган бўлиб, бу кўзнинг толиқишини ва чалғиш вақтини минималлаштиради.
Mazda муҳандислари тез-тез ишлатиладиган функциялар, хусусан, иқлим назорати созламаларини экраннинг пастки қисмида доимий кўринадиган қилиб жойлаштиришган. Бироқ бу қарор автомобил ихлосмандлари ўртасида катта баҳсларга сабаб бўлмоқда. Сабаби, кўплаб ҳайдовчилар физик тугмаларнинг жойлашувига ўрганиб қолган ҳолда, уларни йўлга қарамасдан (тактил сезги орқали) бошқаришга одатланган.
Келажакдаги моделлар ва бозор талабиҲозирда Mazda КХ-5 моделидан ташқари, Mazda 6е ва Mazda КХ-6е каби янги электромобиллар ҳам шундай минималистик интерер дизайнига эга бўлди. Таъкидлаш жоизки, ушбу моделлар асосан Хитой бозори учун мўлжалланган бўлиб, у ерда истеъмолчилар рақамли технологиялар ва катта экранларни юқори баҳолайдилар. Ўзбекистон бозорида ҳам Mazda бренди ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, келажакда бренднинг глобал моделлари ҳам ушбу йўналишдан кетиши эҳтимоли юқори.
Шунга қарамай, Коичиро Ямагучи анъанавий тугмаларнинг бутунлай йўқолиб кетмаслигига ишора қилди. Унинг сўзларига кўра, компания мижозларнинг фикр-мулоҳазаларини диққат билан ўрганмоқда. Агар фойдаланувчилар сенсорли бошқарувдан норози бўлишса, келгуси модификацияларда физик тугмалар яна қайтарилиши мумкин. Ҳозирча эса бренд замонавий минимализм ва рақамли қулайликни асосий устуворлик сифатида танлаган.
…