Mazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳлади

·0·Авто
Mazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳлади

Автомобил оламида кўп йиллик анъаналарга содиқ қолиши билан танилган Mazda компанияси янги авлод моделларида физик тугмалардан воз кечиб, сенсорли экранларга ўтаётгани сабабларини маълум қилди. Компания мутахассисларининг фикрича, марказий консолдаги тугмаларни олиб ташлаш ва функцияларни катта экранга кўчириш ҳайдовчининг хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод Mazda КХ-5 кроссовери 15,6 дюймли улкан марказий экран билан жиҳозланган бўлиб, унда деярли ҳеч қандай анъанавий тугмалар қолмаган. Кўпчилик экспертлар ва фойдаланувчилар буни харажатларни камайтиришга уриниш деб баҳолаётган бўлса-да, Mazda муҳандислари бутунлай бошқача ёндашувни илгари сурмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳа раҳбари Коичиро Ямагучи ушбу дизайн ечимини ҳайдовчи диққатини йўлдан камроқ чалғитиш истаги билан тушунтирди.

Сенсорли экран ва хавфсизлик аргументи

Ямагучининг таъкидлашича, агар кондиционер ва бошқа тизимлар учун физик тугмалар қолдирилганида, уларни марказий консолнинг пастки қисмига жойлаштиришга тўғри келар эди. Бу эса ҳайдовчининг нигоҳини йўлдан пастга қаратишига ва 15 га яқин ўхшаш тугмалар орасидан кераклисини қидиришига сабаб бўлади. Сенсорли экранда эса бошқарув элементлари кўз даражасига яқинроқ жойлашган бўлиб, бу кўзнинг толиқишини ва чалғиш вақтини минималлаштиради.

Mazda муҳандислари тез-тез ишлатиладиган функциялар, хусусан, иқлим назорати созламаларини экраннинг пастки қисмида доимий кўринадиган қилиб жойлаштиришган. Бироқ бу қарор автомобил ихлосмандлари ўртасида катта баҳсларга сабаб бўлмоқда. Сабаби, кўплаб ҳайдовчилар физик тугмаларнинг жойлашувига ўрганиб қолган ҳолда, уларни йўлга қарамасдан (тактил сезги орқали) бошқаришга одатланган.

Келажакдаги моделлар ва бозор талаби

Ҳозирда Mazda КХ-5 моделидан ташқари, Mazda 6е ва Mazda КХ-6е каби янги электромобиллар ҳам шундай минималистик интерер дизайнига эга бўлди. Таъкидлаш жоизки, ушбу моделлар асосан Хитой бозори учун мўлжалланган бўлиб, у ерда истеъмолчилар рақамли технологиялар ва катта экранларни юқори баҳолайдилар. Ўзбекистон бозорида ҳам Mazda бренди ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, келажакда бренднинг глобал моделлари ҳам ушбу йўналишдан кетиши эҳтимоли юқори.

Шунга қарамай, Коичиро Ямагучи анъанавий тугмаларнинг бутунлай йўқолиб кетмаслигига ишора қилди. Унинг сўзларига кўра, компания мижозларнинг фикр-мулоҳазаларини диққат билан ўрганмоқда. Агар фойдаланувчилар сенсорли бошқарувдан норози бўлишса, келгуси модификацияларда физик тугмалар яна қайтарилиши мумкин. Ҳозирча эса бренд замонавий минимализм ва рақамли қулайликни асосий устуворлик сифатида танлаган.

MazdaMazda КХ-5АвтомобилТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқдаПикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқдаБугун, 11:26Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?Бугун, 10:27BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиBYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиБугун, 00:51Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?Кеча, 19:26Алпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиАлпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиКеча, 16:58Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Кеча, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди