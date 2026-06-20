Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмас
Португалия терма жамоаси ҳимоячиси Рубен Диас Жахон чемпионатининг стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг жамоа сардори Криштиано Роналдо атрофида юзага келган танқидларга муносабат билдирди. Манчестер Сити марказий ҳимоячисининг таъкидлашича, ташқи босим ва оммавий ахборот воситаларидаги шов-шувлар жамоанинг умумий мақсадига халақит бера олмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Португалия терма жамоаси К гуруҳи доирасидаги илк учрашувда Конго ДР терма жамоасига қарши майдонга тушиб, 1:1 ҳисобидаги дуранг билан кифояланди. Жоау Невеснинг эрта голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган португаллар, биринчи бўлим якунланиши арафасида Ёане Висса томонидан киритилган жавоб голини ўтказиб юборишди. Ушбу натижа мухлислар ва собиқ футболчиларнинг кескин эътирозларига сабаб бўлди.
Танқидлар марказидаги сардорАсосий танқидлар ўқининг 41 ёшли Криштиано Роналдо томон йўналтирилгани бежиз эмас. Тажрибали ҳужумчи мазкур баҳсда ўзининг самарадорлиги билан ажралиб тура олмади ва Жахон чемпионатларидаги голсиз сериясини 10 та ўйинга етказди. Шунга қарамай, Рубен Диас сардорни ҳимоя қилиб чиқди.
"Танқидлар фақат бир ўйинчига қаратилмаган. Крис асосий эътибор марказида, аммо бундай паллада ҳамма текширув остида бўлади. Мен бу ерда ғайритабиий нарсани кўрмаяпман; мен терма жамоага келганимдан бери вазият шундай ва бу давом этади. Бу биз учун янгилик эмас", — дея таъкидлади Рубен Диас.
Ҳимоячининг сўзларига кўра, ижтимоий тармоқлардаги турли тахминлар ва муҳокамалар футболчиларнинг ички муҳитига таъсир кўрсатмайди. Жамоа ягона мақсад — чемпионлик орзуси атрофида бирлашган ва ташқи омилларга эътибор қаратмасликка ҳаракат қилмоқда.
Интизом ва тактик хатоларУчрашув таҳлили ҳақида гапирар экан, Манчестер Сити юлдузи Португалиянинг ўйин давомида интизомни йўқотганини тан олди. Унинг фикрича, эрта киритилган голдан сўнг жамоада хотиржамликка берилиш ҳолати кузатилган, бу эса рақибга ўз ўйинини кўрсатиш учун имконият яратган.
"Биз ўйинни яхши бошладик, ўша лаҳзаларда катта энергияни ҳис қилиш мумкин эди. Бироқ кейинчалик бўшашдик ва интизомни йўқотдик. Бу бизни камроқ самарали қилди ва рақибда қўрқув уйғота олмадик. Ўйин ғалати динамикага тушиб қолди. Биз буни яхши англаб турибмиз ва келажакка фақат ижобий назар билан қараймиз", — дея қўшимча қилди ҳимоячи.
Эслатиб ўтамиз, ушбу баҳсда Криштиано Роналдо Жахон чемпионатлари тарихида асосий таркибда майдонга тушган энг кекса майдон ўйинчиси сифатида рекорд ўрнатди. Эндиликда Португалия кейинги турларда ўз мавқеини тиклаш ва гуруҳдан чиқиш масаласини ҳал қилиш учун жиддий кураш олиб бориши кутилмоқда.
…