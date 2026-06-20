Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмас

·36·Спорт
Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмас

Португалия терма жамоаси ҳимоячиси Рубен Диас Жахон чемпионатининг стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг жамоа сардори Криштиано Роналдо атрофида юзага келган танқидларга муносабат билдирди. Манчестер Сити марказий ҳимоячисининг таъкидлашича, ташқи босим ва оммавий ахборот воситаларидаги шов-шувлар жамоанинг умумий мақсадига халақит бера олмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Португалия терма жамоаси К гуруҳи доирасидаги илк учрашувда Конго ДР терма жамоасига қарши майдонга тушиб, 1:1 ҳисобидаги дуранг билан кифояланди. Жоау Невеснинг эрта голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган португаллар, биринчи бўлим якунланиши арафасида Ёане Висса томонидан киритилган жавоб голини ўтказиб юборишди. Ушбу натижа мухлислар ва собиқ футболчиларнинг кескин эътирозларига сабаб бўлди.

Танқидлар марказидаги сардор

Асосий танқидлар ўқининг 41 ёшли Криштиано Роналдо томон йўналтирилгани бежиз эмас. Тажрибали ҳужумчи мазкур баҳсда ўзининг самарадорлиги билан ажралиб тура олмади ва Жахон чемпионатларидаги голсиз сериясини 10 та ўйинга етказди. Шунга қарамай, Рубен Диас сардорни ҳимоя қилиб чиқди.

"Танқидлар фақат бир ўйинчига қаратилмаган. Крис асосий эътибор марказида, аммо бундай паллада ҳамма текширув остида бўлади. Мен бу ерда ғайритабиий нарсани кўрмаяпман; мен терма жамоага келганимдан бери вазият шундай ва бу давом этади. Бу биз учун янгилик эмас", — дея таъкидлади Рубен Диас.

Ҳимоячининг сўзларига кўра, ижтимоий тармоқлардаги турли тахминлар ва муҳокамалар футболчиларнинг ички муҳитига таъсир кўрсатмайди. Жамоа ягона мақсад — чемпионлик орзуси атрофида бирлашган ва ташқи омилларга эътибор қаратмасликка ҳаракат қилмоқда.

Интизом ва тактик хатолар

Учрашув таҳлили ҳақида гапирар экан, Манчестер Сити юлдузи Португалиянинг ўйин давомида интизомни йўқотганини тан олди. Унинг фикрича, эрта киритилган голдан сўнг жамоада хотиржамликка берилиш ҳолати кузатилган, бу эса рақибга ўз ўйинини кўрсатиш учун имконият яратган.

"Биз ўйинни яхши бошладик, ўша лаҳзаларда катта энергияни ҳис қилиш мумкин эди. Бироқ кейинчалик бўшашдик ва интизомни йўқотдик. Бу бизни камроқ самарали қилди ва рақибда қўрқув уйғота олмадик. Ўйин ғалати динамикага тушиб қолди. Биз буни яхши англаб турибмиз ва келажакка фақат ижобий назар билан қараймиз", — дея қўшимча қилди ҳимоячи.

Эслатиб ўтамиз, ушбу баҳсда Криштиано Роналдо Жахон чемпионатлари тарихида асосий таркибда майдонга тушган энг кекса майдон ўйинчиси сифатида рекорд ўрнатди. Эндиликда Португалия кейинги турларда ўз мавқеини тиклаш ва гуруҳдан чиқиш масаласини ҳал қилиш учун жиддий кураш олиб бориши кутилмоқда.

ПортугалияКриштиано РоналдоРубен ДиасЖахон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиАрда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиБугун, 14:32Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБугун, 14:13ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 14:07Барселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБарселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБугун, 13:58Демба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиДемба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиБугун, 13:54ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди