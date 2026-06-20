Барселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқда
Каталониянинг Барселона клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини кучайтириш мақсадида Расинг Santander жамоасининг ёш юлдузи Жорге Салинас учун жиддий кураш бошлади. Клуб раҳбарияти 19 ёшли иқтидорли ҳимоячини трансфер нархи икки баравар ошиб кетишидан аввал ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилмоқда. Бу трансфер янги бош мураббий Ханси Флик давридаги иккинчи йирик харид бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашри берган маълумотларга кўра, Барселона раҳбарияти Салинас учун кечаётган пойгада яққол етакчилик қилмоқда. Гарчи футболчига Англия Премер-лигаси ва Испания чемпионатининг бошқа жамоаларидан таклифлар бўлган бўлса-да, ўйинчи фаолиятини айнан Блауграна сафида давом эттиришни афзал кўрган. Машҳур агент Жорге Мендес аллақачон Santanderга ташриф буюриб, музокараларни жадаллаштиришга ёрдам берган.
Трансфер нархи ва шартнома муддатиҲозирги вақтда Жорге Салинаснинг шартномасида 8 миллион евролик товон пули кўрсатилган. Бироқ, бу имконият чекланган муддатга эга. Маълум қилинишича, агар Барселона 30-июн кунига қадар келишувни якунламаса, 1-июльдан бошлаб футболчининг нархи автоматик равишда 16 миллион еврога кўтарилади. Шу сабабли, спорт директори Деко ва клуб мутасаддилари молиявий юкни камайтириш учун тезкор чоралар кўрмоқда.
Goal.com хабарига кўра, каталонияликлар трансфер нархини янада пасайтириш мақсадида ўзининг захира жамоасидан бирор футболчини Расинг Santanderга ижарага бериш вариантини ҳам кўриб чиқмоқда. Бу стратегия клубга молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилган ҳолда сифатли ҳимоячини қўлга киритиш имконини беради.
Жорге Салинас ўтган мавсумда Испания иккинчи дивизионида ўзини кўрсата олди. У 33 та учрашувда майдонга тушиб, 7 та голли узатмани амалга оширди. Ёш бўлишига қарамай, у ҳам чап қанот ҳимоясида, ҳам марказий ҳимоячи сифатида бирдек самарали ўйин кўрсата олиши билан Ханси Флик эътиборини тортган. Мураббий уни мавсумолди йиғинларидаёқ асосий жамоа машғулотларига жалб этишни режалаштирмоқда.
Ушбу трансфер Барселона ҳимоя чизиғидаги кенг кўламли ислоҳотларнинг бир қисмидир. Клуб айни дамда Ал-Ҳилал жамоасидан ижарага олинган Жоау Канцело билан доимий шартнома имзолаш бўйича ҳам музокаралар олиб бормоқда. Салинаснинг келиши жамоанинг узоқ муддатли истиқболини таъминлашга хизмат қилади.
Агар Барселона ҳимоячи масаласини тезроқ ҳал қилса, бор эътиборини Роберт Левандовски кетганидан сўнг бўшаб қоладиган марказий ҳужумчи позициясини тўлдиришга қаратиши мумкин. Ҳозирча каталонияликлар учун ҳар бир соат ғанимат бўлиб турибди.
…