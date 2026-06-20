ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)

·36·Спорт
ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)

Жаҳон чемпионатининг 2-турида Марокаш миллий жамоаси Шотландияга қарши беллашди. С гуруҳининг ушбу баҳсида африкаликлар минимал ҳисобда ғалаба қозонди, - 1:0. Ягона гол 2-дақиқада Исмоил Сайбари ҳисобига ёзилди.

ЖЧ-2026. 2-тур
Шотландия – Марокаш 0:1
Гол: Сайбари 2

Шу тариқа, Марокаш икки ўйиндан сўнг 4 очко билан гуруҳда Бразилиядан сўнг иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Шотландия ҳисобида 3 очко бор.

ШотландияМароккоIsmael SaibariБразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасРубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасБугун, 14:32Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиАрда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиБугун, 14:32Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБугун, 14:13Барселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБарселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБугун, 13:58Демба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиДемба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиБугун, 13:54ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди