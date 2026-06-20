ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. 2-тур
Жаҳон чемпионатининг 2-турида Марокаш миллий жамоаси Шотландияга қарши беллашди. С гуруҳининг ушбу баҳсида африкаликлар минимал ҳисобда ғалаба қозонди, - 1:0. Ягона гол 2-дақиқада Исмоил Сайбари ҳисобига ёзилди.
ЖЧ-2026. 2-тур
Шотландия – Марокаш 0:1
Гол: Сайбари 2
Шу тариқа, Марокаш икки ўйиндан сўнг 4 очко билан гуруҳда Бразилиядан сўнг иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Шотландия ҳисобида 3 очко бор.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…