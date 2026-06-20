Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олди
Бугун бокс бўйича Жаҳон кубогининг ярим финал баҳсларига старт берилди. Ўзбекистон бокс федерацияси хабарига кўра, рингга кўтарилган ҳамюртларимиз кескин ва муросасиз жангларда юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилишди.
Ҳозирча ўтказилган жанглар якунига кўра, 4 нафар боксчимиз финал йўлланмасини нақд қилди, 2 нафар вакилимиз эса мусобақанинг бронза медалига сазовор бўлди.
Ярим финал жангларининг умумий натижалари
Боксчимиз
Вазн тоифаси
Рақиб ва унинг давлати
Жанг ҳисоби
Якуний натижа
Фарзона Фозилова
-48 кг
Анжелика Кристафорсзка (Польша)
5:0
Финалга йўл олди
Ситора Турдибекова
-60 кг
Виктория Грефеева (Қозоғистон)
1:4
Бронза медали
Абдумалик Ҳалоков
-60 кг
Радослав Росенов (Болғария)
4:1
Финалга йўл олди
Олтиной Сотимбоева
+80 кг
Дина Исламбекова (Қозоғистон)
5:0
Финалга йўл олди
Акмалжон Исроилов
-85 кг
Паоло Карусо (Италия)
2:3
Бронза медали
Тўрабек Ҳабибуллаев
-90 кг
Хуезен Хан (Хитой)
5:0
Финалга йўл олди
Жанглардан қайноқ тафсилотлар
Қизлар ўртасидаги шиддат: -48 кг вазндаги вакиламиз Фарзона Фозилова польшалик рақибаси устидан тўлиқ устунлик қилиб, ҳакамларнинг бир овоздан берган баҳоси билан (5:0) финалга чиқди. Афсуски, -60 кгдаги Ситора Турдибекова қозоғистонлик рақибасига имкониятни бой бериб, шоҳсупанинг 3-поғонаси билан кифояланди.
Абдумалик Ҳалоковдан маҳорат дарси: -60 кг вазн тоифасида чемпионлик учун асосий даъвогар бўлган Абдумалик болгариялик Радослав Росеновни қийинчиликсиз мағлуб этди. Ҳалоков барча раундларда (5:0, 4:1, 4:1) устунлик қилиб, якунда 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Олтиной Сотимбоевадан «Трилогия» ғалабаси:
+80 кг вазндаги Олтиной Сотимбоева ва қозоғистонлик Дина Исламбекова ўртасидаги қарама-қаршилик йилнинг энг қизиқарли воқеасига айланди. Бу уларнинг жорий йилдаги учинчи тўқнашуви эди («Странджа»да Олтиной, Осиё чемпионатида Дина ютганди). Ҳал қилувчи баҳсда вакиламиз рақибасига ҳеч қандай имконият қолдирмади — 5:0! Ўзаро ҳисоб 2:1 кўринишига келди, Олтиной эса финалда!
Тўрабек мезбонни аяб ўтирмади: -90 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Тўрабек Ҳабибуллаев мусобақа мезбони, хитойлик Хуезен Ханга қарши рингга чиқди. Тўрабек ҳар уччала раундда ҳам рақибини бутунлай зарарсизлантириб (5:0), яққол устунлик билан финал чиптасини қўлга киритди.
Муросасиз баҳсдаги аламли мағлубият: -85 кг вазндаги Акмалжон Исроилов италиялик Паоло Карусога қарши тенгма-тенг жанг олиб борди. Бироқ ҳакамларнинг баҳсли қарорига кўра, 2:3 ҳисобида италиялик боксчи ғалаба қозонди. Акмалжон мусобақани бронза медали билан якунлади.
Олдинда бизни яна 5 та жанг кутмоқда!
Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Жаҳон кубогидаги юриши давом этади. Тез орада яна 5 нафар маҳоратли боксчимиз ярим финал доирасида рингга кўтарилади. Вакилларимизга чин дилдан омад тилаймиз ва улардан фақат ғалаба кутиб қоламиз!
…