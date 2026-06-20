Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олди

·40·Спорт
Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олди

Бугун бокс бўйича Жаҳон кубогининг ярим финал баҳсларига старт берилди. Ўзбекистон бокс федерацияси хабарига кўра, рингга кўтарилган ҳамюртларимиз кескин ва муросасиз жангларда юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилишди.

Ҳозирча ўтказилган жанглар якунига кўра, 4 нафар боксчимиз финал йўлланмасини нақд қилди, 2 нафар вакилимиз эса мусобақанинг бронза медалига сазовор бўлди.

Ярим финал жангларининг умумий натижалари

Боксчимиз

Вазн тоифаси

Рақиб ва унинг давлати

Жанг ҳисоби

Якуний натижа

Фарзона Фозилова

-48 кг

Анжелика Кристафорсзка (Польша)

5:0

Финалга йўл олди

Ситора Турдибекова

-60 кг

Виктория Грефеева (Қозоғистон)

1:4

Бронза медали

Абдумалик Ҳалоков

-60 кг

Радослав Росенов (Болғария)

4:1

Финалга йўл олди

Олтиной Сотимбоева

+80 кг

Дина Исламбекова (Қозоғистон)

5:0

Финалга йўл олди

Акмалжон Исроилов

-85 кг

Паоло Карусо (Италия)

2:3

Бронза медали

Тўрабек Ҳабибуллаев

-90 кг

Хуезен Хан (Хитой)

5:0

Финалга йўл олди

Жанглардан қайноқ тафсилотлар

  • Қизлар ўртасидаги шиддат: -48 кг вазндаги вакиламиз Фарзона Фозилова польшалик рақибаси устидан тўлиқ устунлик қилиб, ҳакамларнинг бир овоздан берган баҳоси билан (5:0) финалга чиқди. Афсуски, -60 кгдаги Ситора Турдибекова қозоғистонлик рақибасига имкониятни бой бериб, шоҳсупанинг 3-поғонаси билан кифояланди.

  • Абдумалик Ҳалоковдан маҳорат дарси: -60 кг вазн тоифасида чемпионлик учун асосий даъвогар бўлган Абдумалик болгариялик Радослав Росеновни қийинчиликсиз мағлуб этди. Ҳалоков барча раундларда (5:0, 4:1, 4:1) устунлик қилиб, якунда 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Олтиной Сотимбоевадан «Трилогия» ғалабаси:

+80 кг вазндаги Олтиной Сотимбоева ва қозоғистонлик Дина Исламбекова ўртасидаги қарама-қаршилик йилнинг энг қизиқарли воқеасига айланди. Бу уларнинг жорий йилдаги учинчи тўқнашуви эди («Странджа»да Олтиной, Осиё чемпионатида Дина ютганди). Ҳал қилувчи баҳсда вакиламиз рақибасига ҳеч қандай имконият қолдирмади — 5:0! Ўзаро ҳисоб 2:1 кўринишига келди, Олтиной эса финалда!

  • Тўрабек мезбонни аяб ўтирмади: -90 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Тўрабек Ҳабибуллаев мусобақа мезбони, хитойлик Хуезен Ханга қарши рингга чиқди. Тўрабек ҳар уччала раундда ҳам рақибини бутунлай зарарсизлантириб (5:0), яққол устунлик билан финал чиптасини қўлга киритди.

  • Муросасиз баҳсдаги аламли мағлубият: -85 кг вазндаги Акмалжон Исроилов италиялик Паоло Карусога қарши тенгма-тенг жанг олиб борди. Бироқ ҳакамларнинг баҳсли қарорига кўра, 2:3 ҳисобида италиялик боксчи ғалаба қозонди. Акмалжон мусобақани бронза медали билан якунлади.

Олдинда бизни яна 5 та жанг кутмоқда!

Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Жаҳон кубогидаги юриши давом этади. Тез орада яна 5 нафар маҳоратли боксчимиз ярим финал доирасида рингга кўтарилади. Вакилларимизга чин дилдан омад тилаймиз ва улардан фақат ғалаба кутиб қоламиз!

ЎзбекистонПольшаҚозоғистонБолғарияИталия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасРубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасБугун, 14:32Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиАрда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиБугун, 14:32ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 14:07Барселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБарселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБугун, 13:58Демба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиДемба Ба Франция клубига спорт директори этиб тайинландиБугун, 13:54ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. АҚШ – Австралия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди