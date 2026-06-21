Куртис Жонес А Серияга йўл олиши мумкин: Трансферлар занжири ишга тушмоқда
Италиянинг амалдаги чемпиони Интер жамоаси Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонес трансфери бўйича жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, бу трансфернинг амалга ошиши Европа футбол бозоридаги мураккаб ва ўзаро боғлиқ жараёнларга, хусусан, Манчестер Сити ва Ноттингем Форест ўртасидаги музокаралар якунига боғлиқ бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Милан клуби Жонесни ўзининг келажакдаги асосий таянч нуқталаридан бири сифатида кўрмоқда. Аммо молиявий мувозанатни сақлаш учун Интер аввал ўз таркибидаги Давиде Фраттеси билан хайрлашиши керак. Бу ерда эса асосий ролни Англия Премер-лигаси клублари ўйнайди.
Трансферлар занжири: Манчестер Сити ва Эллиот АндерсонҲозирда трансфер бозорининг марказида Ноттингем Форест ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсон турибди. 23 ёшли футболчи учун Манчестер Сити жиддий кураш бошлаган. Хабарларга кўра, "шаҳарликлар" томонидан таклиф қилинган 120 миллион фунт стерлинглик рекорд сумма Форест раҳбарияти томонидан рад этилган. Ноттингем клуби ўз етакчиси учун Британия рекорди даражасидаги маблағни талаб қилмоқда.
Агар Манчестер Сити ушбу трансферни якунига етказса, Ноттингем Форест ихтиёрида катта миқдордаги нақд пул пайдо бўлади. Gazzetta делло Sport хабарига кўра, ушбу маблағ эвазига Форест дарҳол Интер ярим ҳимоячиси Давиде Фраттеси учун таклиф юборади. Италиялик футболчининг трансфер нархи тахминан 30 миллион еврога баҳоланмоқда.
Интер раҳбарияти, хусусан, Пиеро Аусилио ва Гиусеппе Маротта Фраттесининг сотувидан тушган пулни бевосита Куртис Жонес трансферига йўналтиришни режалаштирган. Ливерпул ўз тарбияланувчиси учун камида 30 миллион евро ва келажакдаги сотувдан маълум фоиз талаб қилмоқда. Аввалроқ Интер томонидан берилган 20 миллион евролик таклиф мерсисайдликлар томонидан рад этилган эди.
Куртис Жонеснинг ўзи фаолиятида янги саҳифа очишга ва Италия чемпионатида ўзини синаб кўришга қарши эмас. Милан клуби сафида Чемпионлар лигасида мунтазам майдонга тушиш имконияти 23 ёшли инглиз футболчисини ўзига жалб қилмоқда. Ҳозирда барча томонлар Манчестер Сити ва Ноттингем Форест ўртасидаги "блокбастер" келишувни кутишмоқда.
Ушбу трансферлар занжири амалга ошса, бу нафақат клублар таркибини кучайтиради, балки Европа футбол бозоридаги нарх-наво мувозанатига ҳам ўз таъсирини ўтказади. Интер учун Жонеснинг келиши ўрта чизиқдаги креативликни оширса, Ливерпул ўз академияси вакилини сотиш орқали трансфер бюджетини бойитиб олади.
…