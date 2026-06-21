Куртис Жонес А Серияга йўл олиши мумкин: Трансферлар занжири ишга тушмоқда

·0·Спорт
Куртис Жонес А Серияга йўл олиши мумкин: Трансферлар занжири ишга тушмоқда

Италиянинг амалдаги чемпиони Интер жамоаси Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонес трансфери бўйича жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, бу трансфернинг амалга ошиши Европа футбол бозоридаги мураккаб ва ўзаро боғлиқ жараёнларга, хусусан, Манчестер Сити ва Ноттингем Форест ўртасидаги музокаралар якунига боғлиқ бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Милан клуби Жонесни ўзининг келажакдаги асосий таянч нуқталаридан бири сифатида кўрмоқда. Аммо молиявий мувозанатни сақлаш учун Интер аввал ўз таркибидаги Давиде Фраттеси билан хайрлашиши керак. Бу ерда эса асосий ролни Англия Премер-лигаси клублари ўйнайди.

Трансферлар занжири: Манчестер Сити ва Эллиот Андерсон

Ҳозирда трансфер бозорининг марказида Ноттингем Форест ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсон турибди. 23 ёшли футболчи учун Манчестер Сити жиддий кураш бошлаган. Хабарларга кўра, "шаҳарликлар" томонидан таклиф қилинган 120 миллион фунт стерлинглик рекорд сумма Форест раҳбарияти томонидан рад этилган. Ноттингем клуби ўз етакчиси учун Британия рекорди даражасидаги маблағни талаб қилмоқда.

Агар Манчестер Сити ушбу трансферни якунига етказса, Ноттингем Форест ихтиёрида катта миқдордаги нақд пул пайдо бўлади. Gazzetta делло Sport хабарига кўра, ушбу маблағ эвазига Форест дарҳол Интер ярим ҳимоячиси Давиде Фраттеси учун таклиф юборади. Италиялик футболчининг трансфер нархи тахминан 30 миллион еврога баҳоланмоқда.

Интер раҳбарияти, хусусан, Пиеро Аусилио ва Гиусеппе Маротта Фраттесининг сотувидан тушган пулни бевосита Куртис Жонес трансферига йўналтиришни режалаштирган. Ливерпул ўз тарбияланувчиси учун камида 30 миллион евро ва келажакдаги сотувдан маълум фоиз талаб қилмоқда. Аввалроқ Интер томонидан берилган 20 миллион евролик таклиф мерсисайдликлар томонидан рад этилган эди.

Куртис Жонеснинг ўзи фаолиятида янги саҳифа очишга ва Италия чемпионатида ўзини синаб кўришга қарши эмас. Милан клуби сафида Чемпионлар лигасида мунтазам майдонга тушиш имконияти 23 ёшли инглиз футболчисини ўзига жалб қилмоқда. Ҳозирда барча томонлар Манчестер Сити ва Ноттингем Форест ўртасидаги "блокбастер" келишувни кутишмоқда.

Ушбу трансферлар занжири амалга ошса, бу нафақат клублар таркибини кучайтиради, балки Европа футбол бозоридаги нарх-наво мувозанатига ҳам ўз таъсирини ўтказади. Интер учун Жонеснинг келиши ўрта чизиқдаги креативликни оширса, Ливерпул ўз академияси вакилини сотиш орқали трансфер бюджетини бойитиб олади.

ИнтерЛиверпулМанчестер СитиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилди«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилдиБугун, 00:17Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Бугун, 00:06Мортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаМортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаКеча, 23:51Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кеча, 23:51Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Кеча, 23:40Миш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиМиш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиКеча, 23:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди