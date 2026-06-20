Касемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишди
Бразилия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед клубининг собиқ таянч ярим ҳимоячиси Касемиро фаолиятини АҚШнинг MLS лигасида давом эттиришга яқин турибди. Кўп ойлик музокаралардан сўнг, тажрибали футболчи Лионель Месси тўп сураётган Интер Миами жамоасига ўтишга розилик берган. Бу трансфер Флорида клуби учун марказий чизиқни кучайтириш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер бозоридаги нуфузли инсайдер Fabrizio Romano маълумотларига кўра, Касемиро Жаҳон чемпионати якунлангач, расман "геронлар" сафига қўшилади. Бразилиялик юлдузга MLSнинг бошқа бир гранди ЛА Галакси ҳамда Саудия Арабистони Pro-лигаси клубларидан жиддий таклифлар бўлганига қарамай, у айнан Маями лойиҳасини танлашга қарор қилди. Эслатиб ўтамиз, Касемиро июн ойида Манчестер Юнайтед билан шартномаси якунлангач, эркин агентга айланган эди.
Интер Миами таркибидаги ўзгаришларИнтер Миами жамоаси 2025-йилги мавсум якунида фаолиятини якунлаган афсонавий Сергио Бусқуетс ўрнига муносиб номзод қидираётган эди. Жамоа таркибига қўшилган Давид Аяла ва Янникк Брайт каби футболчилар ҳозирча кутилган ўйинни намойиш эта олмаётган бир пайтда, Касемиро каби тажрибали ижрочининг келиши жамоа мувозанатини тиклаши кутилмоқда.
Қизиқарли жиҳати шундаки, Касемиро клуб билан "махсус ўйинчи" (Десигнатед Плаер) мақомисиз шартнома имзолайди. Ҳозирда Интер Миами таркибида ушбу мақомга эга учта ўрин Лионель Месси, Родриго Де Паул ва Герман Бертераме томонидан банд қилинган. MLS қоидаларига кўра, клублар юқори даражадаги юлдузларни дастлаб оддий шартнома билан жалб қилиб, кейинчалик уларга кўпроқ маош тўланадиган битимлар таклиф қилиш амалиётидан фойдаланиб келишмоқда.
MLSга юлдузлар оқими давом этмоқдаКасемиронинг трансфери АҚШ футболидаги ягона шов-шувли янгилик эмас. Goal.com нашри хабарига кўра, жаҳон футболининг бир қатор юлдузлари айнан Жаҳон чемпионати арафасида MLS клублари билан музокаралар олиб бормоқда. Хусусан, қуйидаги ўзгаришлар кутилмоқда:
- Антуан Гризманн аллақачон Орландо Сити клуби билан келишувга эришган;
- Роберт Левандовски Чикаго Фире жамоасига ўтишга яқин турибди;
- Леон Горецка ҳам фаолиятини айнан Чикаго клубида давом эттириши мумкин.
Ушбу трансфер Лионель Месси ва Касемиро ўртасидаги узоқ йиллик рақобатга (Эл-Класико давридаги) чек қўйиб, уларни бир мақсад йўлида бирлаштириши билан ҳам ўзбекистонлик футбол мухлислари учун қизиқарлидир. Тез орада трансфернинг молиявий тафсилотлари очиқланиши кутилмоқда.
…