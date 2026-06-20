Касемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишди

·27·Спорт
Касемиро Лионель Месси билан жамоадош бўлади: Бразилиялик юлдуз Интер Миами билан келишди

Бразилия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед клубининг собиқ таянч ярим ҳимоячиси Касемиро фаолиятини АҚШнинг MLS лигасида давом эттиришга яқин турибди. Кўп ойлик музокаралардан сўнг, тажрибали футболчи Лионель Месси тўп сураётган Интер Миами жамоасига ўтишга розилик берган. Бу трансфер Флорида клуби учун марказий чизиқни кучайтириш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер бозоридаги нуфузли инсайдер Fabrizio Romano маълумотларига кўра, Касемиро Жаҳон чемпионати якунлангач, расман "геронлар" сафига қўшилади. Бразилиялик юлдузга MLSнинг бошқа бир гранди ЛА Галакси ҳамда Саудия Арабистони Pro-лигаси клубларидан жиддий таклифлар бўлганига қарамай, у айнан Маями лойиҳасини танлашга қарор қилди. Эслатиб ўтамиз, Касемиро июн ойида Манчестер Юнайтед билан шартномаси якунлангач, эркин агентга айланган эди.

Интер Миами таркибидаги ўзгаришлар

Интер Миами жамоаси 2025-йилги мавсум якунида фаолиятини якунлаган афсонавий Сергио Бусқуетс ўрнига муносиб номзод қидираётган эди. Жамоа таркибига қўшилган Давид Аяла ва Янникк Брайт каби футболчилар ҳозирча кутилган ўйинни намойиш эта олмаётган бир пайтда, Касемиро каби тажрибали ижрочининг келиши жамоа мувозанатини тиклаши кутилмоқда.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Касемиро клуб билан "махсус ўйинчи" (Десигнатед Плаер) мақомисиз шартнома имзолайди. Ҳозирда Интер Миами таркибида ушбу мақомга эга учта ўрин Лионель Месси, Родриго Де Паул ва Герман Бертераме томонидан банд қилинган. MLS қоидаларига кўра, клублар юқори даражадаги юлдузларни дастлаб оддий шартнома билан жалб қилиб, кейинчалик уларга кўпроқ маош тўланадиган битимлар таклиф қилиш амалиётидан фойдаланиб келишмоқда.

MLSга юлдузлар оқими давом этмоқда

Касемиронинг трансфери АҚШ футболидаги ягона шов-шувли янгилик эмас. Goal.com нашри хабарига кўра, жаҳон футболининг бир қатор юлдузлари айнан Жаҳон чемпионати арафасида MLS клублари билан музокаралар олиб бормоқда. Хусусан, қуйидаги ўзгаришлар кутилмоқда:

  • Антуан Гризманн аллақачон Орландо Сити клуби билан келишувга эришган;
  • Роберт Левандовски Чикаго Фире жамоасига ўтишга яқин турибди;
  • Леон Горецка ҳам фаолиятини айнан Чикаго клубида давом эттириши мумкин.
Касемиро ҳозирда Бразилия терма жамоаси сафида муваффақиятли иштирок этмоқда. Унинг жамоаси яқинда Гаити устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирнинг плей-офф босқичи сари муҳим қадам ташлади. Футболчининг янги клубига қўшилиши нафақат Интер Миами, балки бутун Америка футболи нуфузини оширишга хизмат қилади.

Ушбу трансфер Лионель Месси ва Касемиро ўртасидаги узоқ йиллик рақобатга (Эл-Класико давридаги) чек қўйиб, уларни бир мақсад йўлида бирлаштириши билан ҳам ўзбекистонлик футбол мухлислари учун қизиқарлидир. Тез орада трансфернинг молиявий тафсилотлари очиқланиши кутилмоқда.

КасемироИнтер МиамиЛионель МессиMLSТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Бугун, 00:06Мортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаМортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаКеча, 23:51Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кеча, 23:51Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Кеча, 23:40Миш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиМиш-мишлар барҳам топди: «Реал» Майкл Олисе бўйича расмий баёнот бердиКеча, 23:39Ламине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиЛамине Ямал Месси ва Неймар ўртасидаги танловини маълум қилдиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди