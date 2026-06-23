Норвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этди

·0·Спорт
Норвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этди

Норвегия терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати «I» гуруҳининг иккинчи турида Сенегални 3:2 ҳисобида мағлуб этди. Нью-Йорк агломерациясининг Нью-Жерси ҳудудидаги стадионда ўтказилган учрашувда Норвегия сафида Маркус Холмгрен Педерсен ва Эрлинг Холанд гол урди. Сенегалнинг икки голига Исмоило Сарр муаллифлик қилди.

Ҳисоб 43-дақиқада очилди. Маркус Холмгрен Педерсен Норвегияни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошланиши билан Эрлинг Холанд 48-дақиқада фарқни оширди. Орадан беш дақиқа ўтиб, Исмоило Сарр Сенегалнинг биринчи голини урди.

58-дақиқада Холанд яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дубль қайд этди. Сенегал ўйин охиригача курашди ва 90+3-дақиқада Саррнинг иккинчи голи орқали фарқни қисқартирди. Бироқ қолган вақтда ҳисоб ўзгармади.

Статистика бўйича Сенегал тўпни кўпроқ назорат қилди. Африка жамоасининг кўрсаткичи 57 фоизни, Норвегияники эса 43 фоизни ташкил этди. Сенегал 464 та узатма бериб, 90 фоиз аниқлик қайд этди. Норвегия 347 та пасни 79 фоиз аниқлик билан амалга оширди.

Сенегал рақиб дарвозаси томон 17 марта, Норвегия эса 12 марта зарба йўллади. Аниқ зарбалар бўйича жамоалар тенг натижа кўрсатди, ҳар икки томонда олтитадан. Бурчак зарбаларида Норвегия 5:4 ҳисобида устун бўлди.

Норвегия 13 марта, Сенегал беш марта қоида бузди. Учрашувда сариқ ва қизил карточкалар кўрсатилмади. Сенегал футболчилари тўрт марта офсайдда қолди, Норвегияда бундай ҳолат қайд этилмади.

Бу натижадан кейин Норвегия икки ўйинда олти очко тўплаб, гуруҳда иккинчи ўринни эгаллади. Франция ҳам олти очкога эга, аммо тўплар нисбати бўйича биринчи поғонада турибди. Сенегал ва Ироқ ҳозирча очко олмаган.

НорвегияСенегалЭрлинг ХоландМаркус Холмгрен ПедерсенИсмоило СаррЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд дубли Норвегияни 26 йиллик танаффусдан сўнг плей-оффга олиб чиқдиЭрлинг Холанд дубли Норвегияни 26 йиллик танаффусдан сўнг плей-оффга олиб чиқдиБугун, 07:18ЖЧ-2026: Килиан Мбаппе дубл қайд этди, Франция Ироқни мағлуб этиб плей-оффга чиқдиЖЧ-2026: Килиан Мбаппе дубл қайд этди, Франция Ироқни мағлуб этиб плей-оффга чиқдиБугун, 06:19Италия футбол федерациясига Жованни Малаго президент бўлдиИталия футбол федерациясига Жованни Малаго президент бўлдиБугун, 04:08Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан терма жамоамиз Хюстонга етиб келдиЎзбекистон ва Португалия ўйини олдидан терма жамоамиз Хюстонга етиб келдиБугун, 03:28Хулиан Алварес «Атлетико Мадрид»дан кетиш ниятини билдирди, «Барселона» қарорини кутмоқдаХулиан Алварес «Атлетико Мадрид»дан кетиш ниятини билдирди, «Барселона» қарорини кутмоқдаБугун, 03:23Туркия 62 та зарба йўллади, аммо бирорта ҳам гол ура олмадиТуркия 62 та зарба йўллади, аммо бирорта ҳам гол ура олмадиБугун, 03:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди