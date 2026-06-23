Франция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этди

·49·Спорт
Франция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этди

Франция терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати «И» гуруҳининг иккинчи турида Ироқни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Филадельфиядаги стадионда ўтказилган учрашувда Килиан Мбаппе дубл қайд этди, яна бир голни Усмон Дембеле урди.

Ҳисоб 14-дақиқада очилди. Мбаппе Ироқ дарвозасини ишғол қилиб, Францияни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлимда у 54-дақиқада яна гол урди. 66-дақиқада Дембеле учинчи тўпни киритиб, ўйин натижасини белгилаб берди.

Франция учрашув давомида рақиб дарвозаси томон 19 марта зарба йўллади. Шулардан бештаси аниқ чиқди. Ироқ эса тўрт марта зарба берди, аммо бирортасини ҳам дарвоза соҳасига йўллай олмади.

Тўп назоратида ҳам Франция устун бўлди. Жамоа тўпга 56 фоиз эгалик қилди, Ироқда бу кўрсаткич 44 фоизни ташкил этди. Французлар 586 та узатмани 91 фоиз аниқлик билан амалга оширди. Ироқ 420 та пас берди, узатмалар аниқлиги 86 фоиз бўлди.

Франция саккиз марта, Ироқ тўрт марта қоида бузди. Ироқнинг бир футболчиси сариқ карточка олди. Қизил карточка кўрсатилмади. Бурчак зарбалари бўйича Франция 4:2 ҳисобида устун келди.

Бу ғалабадан кейин Франция икки ўйинда олти очко тўплаб, «И» гуруҳида биринчи ўринни эгаллади. Норвегия ҳам олти очкога эга, аммо тўплар нисбати бўйича иккинчи поғонада. Сенегал ва Ироқ ҳозирча очко олмаган.

ФранцияИроқКилиан МбаппеУсмон ДембелеФиладельфияЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркия ва Жанубий Корея терма жамоалари солиштирилган видео тарқалдиТуркия ва Жанубий Корея терма жамоалари солиштирилган видео тарқалдиБугун, 07:49Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида Норвегия рекордини янгиладиЭрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида Норвегия рекордини янгиладиБугун, 07:46Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирдиЎзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирдиБугун, 07:39Ўзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 07:35Норвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этдиНорвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этдиБугун, 07:31Эрлинг Холанд дубли Норвегияни 26 йиллик танаффусдан сўнг плей-оффга олиб чиқдиЭрлинг Холанд дубли Норвегияни 26 йиллик танаффусдан сўнг плей-оффга олиб чиқдиБугун, 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди