Франция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этди
Франция терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати «И» гуруҳининг иккинчи турида Ироқни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Филадельфиядаги стадионда ўтказилган учрашувда Килиан Мбаппе дубл қайд этди, яна бир голни Усмон Дембеле урди.
Ҳисоб 14-дақиқада очилди. Мбаппе Ироқ дарвозасини ишғол қилиб, Францияни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлимда у 54-дақиқада яна гол урди. 66-дақиқада Дембеле учинчи тўпни киритиб, ўйин натижасини белгилаб берди.
Франция учрашув давомида рақиб дарвозаси томон 19 марта зарба йўллади. Шулардан бештаси аниқ чиқди. Ироқ эса тўрт марта зарба берди, аммо бирортасини ҳам дарвоза соҳасига йўллай олмади.
Тўп назоратида ҳам Франция устун бўлди. Жамоа тўпга 56 фоиз эгалик қилди, Ироқда бу кўрсаткич 44 фоизни ташкил этди. Французлар 586 та узатмани 91 фоиз аниқлик билан амалга оширди. Ироқ 420 та пас берди, узатмалар аниқлиги 86 фоиз бўлди.
Франция саккиз марта, Ироқ тўрт марта қоида бузди. Ироқнинг бир футболчиси сариқ карточка олди. Қизил карточка кўрсатилмади. Бурчак зарбалари бўйича Франция 4:2 ҳисобида устун келди.
Бу ғалабадан кейин Франция икки ўйинда олти очко тўплаб, «И» гуруҳида биринчи ўринни эгаллади. Норвегия ҳам олти очкога эга, аммо тўплар нисбати бўйича иккинчи поғонада. Сенегал ва Ироқ ҳозирча очко олмаган.
…