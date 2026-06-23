Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирди

·2·Спорт
Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ва жамоа сардори Элдор Шомуродов Португалияга қарши Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи учрашуви олдидан ўтказилган расмий матбуот анжуманида иштирок этди.

Шомуродовнинг айтишича, жамоада ортиқча босим йўқ. У Ўзбекистон биринчи учрашувдан кейин мусобақа муҳитига мослашиб улгурганини ва футболчиларда ишонч пайдо бўлганини таъкидлади.

«Бизда босим йўқ. Шу сабабли Португалияга қараганда бизга осонроқ бўлади, деб ўйлайман. Жамоамиз яхши шаклланган. Биринчи ўйиндан кейин ишонч ҳам пайдо бўлди, дебютни ўтказиб бўлдик. Португалияга қарши яхши натижа учун майдонга чиқамиз», деди сардор.

Фабио Каннаваро эса Португалияни Жаҳон чемпионатидаги энг кучли жамоалардан бири деб атади. У рақибнинг қанотларда кучли футболчилари борлиги, ярим ҳимоя чизиғи юқори савияда экани ва таркибда футбол тарихидаги энг яхши ўйинчилардан бири ҳаракат қилишини айтди.

Мураббий бу учрашув осон кечмаслигини тан олди. Шу билан бирга, Ўзбекистон жамоа бўлиб ҳаракат қилиши ва ижобий натижа учун учрашув охиригача ишлаши кераклигини қайд этди.

Шомуродов Португалиянинг биринчи турдаги натижасига жамоа катта аҳамият бермаганини билдирди. Унинг фикрича, ҳозир гуруҳдаги ҳисоб-китоблар ҳақида эмас, айнан навбатдаги баҳс ҳақида ўйлаш керак.

Xyustondagi FIFA tadbirida jilmayib turgan erkak va uning yonidagi futbol to'pi.

Каннаваро Португалиянинг ўйин услуби ҳам батафсил таҳлил қилинганини айтди. Уларнинг асосий мақсади тўп назорати орқали учрашувни бошқариш ва дастлабки дақиқаларданоқ фаол ҳаракат қилиш эканини таъкидлади.

«Улар ўйинни тез ўз фойдасига буришга ҳаракат қилади. Биз бунга тайёрландик. Ўз режамиз ва стратегиямиз бор. Майдонда ўз ўйинимизни кўрсатишга интиламиз. Рақиб жуда кучли, аммо биз қўрқмаймиз», деди Каннаваро.

Шомуродов Колумбияга қарши биринчи бўлимда мураббий кўрсатмаларини тўлиқ бажара олмаганликлари айрим хатоларга сабаб бўлганини айтди. У Португалияга қарши баҳсда бу камчиликларни такрорламаслик, тўпни кўпроқ назорат қилиш ва вазиятлар яратиш зарурлигини таъкидлади.

Каннаваро жамоага келганидан кейин асосий эътибор футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилашга қаратилганини ҳам маълум қилди. Унинг айтишича, айрим футболчилар турли чемпионатларда ўйнаган, баъзиларида эса маълум муаммолар бўлган. Шунга қарамай, сўнгги учрашувда футболчилар ўйинни юқори суръатда якунлаган ва ўзини яхши ҳис қилган.

Eldor Shomurodov Jahon chempionati saralash bosqichi matbuot anjumanida qatnashmoqda.

Шомуродов жамоадаги кайфият яхши эканини айтди. У ҳайажон бўлиши табиийлигини, аммо футболчилар майдонга тушиши билан бу ҳис йўқолишини билдирди.

Каннаваро статистик кўрсаткичларни баҳолашда фақат жисмоний маълумотларга қараб хулоса чиқариш тўғри эмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, энг муҳими тўпни қандай назорат қилиш, узатмалар сифати ва тўпни қанчалик кам йўқотишдир.

«Ўйинда тўпни 20 марта йўқотсангиз, уни қайтариш учун 20 марта югуришга тўғри келади. Масала кўп югуришда эмас, тўғри югуришда. Тўпни қаерда йўқотмаслик ва қаерда қайтариб олишни билиш муҳим», деди мураббий.

Шомуродов Аббосбек Файзуллаев билан клубда ҳам бирга ўйнашини, машғулотларда доим ёнма-ён ишлашини айтди. Шу сабаб улар майдонда бир-бирини яхши тушунишини қўшимча қилди. Сардорнинг таъкидлашича, асосий мақсад жамоа бўлиб ҳаракат қилиш ва яхши натижага эришишдир.

ЎзбекистонПортугалияФабио КаннавароЭлдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 07:35Франция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этдиФранция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этдиБугун, 07:33Норвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этдиНорвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этдиБугун, 07:31Эрлинг Холанд дубли Норвегияни 26 йиллик танаффусдан сўнг плей-оффга олиб чиқдиЭрлинг Холанд дубли Норвегияни 26 йиллик танаффусдан сўнг плей-оффга олиб чиқдиБугун, 07:18ЖЧ-2026: Килиан Мбаппе дубл қайд этди, Франция Ироқни мағлуб этиб плей-оффга чиқдиЖЧ-2026: Килиан Мбаппе дубл қайд этди, Франция Ироқни мағлуб этиб плей-оффга чиқдиБугун, 06:19Италия футбол федерациясига Жованни Малаго президент бўлдиИталия футбол федерациясига Жованни Малаго президент бўлдиБугун, 04:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди