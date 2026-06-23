Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ва жамоа сардори Элдор Шомуродов Португалияга қарши Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи учрашуви олдидан ўтказилган расмий матбуот анжуманида иштирок этди.
Шомуродовнинг айтишича, жамоада ортиқча босим йўқ. У Ўзбекистон биринчи учрашувдан кейин мусобақа муҳитига мослашиб улгурганини ва футболчиларда ишонч пайдо бўлганини таъкидлади.
«Бизда босим йўқ. Шу сабабли Португалияга қараганда бизга осонроқ бўлади, деб ўйлайман. Жамоамиз яхши шаклланган. Биринчи ўйиндан кейин ишонч ҳам пайдо бўлди, дебютни ўтказиб бўлдик. Португалияга қарши яхши натижа учун майдонга чиқамиз», деди сардор.
Фабио Каннаваро эса Португалияни Жаҳон чемпионатидаги энг кучли жамоалардан бири деб атади. У рақибнинг қанотларда кучли футболчилари борлиги, ярим ҳимоя чизиғи юқори савияда экани ва таркибда футбол тарихидаги энг яхши ўйинчилардан бири ҳаракат қилишини айтди.
Мураббий бу учрашув осон кечмаслигини тан олди. Шу билан бирга, Ўзбекистон жамоа бўлиб ҳаракат қилиши ва ижобий натижа учун учрашув охиригача ишлаши кераклигини қайд этди.
Шомуродов Португалиянинг биринчи турдаги натижасига жамоа катта аҳамият бермаганини билдирди. Унинг фикрича, ҳозир гуруҳдаги ҳисоб-китоблар ҳақида эмас, айнан навбатдаги баҳс ҳақида ўйлаш керак.
Каннаваро Португалиянинг ўйин услуби ҳам батафсил таҳлил қилинганини айтди. Уларнинг асосий мақсади тўп назорати орқали учрашувни бошқариш ва дастлабки дақиқаларданоқ фаол ҳаракат қилиш эканини таъкидлади.
«Улар ўйинни тез ўз фойдасига буришга ҳаракат қилади. Биз бунга тайёрландик. Ўз режамиз ва стратегиямиз бор. Майдонда ўз ўйинимизни кўрсатишга интиламиз. Рақиб жуда кучли, аммо биз қўрқмаймиз», деди Каннаваро.
Шомуродов Колумбияга қарши биринчи бўлимда мураббий кўрсатмаларини тўлиқ бажара олмаганликлари айрим хатоларга сабаб бўлганини айтди. У Португалияга қарши баҳсда бу камчиликларни такрорламаслик, тўпни кўпроқ назорат қилиш ва вазиятлар яратиш зарурлигини таъкидлади.
Каннаваро жамоага келганидан кейин асосий эътибор футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилашга қаратилганини ҳам маълум қилди. Унинг айтишича, айрим футболчилар турли чемпионатларда ўйнаган, баъзиларида эса маълум муаммолар бўлган. Шунга қарамай, сўнгги учрашувда футболчилар ўйинни юқори суръатда якунлаган ва ўзини яхши ҳис қилган.
Шомуродов жамоадаги кайфият яхши эканини айтди. У ҳайажон бўлиши табиийлигини, аммо футболчилар майдонга тушиши билан бу ҳис йўқолишини билдирди.
Каннаваро статистик кўрсаткичларни баҳолашда фақат жисмоний маълумотларга қараб хулоса чиқариш тўғри эмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, энг муҳими тўпни қандай назорат қилиш, узатмалар сифати ва тўпни қанчалик кам йўқотишдир.
«Ўйинда тўпни 20 марта йўқотсангиз, уни қайтариш учун 20 марта югуришга тўғри келади. Масала кўп югуришда эмас, тўғри югуришда. Тўпни қаерда йўқотмаслик ва қаерда қайтариб олишни билиш муҳим», деди мураббий.
Шомуродов Аббосбек Файзуллаев билан клубда ҳам бирга ўйнашини, машғулотларда доим ёнма-ён ишлашини айтди. Шу сабаб улар майдонда бир-бирини яхши тушунишини қўшимча қилди. Сардорнинг таъкидлашича, асосий мақсад жамоа бўлиб ҳаракат қилиш ва яхши натижага эришишдир.
…