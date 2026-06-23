Британияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичида

·0·Авто
Британияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичида

Буюк Британияда муҳандислик оламини ҳайратга солган ноодатий лойиҳа — Форсе оф Натуре деб номланган ўта юқори тезланишга эга мотоцикл тақдим этилди. 62 ёшли муҳандис Грем Сайкс (Граҳам Сйкес) томонидан ўз хонадонида яратилган ушбу техника дунёдаги энг тезкор икки ғилдиракли транспорт воситаси деган номга даъво қилмоқда. Унинг ўзига хослиги шундаки, мотоцикл анъанавий ёнилғи эмас, балки ўта қиздирилган буғ энергияси ёрдамида ҳаракатланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов натижаларига кўра, Форсе оф Натуре тахминан 201 метр (саккиздан бир мил) масофани бор-йўғи 3,17 сонияда босиб ўтишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, старт вақтида мотоцикл 320 км/соатдан юқори тезликка эришади. Дастлабки 18 метр масофани эса у атиги 0,72–0,81 сонияда босиб ўтади, бу кўрсаткич профессионал драг-рейсинг пойгаларидаги энг юқори натижалар билан беллаша олади.

Буғли реактив двигателнинг ишлаш принципи

Ушбу мотоциклнинг қувват қурилмаси ракета двигателлари принципига асосланган. Тизим ичидаги 120 литр ҳажмдаги сув 40 бар босим остида 250 °К даражагача қиздирилади. Старт вақтида бу сув махсус де Лавал соплолари орқали катта босим билан ташқарига отилиб чиқади. Натижада сув лаҳзаларда ўта юқори тезликдаги буғ оқимига айланиб, мотоциклни мислсиз куч билан олдинга итаради.

Конструкциянинг энг мураккаб жиҳати шундаки, унда тортиш кучини тартибга солиш имконияти мавжуд эмас. Тизим "тўлиқ газ ёки ҳеч нарса" режимида ишлайди. Старт вақтида ҳайдовчи 6,8 г гача бўлган ўта юқори юкламани (перегрузка) бошидан кечиради. Бундай босим остида учувчи мотоциклдан учиб кетмаслик учун унга бор кучи билан ёпишиб олишига тўғри келади.

Муҳандиснинг таъкидлашича, бутун ишчи суюқлик захираси тахминан 2,9 сония ичида сарфланиб бўлади ва шундан сўнг тортиш кучи тўхтайди. Ҳозирда ишлаб чиқувчилар ушбу фаол фазани узайтириш устида ишламоқда. Бу эса чорак мил (402 метр) масофада янада яхшироқ натижаларни қайд этиш имконини беради.

Форсе оф Натуре лойиҳаси 2020-йилдан буён ривожлантириб келинмоқда ва ҳозирга қадар беш марта модернизация қилинди. Гарчи у хусусий устахонада яратилган бўлса-да, барча жараёнлар жиддий муҳандислик дастури асосида, доимий ҳисоб-китоблар ва синовлар билан амалга оширилмоқда. Грем Сайкснинг сўзларига кўра, унинг ихтироси тезланиш даражаси бўйича фақатгина профессионал пойга қурилмаларидан ортда қолиши мумкин, холос.

Ушбу лойиҳа замонавий технологиялар ва термодинамика қонунларининг уйғунлиги натижасидир. Британиялик муҳандиснинг муваффақияти ҳатто энг оддий кўринган сув буғи ёрдамида ҳам замонавий суперкарлардан ўзиб кетадиган қувват ҳосил қилиш мумкинлигини исботлади.

МотоциклТехнологияРекордФорсе Оф НатуреМуҳандислик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиЭлектромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиКеча, 20:21BYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиBYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиКеча, 17:29BMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаBMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаКеча, 17:27Япония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиЯпония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиКеча, 16:28Hyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиHyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиКеча, 13:57«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқди«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқдиКеча, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди