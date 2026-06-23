Британияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичида
Буюк Британияда муҳандислик оламини ҳайратга солган ноодатий лойиҳа — Форсе оф Натуре деб номланган ўта юқори тезланишга эга мотоцикл тақдим этилди. 62 ёшли муҳандис Грем Сайкс (Граҳам Сйкес) томонидан ўз хонадонида яратилган ушбу техника дунёдаги энг тезкор икки ғилдиракли транспорт воситаси деган номга даъво қилмоқда. Унинг ўзига хослиги шундаки, мотоцикл анъанавий ёнилғи эмас, балки ўта қиздирилган буғ энергияси ёрдамида ҳаракатланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов натижаларига кўра, Форсе оф Натуре тахминан 201 метр (саккиздан бир мил) масофани бор-йўғи 3,17 сонияда босиб ўтишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, старт вақтида мотоцикл 320 км/соатдан юқори тезликка эришади. Дастлабки 18 метр масофани эса у атиги 0,72–0,81 сонияда босиб ўтади, бу кўрсаткич профессионал драг-рейсинг пойгаларидаги энг юқори натижалар билан беллаша олади.
Буғли реактив двигателнинг ишлаш принципиУшбу мотоциклнинг қувват қурилмаси ракета двигателлари принципига асосланган. Тизим ичидаги 120 литр ҳажмдаги сув 40 бар босим остида 250 °К даражагача қиздирилади. Старт вақтида бу сув махсус де Лавал соплолари орқали катта босим билан ташқарига отилиб чиқади. Натижада сув лаҳзаларда ўта юқори тезликдаги буғ оқимига айланиб, мотоциклни мислсиз куч билан олдинга итаради.
Конструкциянинг энг мураккаб жиҳати шундаки, унда тортиш кучини тартибга солиш имконияти мавжуд эмас. Тизим "тўлиқ газ ёки ҳеч нарса" режимида ишлайди. Старт вақтида ҳайдовчи 6,8 г гача бўлган ўта юқори юкламани (перегрузка) бошидан кечиради. Бундай босим остида учувчи мотоциклдан учиб кетмаслик учун унга бор кучи билан ёпишиб олишига тўғри келади.
Муҳандиснинг таъкидлашича, бутун ишчи суюқлик захираси тахминан 2,9 сония ичида сарфланиб бўлади ва шундан сўнг тортиш кучи тўхтайди. Ҳозирда ишлаб чиқувчилар ушбу фаол фазани узайтириш устида ишламоқда. Бу эса чорак мил (402 метр) масофада янада яхшироқ натижаларни қайд этиш имконини беради.
Форсе оф Натуре лойиҳаси 2020-йилдан буён ривожлантириб келинмоқда ва ҳозирга қадар беш марта модернизация қилинди. Гарчи у хусусий устахонада яратилган бўлса-да, барча жараёнлар жиддий муҳандислик дастури асосида, доимий ҳисоб-китоблар ва синовлар билан амалга оширилмоқда. Грем Сайкснинг сўзларига кўра, унинг ихтироси тезланиш даражаси бўйича фақатгина профессионал пойга қурилмаларидан ортда қолиши мумкин, холос.
Ушбу лойиҳа замонавий технологиялар ва термодинамика қонунларининг уйғунлиги натижасидир. Британиялик муҳандиснинг муваффақияти ҳатто энг оддий кўринган сув буғи ёрдамида ҳам замонавий суперкарлардан ўзиб кетадиган қувват ҳосил қилиш мумкинлигини исботлади.
…