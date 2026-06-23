Туркия ва Жанубий Корея терма жамоалари солиштирилган видео тарқалди
Туркия терма жамоаси мусобақада мағлубиятга учраб, иштирокини якунлаганидан кейин ижтимоий тармоқларда бир видео кенг тарқалмоқда. Унда экраннинг пастки қисмида Жанубий Корея футболчиларининг машғулоти, юқори қисмида эса Туркия терма жамоаси аъзоларининг тайёргарлик жараёни кўрсатилган.
Видео орқали икки жамоа футболчиларининг машғулотга муносабати солиштирилмоқда. Туркиялик мухлислар терма жамоа аъзоларини майдондаги натижа ва тайёргарлик даражаси учун кескин танқид қиляпти.
Айрим блогерлар вазиятни ҳазил билан изоҳлаб, «Туркия терма жамоасида энг кўп меҳнат қилган одам ким?» деган саволга «Сартарош» деб жавоб бермоқда. Бу киноя футболчиларнинг ташқи кўринишига кўпроқ эътибор бергани, аммо майдонда кутилган натижани кўрсата олмагани ҳақидаги танқидлар билан боғлиқ.
…