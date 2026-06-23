James Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқлади

·0·Техно
James Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқлади

Коинотни ўрганишда инқилоб ясаётган James Webb (JWST) космик телескопи эрта коинотдаги энг жумбоқли объектлардан бири — «кичик қизил нуқталар» табиатини тушунишда муҳим қадам ташлади. Астрономлар узоқ галактикалардаги ушбу ихчам ва ёрқин қизил манбаларнинг энг батафсил спектрини олишга муваффақ бўлишди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, бу объектлар аслида зич газ қобиғига ўралган ўта оғир қора туйнуклар бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техас университети олими Василий Кокорев бошчилигидаги гуруҳ ГЛИMPСE-17775 деб номланган объектни чуқур таҳлил қилди. Тадқиқот давомида James Webb телескопи орқали 30 соатлик спектроскопик кузатувлар олиб борилди. Гравитацион линзалаш эффекти — яқинроқдаги галактикалар тўдасининг узоқдаги объект нурини кучайтириб бериши туфайли, бу маълумотлар самарадорлик жиҳатидан 80 соатлик кузатувга тенг бўлди.

«Қора туйнук-юлдуз» модели

Олимларнинг хулосасига кўра, ГЛИMPСE-17775 объекти «қора туйнук-юлдуз» (блакк ҳоле стар ёки БҲ*) моделига тўлиқ мос келади. Бу шуни англатадики, марказда ўта улкан қора туйнук жойлашган бўлиб, у зич, қисман ионлашган газ қобиғи билан ўралган. Қора туйнук ўзига модда ютиш (аккреция) жараёнида ажратиб чиқарган улкан энергия ушбу газ қобиғи томонидан қайта нурлантирилади ва натижада бизга ўзига хос қизил рангда кўринади.

Спектрал таҳлиллар давомида объектдан водород, кислород ва гелий чизиқлари, шунингдек, 16 та темир чизиғидан иборат «темир ўрмони» аниқланди. Бундай кўрсаткичлар фақат жуда кучли юқори энергияли нурланиш манбаи мавжуд бўлгандагина юзага келади. ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳолат қора туйнук атрофидаги аккреция дискидан тарқалаётган нурланишнинг ташқи муҳит билан ўзаро таъсирини тасдиқлайди.

ГЛИMPСE-17775 объекти тахминан 1,8 миллиард йил аввалги, яни Катта портлашдан кейинги илк даврларга тегишли. У Абелл С1063 галактикалар тўдаси ҳудудида жойлашган бўлиб, коинотнинг кенгайиши туфайли унинг нури кучли «қизил силжиш»га учраган. Hubble телескопи маълумотлари билан солиштирилганда, объект атрофидаги айрим заиф белгилар унинг таркибидаги юлдузлар популяцияси билан боғлиқлиги ҳам маълум бўлди.

Коинот сирлари сари янги қадам

Мазкур кашфиёт астрономия фани учун жуда муҳим, чунки у эрта коинотда ўта оғир қора туйнукларнинг қандай шакллангани ва ривожланганини тушунишга ёрдам беради. «Кичик қизил нуқталар» илгари шунчаки зич юлдузлар тўдаси деб тахмин қилинган бўлса, эндиликда уларнинг марказида фаол ядро борлиги ҳақидаги назария устунлик қилмоқда.

Шунга қарамай, олимлар бу борадаги изланишларни давом эттириш зарурлигини таъкидламоқда. James Webb телескопи келгусида яна ўнлаб шундай объектларни ўрганиши режалаштирилган. Бу эса таклиф этилган «БҲ*» моделининг барча шундай қизил нуқталар учун умумий қонуният эканлигини ёки ГЛИMPСE-17775 ўзига хос истисно эканлигини аниқлаш имконини беради.

James WebbКоинотАстрономияҚора ТуйнукNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 06:25Microsoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиMicrosoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиБугун, 05:59OpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиOpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиБугун, 05:29Asus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиAsus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиБугун, 05:25Сунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинСунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинБугун, 04:51Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётУран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётБугун, 04:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди