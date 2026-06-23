Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?

·12·Техно
Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?

Глобал технология бозорида кутилмаган ва зиддиятли жараён кузатилмоқда: йирик компаниялар рекорд даражадаги даромадлар ҳақида ҳисобот бераётган бир пайтда, минглаб ходимларни ишдан бўшатишда давом этмоқда. Ушбу оммавий қисқартиришларнинг асосий сабаби сифатида эса сунъий интеллект (AI) технологияларининг жорий этилиши кўрсатилмоқда. Соҳа мутахассисларининг фикрича, 2026-йил технологик иш ўринларининг трансформацияси учун бурилиш нуқтаси бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Oracle корпорацияси яқинда эълон қилган молиявий ҳисоботига кўра, сўнгги 12 ой ичида компания ўз ишчи кучини 21 000 кишига ёки жами штатнинг 13 фоизига қисқартирган. Компания раҳбарияти ушбу қарорни бевосита AI технологияларини операцион жараёнларга татбиқ этиш билан изоҳлади. Бу кўрсаткич аввалги прогнозлардан анча юқори бўлиб, технология оламида инсон меҳнатининг ўрнини алгоритмлар эгаллаётганидан далолат беради.

AI туфайли иш ўринларини йўқотаётган компаниялар

Чалленгер, Грай & Чристмас консалтинг фирмаси маълумотига кўра, май ойи технология соҳасида ходимларни қисқартириш бўйича сўнгги йиллардаги энг юқори кўрсаткични қайд этди. Рўйхатда нафақат дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар, балки аппарат таъминоти ва киберхавфсизлик гигантлари ҳам бор:

  • Meta: Mark Zuckerberg бошқарувидаги компания 8 000 ходимни бўшатди, бироқ 7 000 кишини янги AI йўналишидаги ролларга ўтказди.
  • Google: Алпҳабет таркибидаги Cloud ва киберхавфсизлик бўлимларида 3 000 га яқин муҳандис ишдан бўшатилди, ваҳоланки Cloud даромади илк бор 20 миллиард доллардан ошган эди.
  • Cisco: Компания 4 000 га яқин иш ўрнини қисқартириб, ресурсларни оптик толали алоқа ва AI инфратузилмасига йўналтиришини маълум қилди.
  • Интуит: Молиявий дастурлар ишлаб чиқувчиси тузилмани соддалаштириш мақсадида 3 000 ходим билан хайрлашди.
GitLab компанияси ҳам ушбу тенденциядан четда қолмади. Компания ўз ходимларининг 14 фоизини (тахминан 350 киши) AI инфратузилмасига инвестиция киритиш учун бўшатишга қарор қилди. GitLab бош директори Билл Стаплеснинг сўзларига кўра, компания "авлодлар алмашинуви" жараёнини бошлаган ва ўз платформасини бутунлай AI агентлари учун қайта қурмоқда. Қизиғи шундаки, компания даромади ўтган йилга нисбатан 23 фоизга ўсган.

Саноат ва бошқарувдаги ўзгаришлар

Фақатгина IT компаниялари эмас, балки анъанавий саноат вакиллари ҳам AI таъсирини ҳис қилмоқда. Масалан, General Motors (GM) ўзининг ахборот технологиялари бўлимидан 600 га яқин ходимни бўшатди. Гарчи компания буни бозор конъюнктураси билан боғлаган бўлса-да, ички манбалар қарорда сунъий интеллектнинг роли катта эканини тасдиқламоқда. Шу билан бирга, GM ҳозирда AI ва автоном транспорт воситалари бўйича янги мутахассисларни фаол қидирмоқда.

Cloudflare компанияси эса ўз тарихидаги энг юқори чораклик даромадни (639,8 миллион доллар) қайд этган бўлса-да, ходимларининг 20 фоизидан воз кечди. Компания раҳбари Маттев Принсенинг таъкидлашича, қисқартиришлар асосан ўрта бўғин менежерлари, ҳуқуқшунослар ва молия бўлими ходимларига тегишли бўлган. Бу AI нафақат код ёзувчиларни, балки маъмурий бошқарув ходимларини ҳам ўрнини боса бошлаганини кўрсатади.

Мутахассисларнинг фикрича, технология гигантлари пандемия давридаги ҳаддан ташқари кўп ишга олиш сиёсатини энди AI ёрдамида оптималлаштирмоқда. Бу жараён меҳнат бозорида малака талабларининг кескин ўзгаришига ва анъанавий касб эгаларининг янги технологияларга мослашиш заруриятини келтириб чиқармоқда. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам ушбу глобал тенденция муҳим сигнал бўлиб, AI воситалари билан ишлаш кўникмаси эндиликда афзаллик эмас, балки заруриятга айланмоқда.

ТехнологияСунъий IntelлектИшсизликGoogleOracle
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

James Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиJames Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиБугун, 06:26Microsoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиMicrosoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиБугун, 05:59OpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиOpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиБугун, 05:29Asus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиAsus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиБугун, 05:25Сунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинСунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинБугун, 04:51Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётУран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётБугун, 04:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди