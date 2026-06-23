Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?
Глобал технология бозорида кутилмаган ва зиддиятли жараён кузатилмоқда: йирик компаниялар рекорд даражадаги даромадлар ҳақида ҳисобот бераётган бир пайтда, минглаб ходимларни ишдан бўшатишда давом этмоқда. Ушбу оммавий қисқартиришларнинг асосий сабаби сифатида эса сунъий интеллект (AI) технологияларининг жорий этилиши кўрсатилмоқда. Соҳа мутахассисларининг фикрича, 2026-йил технологик иш ўринларининг трансформацияси учун бурилиш нуқтаси бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Oracle корпорацияси яқинда эълон қилган молиявий ҳисоботига кўра, сўнгги 12 ой ичида компания ўз ишчи кучини 21 000 кишига ёки жами штатнинг 13 фоизига қисқартирган. Компания раҳбарияти ушбу қарорни бевосита AI технологияларини операцион жараёнларга татбиқ этиш билан изоҳлади. Бу кўрсаткич аввалги прогнозлардан анча юқори бўлиб, технология оламида инсон меҳнатининг ўрнини алгоритмлар эгаллаётганидан далолат беради.
AI туфайли иш ўринларини йўқотаётган компанияларЧалленгер, Грай & Чристмас консалтинг фирмаси маълумотига кўра, май ойи технология соҳасида ходимларни қисқартириш бўйича сўнгги йиллардаги энг юқори кўрсаткични қайд этди. Рўйхатда нафақат дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар, балки аппарат таъминоти ва киберхавфсизлик гигантлари ҳам бор:
- Meta: Mark Zuckerberg бошқарувидаги компания 8 000 ходимни бўшатди, бироқ 7 000 кишини янги AI йўналишидаги ролларга ўтказди.
- Google: Алпҳабет таркибидаги Cloud ва киберхавфсизлик бўлимларида 3 000 га яқин муҳандис ишдан бўшатилди, ваҳоланки Cloud даромади илк бор 20 миллиард доллардан ошган эди.
- Cisco: Компания 4 000 га яқин иш ўрнини қисқартириб, ресурсларни оптик толали алоқа ва AI инфратузилмасига йўналтиришини маълум қилди.
- Интуит: Молиявий дастурлар ишлаб чиқувчиси тузилмани соддалаштириш мақсадида 3 000 ходим билан хайрлашди.
Саноат ва бошқарувдаги ўзгаришларФақатгина IT компаниялари эмас, балки анъанавий саноат вакиллари ҳам AI таъсирини ҳис қилмоқда. Масалан, General Motors (GM) ўзининг ахборот технологиялари бўлимидан 600 га яқин ходимни бўшатди. Гарчи компания буни бозор конъюнктураси билан боғлаган бўлса-да, ички манбалар қарорда сунъий интеллектнинг роли катта эканини тасдиқламоқда. Шу билан бирга, GM ҳозирда AI ва автоном транспорт воситалари бўйича янги мутахассисларни фаол қидирмоқда.
Cloudflare компанияси эса ўз тарихидаги энг юқори чораклик даромадни (639,8 миллион доллар) қайд этган бўлса-да, ходимларининг 20 фоизидан воз кечди. Компания раҳбари Маттев Принсенинг таъкидлашича, қисқартиришлар асосан ўрта бўғин менежерлари, ҳуқуқшунослар ва молия бўлими ходимларига тегишли бўлган. Бу AI нафақат код ёзувчиларни, балки маъмурий бошқарув ходимларини ҳам ўрнини боса бошлаганини кўрсатади.
Мутахассисларнинг фикрича, технология гигантлари пандемия давридаги ҳаддан ташқари кўп ишга олиш сиёсатини энди AI ёрдамида оптималлаштирмоқда. Бу жараён меҳнат бозорида малака талабларининг кескин ўзгаришига ва анъанавий касб эгаларининг янги технологияларга мослашиш заруриятини келтириб чиқармоқда. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам ушбу глобал тенденция муҳим сигнал бўлиб, AI воситалари билан ишлаш кўникмаси эндиликда афзаллик эмас, балки заруриятга айланмоқда.
…