Microsoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилди

·0·Техно
Microsoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилди

Microsoft корпорацияси бош ижрочи директори Сатя Наделла сунъий интеллект (AI) саноатининг ҳозирги ҳолати ва унинг атрофидаги салбий қарашларни кескин танқид остига олди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрига берган интервюсида у технология гигантлари томонидан илгари сурилаётган “қиёмат сценарийлари” ва иш ўринларининг йўқолиши ҳақидаги хавотирлар бозор ривожига тўсқинлик қилаётганини та“таъкидлади. Наделланинг фикрича, саноат бир неча компания қўлида тўпланиб қолмаслиги ва технология келажагини фақат саноқли ўйинчилар белгиламаслиги керак. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда Microsoft ўз стратегиясини сезиларли даражада қайта кўриб чиқмоқда. Компания нафақат қиммат ва йирик моделларга, балки арзонроқ ва очиқ кодли муқобилларга ҳам эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Хусусан, техногигант ўз хизматларига Хитойнинг DeepSeek моделини интеграция қилиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу қадам Microsoft Copilot экотизимини янада ҳамёнбоп ва кенг оммага очиқ қилиш мақсадида ташланмоқда.

Ижтимоий хавотирлар ва бозор монополияси

Наделланинг чиқишига сабаб бўлган омиллардан бири — жамиятдаги сунъий интеллектга нисбатан ишончсизликдир. Пев Ресеарч Сентер тадқиқотларига кўра, АҚШ аҳолисининг атиги 16 фоизи сунъий интеллект жамиятга ижобий таъсир кўрсатишига ишонади. Ёшлар орасида эса скептицизм даражаси янада юқори. Microsoft раҳбари технология атрофидаги бундай тушкун кайфиятни сунъий равишда шакллантирилган деб ҳисоблайди.

Шунингдек, у бозорнинг бир неча йирик ўйинчилар назоратида қолаётганини хавфли деб атади. Унинг сўзларига кўра, ушбу компаниялар бир вақтнинг ўзида ҳам технология йўналишини белгилаб, ҳам унинг хавфлари ҳақидаги “дискурс”ни бошқармоқда. Бу эса рақобатнинг чекланишига ва инновацияларнинг секинлашишига олиб келиши мумкин.

Стратегик ўзгаришлар ва арзонроқ моделлар

Microsoft аллақачон ўз тизимларида қиммат моделлардан воз кечишни бошлаган. Масалан, маълумотларни қайта ишлашга қўйилган янги талаблар туфайли Claude моделларидан фойдаланиш чеклаб қўйилди. Бунинг ўрнига корпорация ўзининг Microsoft Copilot платформаси учун самарали ва камхарж ечимларни изламоқда. DeepSeek каби очиқ кодли лойиҳалар бу борада асосий номзод бўлиб турибди.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам Microsoft стратегиясидаги бу ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Арзонроқ AI моделларининг жорий этилиши корпоратив хизматлар нархининг пасайишига ва сунъий интеллект имкониятларидан кенгроқ фойдаланишга йўл очади. Бу, айниқса, ресурслари чекланган кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун янги технологик имкониятларни тақдим этади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Microsoft раҳбариятининг янги ёндашуви сунъий интеллект бозорида демократлаштириш жараёнини бошлаб бериши кутилмоқда. Ixbt.com маълумотларига кўра, компания эндиликда фақатгина энг кучли ҳисоблаш қувватларига таянмасдан, балки оптималлаштирилган ва ҳар бир фойдаланувчи ҳамёнига мос келадиган технологияларни ривожлантиришга урғу беради.

MicrosoftСатя НаделлаСунъий IntelлектDeepSeekCopilot
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиOpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиБугун, 05:29Asus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиAsus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиБугун, 05:25Сунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинСунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинБугун, 04:51Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётУран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётБугун, 04:27Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Бугун, 04:25Uber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиUber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди