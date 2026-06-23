Microsoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилди
Microsoft корпорацияси бош ижрочи директори Сатя Наделла сунъий интеллект (AI) саноатининг ҳозирги ҳолати ва унинг атрофидаги салбий қарашларни кескин танқид остига олди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрига берган интервюсида у технология гигантлари томонидан илгари сурилаётган “қиёмат сценарийлари” ва иш ўринларининг йўқолиши ҳақидаги хавотирлар бозор ривожига тўсқинлик қилаётганини та“таъкидлади. Наделланинг фикрича, саноат бир неча компания қўлида тўпланиб қолмаслиги ва технология келажагини фақат саноқли ўйинчилар белгиламаслиги керак. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда Microsoft ўз стратегиясини сезиларли даражада қайта кўриб чиқмоқда. Компания нафақат қиммат ва йирик моделларга, балки арзонроқ ва очиқ кодли муқобилларга ҳам эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Хусусан, техногигант ўз хизматларига Хитойнинг DeepSeek моделини интеграция қилиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу қадам Microsoft Copilot экотизимини янада ҳамёнбоп ва кенг оммага очиқ қилиш мақсадида ташланмоқда.
Ижтимоий хавотирлар ва бозор монополиясиНаделланинг чиқишига сабаб бўлган омиллардан бири — жамиятдаги сунъий интеллектга нисбатан ишончсизликдир. Пев Ресеарч Сентер тадқиқотларига кўра, АҚШ аҳолисининг атиги 16 фоизи сунъий интеллект жамиятга ижобий таъсир кўрсатишига ишонади. Ёшлар орасида эса скептицизм даражаси янада юқори. Microsoft раҳбари технология атрофидаги бундай тушкун кайфиятни сунъий равишда шакллантирилган деб ҳисоблайди.
Шунингдек, у бозорнинг бир неча йирик ўйинчилар назоратида қолаётганини хавфли деб атади. Унинг сўзларига кўра, ушбу компаниялар бир вақтнинг ўзида ҳам технология йўналишини белгилаб, ҳам унинг хавфлари ҳақидаги “дискурс”ни бошқармоқда. Бу эса рақобатнинг чекланишига ва инновацияларнинг секинлашишига олиб келиши мумкин.
Стратегик ўзгаришлар ва арзонроқ моделларMicrosoft аллақачон ўз тизимларида қиммат моделлардан воз кечишни бошлаган. Масалан, маълумотларни қайта ишлашга қўйилган янги талаблар туфайли Claude моделларидан фойдаланиш чеклаб қўйилди. Бунинг ўрнига корпорация ўзининг Microsoft Copilot платформаси учун самарали ва камхарж ечимларни изламоқда. DeepSeek каби очиқ кодли лойиҳалар бу борада асосий номзод бўлиб турибди.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам Microsoft стратегиясидаги бу ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. Арзонроқ AI моделларининг жорий этилиши корпоратив хизматлар нархининг пасайишига ва сунъий интеллект имкониятларидан кенгроқ фойдаланишга йўл очади. Бу, айниқса, ресурслари чекланган кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун янги технологик имкониятларни тақдим этади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Microsoft раҳбариятининг янги ёндашуви сунъий интеллект бозорида демократлаштириш жараёнини бошлаб бериши кутилмоқда. Ixbt.com маълумотларига кўра, компания эндиликда фақатгина энг кучли ҳисоблаш қувватларига таянмасдан, балки оптималлаштирилган ва ҳар бир фойдаланувчи ҳамёнига мос келадиган технологияларни ривожлантиришга урғу беради.
…