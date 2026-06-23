Эрлинг Холанд дубли Норвегияни 26 йиллик танаффусдан сўнг плей-оффга олиб чиқди
Норвегия терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасида Сенегал устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, муддатидан олдин нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Скандинавияликлар учун ушбу натижа тарихий аҳамиятга эга, чунки жамоа охирги марта 1998-йилда Франция майдонларида ўтган турнирда гуруҳдан чиқишга муваффақ бўлган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нью-Йоркдаги муҳташам стадионда ўтган баҳс юлдузлар тўқнашуви сифатида эътироф этилди. Эрлинг Холанд, Садио Мане ва Мартин Одегаард каби номлар майдонда ҳаракат қилган бўлса-да, учрашув тақдирини кўп ҳолларда кутилмаган қаҳрамонлар ва Сенегал ҳимоясидаги хатолар ҳал қилди. Ўйиннинг 43-дақиқасида захирадан майдонга тушган Маркус Педерсен Калидоу Коулибалйнинг хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди.
Эрлинг Холанднинг тарихий рекордиИккинчи бўлим бошланиши билан саҳнага дунёнинг энг хавфли ҳужумчиларидан бири Эрлинг Холанд чиқди. У Мартин Одегаарднинг заргона узатмасидан сўнг дарвозабон Эдоуард Мендйни доғда қолдириб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Гарчи Сенегал вакили Исмаила Сарр орадаги фарқни қисқартирган бўлса-да, Холанднинг иккинчи голи африкаликларнинг умидларини бутунлай чиппакка чиқарди.
Opta Sportс маълумотларига кўра, Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионати тарихида ўзининг дастлабки икки ўйинида дубл қайд этган олтинчи футболчига айланди. У бу кўрсаткич бўйича Гарри Кейн (2018) ва афсонавий Жуст Фонтаине (1958) каби юлдузлар қаторидан жой олди. Норвегиялик ҳужумчи ўзининг жисмоний устунлиги ва совуққонлиги билан рақиб ҳимоячиларини чорасиз қолдирди.
Сенегал терма жамоаси ўйин охиригача курашишга интилди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Сарр яна бир бор гол уриб, ҳисобни 3:2 кўринишига келтирди, бироқ бу норвегияликларнинг ғалабасини тортиб олиш учун етарли бўлмади. Сенегал жамоаси турнир бошидан буён турли ички можаролар ва тартибсизликлар билан диққат марказида бўлиб келаётгани уларнинг ўйинига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмади.
Ҳозирда Норвегия ва Франция терма жамоалари ўз гуруҳларида тенг очко тўплаган ҳолда етакчилик қилмоқда. Тўплар нисбатига кўра норвегияликлар иккинчи ўринда жойлашган. Гуруҳ ғолибини аниқлаб берувчи ҳал қилувчи баҳс жума куни ушбу икки гранд жамоа ўртасида бўлиб ўтади. Норвегия учун бу ўйин плей-офф олдидан ўз кучини яна бир бор синаб кўриш учун ажойиб имкониятдир.
…