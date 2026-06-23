Ўзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши баҳс ўтказади. Учрашув 24 июнь куни соат 22:00 да бошланади.
Ўйин олдидан ФИФА вакиллари ҳамда икки терма жамоа расмийлари иштирокида ташкилий йиғилиш бўлиб ўтди. Унда мусобақа регламенти, учрашувни ўтказиш тартиби ва жамоалар амал қилиши лозим бўлган талаблар муҳокама қилинди.
Йиғилиш якунига кўра, Ўзбекистон футболчилари Португалияга қарши тўлиқ оқ либосда ҳаракат қилиши маълум бўлди. Терма жамоа дарвозабони эса яшил рангдаги формада майдонга тушади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…