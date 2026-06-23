James Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олди

·0·Техно
James Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олди

Коинот сирларини ўрганишда давом этаётган James Webb космик телескопи Ер юзидан тахминан 1280 ёруғлик йили узоқликда жойлашган Орион А мажмуасининг шимолий қисмидан ҳайратланарли тасвирларни узатди. Ушбу ҳудуд фан оламида ОМК-2 молекуляр булути номи билан танилган бўлиб, у юлдузларнинг пайдо бўлиш жараёнини энг майда деталларигача ўрганиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги олинган сурат қарийб 150 ёруғлик йили масофасига тенг бўлган улкан ҳудудни қамраб олган. Унда юлдузлар эволюциясининг барча босқичлари — илк газ ва чанг тўпламларидан тортиб, аллақачон шаклланиб улгурган ва ўзидан мустақил энергия таратаётган ёш юлдузларгача акс этган. Бу астрономлар учун коинотдаги "туғруқхона" жараёнларини кузатишда ноёб имкониятдир.

Юлдузлараро чанг ортидаги сирлар

Сурат марказида аккреция дисклари орқали фаол равишда модда йиғаётган протоюлдузлар (юлдуз куртаклари) жойлашган. Шунингдек, атрофдаги зич газ қатламларини тарқатиб юборган нисбатан етук объектларни ҳам кўриш мумкин. Тасвирдаги турли ранглар газ ва чанг булутларининг ҳарорати ҳамда таркиби турлича эканлигидан далолат беради.

James Webb телескопининг Неар Инфраред Камера (НИРКам) инфрақизил камераси ёрдамида олинган бу маълумотлар оддий оптик телескоплар кўра олмайдиган қатламларни очиб берди. Инфрақизил нурлар зич чанг пардасини ёриб ўтиб, унинг ортида яширинган жараёнларни қайд этишга қодир. ixbt.com нашрининг ёзишича, тасвирдаги кўк ва яшил туслар газ қатламларини, қизғиш соҳалар эса кучли зарба тўлқинларини англатади.

Космик жетлар ва зарба тўлқинлари

Тасвирдаги энг диққатга сазовор жиҳатлардан бири — ёш юлдузларнинг қутбларидан отилиб чиқаётган улкан газ оқимлари ёки жетлардир. Ушбу оқимлар атрофдаги булутлар билан юқори тезликда тўқнашиб, модданинг қизғиш рангда порлашига сабаб бўладиган зарба тўлқинларини ҳосил қилади.

Айнан мана шу жетлар астрономларга энг ёш ва чуқур яширинган объектларнинг жойлашган ўрнини аниқлашга ёрдам беради. Чунки бу объектларни бошқа ҳеч қандай усул билан кўриб бўлмайди. Олимларнинг таъкидлашича, ОМК-2 ҳудуди ёш юлдузлар чиқиндиларининг атрофдаги муҳитга таъсирини ўрганиш учун ўзига хос лаборатория вазифасини ўтайди.

Тадқиқотчилар ушбу маълумотлар орқали протопланетар дискларнинг кимёвий таркиби қандай шаклланишини ва ўсиб бораётган юлдузлар она-булутдан қандай қилиб озиқланишини таҳлил қилишмоқда. Орион туманлигининг астрономик ўлчовларга кўра яқин жойлашгани, галактикамизнинг бошқа чеккаларида чанг ортига беркинган жараёнларни батафсил тадқиқ этишга замин яратади.

James WebbКоинотАстрономияОрион ТуманлигиNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

James Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиJames Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиБугун, 06:26Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 06:25Microsoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиMicrosoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиБугун, 05:59OpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиOpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиБугун, 05:29Asus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиAsus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиБугун, 05:25Сунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинСунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинБугун, 04:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди