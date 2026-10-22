Роял Юнион СГ — Ҳ. Беер Шева: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Роял Юнион СГ — Ҳ. Беер Шева учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Роял Юнион СГ бошланғич таркиби: 12. Коффи Ҳ., 9. Биондич М., 4. Чибани Н., 11. Гильерме Смит, 55. Ҳавенаар Н., 38. Мофокенг Р., 28. Олару Д., 27. Патрис Л., 29. Силла М., 6. Ван Де Перре К. (капитан), 23. Зенели Б.
Роял Юнион СГ захирадагилари: 20. Акино Д., 1. Чамбаере В., 21. Де Роеве Д., 30. Флоруц Р., 39. Ҳамутаҳар Й., 18. Кавлашвили Г., 32. Кейта С., 13. Родригес К., 26. Сайкс Р., 43. Тшиланда Д.
Роял Юнион СГ бош мураббийи: Ҳуберт Д.
Ҳ. Беер Шева бошланғич таркиби: 1. Марсиано О., 9. Ахмед З., 5. Амадор П., 20. Ист Дж., 17. Форсон А., 4. Мигел Витор (капитан), 2. Мизрахи Г., 7. Перец Э., 12. Ротман И., 28. Йехошуа Н., 66. Златанович И.
Ҳ. Беер Шева захирадагилари: 45. Абу Руми М., 3. Балтаха М., 13. Давидзада О., 44. Диоп Д. Т., 11. Гана А. С., 70. Жоао Виктор, 8. Канаан М., 14. Маледе Й., 36. Шани Й., 90. Угарриза А., 34. Вольф М.
Ҳ. Беер Шева бош мураббийи: Козух Р.
Изоҳлар 0
…