Роял Юнион СГ — Ҳ. Беер Шева: таркиблар ва жонли матн

·32·Спорт
Роял Юнион СГ — Ҳ. Беер Шева: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Роял Юнион СГҲ. Беер Шева учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Роял Юнион СГ бошланғич таркиби: 12. Коффи Ҳ., 9. Биондич М., 4. Чибани Н., 11. Гильерме Смит, 55. Ҳавенаар Н., 38. Мофокенг Р., 28. Олару Д., 27. Патрис Л., 29. Силла М., 6. Ван Де Перре К. (капитан), 23. Зенели Б.

Роял Юнион СГ захирадагилари: 20. Акино Д., 1. Чамбаере В., 21. Де Роеве Д., 30. Флоруц Р., 39. Ҳамутаҳар Й., 18. Кавлашвили Г., 32. Кейта С., 13. Родригес К., 26. Сайкс Р., 43. Тшиланда Д.

Роял Юнион СГ бош мураббийи: Ҳуберт Д.

Ҳ. Беер Шева бошланғич таркиби: 1. Марсиано О., 9. Ахмед З., 5. Амадор П., 20. Ист Дж., 17. Форсон А., 4. Мигел Витор (капитан), 2. Мизрахи Г., 7. Перец Э., 12. Ротман И., 28. Йехошуа Н., 66. Златанович И.

Ҳ. Беер Шева захирадагилари: 45. Абу Руми М., 3. Балтаха М., 13. Давидзада О., 44. Диоп Д. Т., 11. Гана А. С., 70. Жоао Виктор, 8. Канаан М., 14. Маледе Й., 36. Шани Й., 90. Угарриза А., 34. Вольф М.

Ҳ. Беер Шева бош мураббийи: Козух Р.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
1
Биринчи бўлим эндигина бошланди.
21:47
Рояль Юнион СЖ ўйинни бошлаб беради.
21:45
Бугунги ўйиннинг бош ҳаками Микола Балакин бўлади.
21:45
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари аллақачон эълон қилинди ва улар билан ушбу ўйин тафсилотларида танишиб чиқишингиз мумкин.
21:45
Хайрли кун, хонимлар ва жаноблар! Бизнинг матнли жонли трансляциямизга хуш келибсиз, унда биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз.
Роял Юнион СГҲ. Беер ШеваЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роял Юнион СГ — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матнРоял Юнион СГ — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33АЗ Алкмар — Ҳ. Беер Шева: таркиблар ва жонли матнАЗ Алкмар — Ҳ. Беер Шева: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36Ўзбекистонда ўтадиган FIFA U-20 жаҳон чемпионатининг аниқ муддатлари эълон қилиндиЎзбекистонда ўтадиган FIFA U-20 жаҳон чемпионатининг аниқ муддатлари эълон қилиндиБугун 21:26Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнТрабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнБугун 21:19Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнПафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнБугун 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди