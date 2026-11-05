Сельта Виго — Роял Юнион СГ: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Сельта Виго — Роял Юнион СГ учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Сельта Виго бошланғич таркиби: 13. Раду И., 3. Алонсо М. (капитан), 23. Альварес Х., 30. Бурсио Х., 5. Каррейра С., 11. Дуран П., 14. Фебас А., 18. Лаго Й., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х., 19. Сведберг В.
Сельта Виго захирадагилари: 28. Антанон А., 31. Аркос А., 10. Аспас И., 1. Байындыр А., 21. Касерес С., 24. Дриуеш К., 4. Файе А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 9. Жутгла Ф., 35. Милья Г., 6. Мориба И.
Сельта Виго бош мураббийи: Хиральдес К.
Роял Юнион СГ бошланғич таркиби: 12. Коффи Ҳ., 4. Чибани Н., 11. Гильерме Смит, 55. Ҳавенаар Н., 38. Мофокенг Р., 27. Патрис Л., 13. Родригес К., 29. Силла М., 6. Ван Де Перре К. (капитан), 23. Зенели Б., 8. Зоргане А.
Роял Юнион СГ захирадагилари: 20. Акино Д., 1. Чамбаере В., 21. Де Роеве Д., 30. Флоруц Р., 39. Ҳамутаҳар Й., 25. Юртевент И., 32. Кейта С., 28. Олару Д., 17. Схуфс Р., 26. Сайкс Р., 43. Тшиланда Д.
Роял Юнион СГ бош мураббийи: Ҳуберт Д.
Изоҳлар 0
…