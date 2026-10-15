Роял Юнион СГ — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Роял Юнион СГ — Реал Сосьедад учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Роял Юнион СГ бошланғич таркиби: 12. Коффи Ҳ., 9. Биондич М., 4. Чибани Н., 11. Гильерме Смит, 55. Ҳавенаар Н., 38. Мофокенг Р., 28. Олару Д., 27. Патрис Л., 29. Силла М., 6. Ван Де Перре К. (капитан), 23. Зенели Б.
Роял Юнион СГ захирадагилари: 20. Акино Д., 1. Чамбаере В., 21. Де Роеве Д., 39. Ҳамутаҳар Й., 18. Кавлашвили Г., 32. Кейта С., 43. Тшиланда Д.
Роял Юнион СГ бош мураббийи: Ҳуберт Д.
Реал Сосьедад бошланғич таркиби: 13. Марреро У., 17. Гомес С., 4. Горрочатеги Ж., 11. Гедеш Г., 21. Ҳеррера Й., 6. Мартин Ж., 12. Очиенг Ж., 10. Оярсабал М. (капитан), 19. Сарр М., 24. Сучич Л., 5. Зубелдиа И.
Реал Сосьедад захирадагилари: 7. Барренечеа А., 22. Форт Ҳ., 14. Кубо Т., 29. Марчал А., 15. Марин П., 3. Муньос А., 9. Оскарссон О., 16. Пачеко Ж., 1. Ремиро А., 18. Солер К., 8. Турриентес Б., 23. Захарян А.
Реал Сосьедад бош мураббийи: Матараццо П.
Изоҳлар 0
…