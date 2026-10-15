АЗ Алкмар — Ҳ. Беер Шева: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги АЗ Алкмар — Ҳ. Беер Шева учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
АЗ Алкмар бошланғич таркиби: 28. Де Буссер Ж., 2. Маикума С., 3. Гоэс В., 29. Худт В., 34. де Вит М., 21. Квакман Д., 17. Бисков В., 6. Коопмейнерс П. (капитан), 24. Оуфкир А., 18. Ковач Б., 11. Даал Р.
АЗ Алкмар бош мураббийи: Эхтелд Л.
Ҳ. Беер Шева бошланғич таркиби: 1. Марсиано О. (капитан), 2. Мизрахи Г., 44. Диоп Д. Т., 15. Нахмиас И., 5. Амадор П., 7. Перец Э., 25. Лукас Вентура, 17. Форсон А., 45. Абу Руми М., 66. Златанович И., 9. Ахмед З.
Ҳ. Беер Шева бош мураббийи: Козух Р.
Изоҳлар 0
…