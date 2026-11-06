Ҳ. Беер Шева — ОФИ Крит: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Ҳ. Беер Шева — ОФИ Крит учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ҳ. Беер Шева бошланғич таркиби: 1. Марсиано О. (капитан), 2. Мизрахи Г., 44. Диоп Д. Т., 15. Нахмиас И., 3. Балтаха М., 17. Форсон А., 28. Йехошуа Н., 9. Ахмед З., 45. Абу Руми М., 90. Угарриза А., 14. Маледе Й.
Ҳ. Беер Шева захирадагилари: 5. Амадор П., 13. Давидзада О., 20. Ист Дж., 11. Гана А. С., 70. Жоао Виктор, 8. Канаан Ҳ., 4. Мигел Витор, 12. Ротман И., 36. Шани Й., 34. Вольф М., 66. Златанович И.
Ҳ. Беер Шева бош мураббийи: Козух Р.
ОФИ Крит бошланғич таркиби: 1. Лило К., 15. Пунгурас А., 43. Николау Д., 2. Кризманич К., 24. Дикманн Л., 41. Бухалакис А., 14. Андруцос А. (капитан), 3. Атанасиу Н., 11. Фунтас Т., 19. Кодро К., 18. Нусс Т.
ОФИ Крит захирадагилари: 10. Канталапьедра А., 17. Гонсалес Б., 23. Калафатис М., 8. Канеллопулос Г., 6. Карахалиос З., 13. Кацикас П., 90. Кенургиакис П., 5. Костулас К., 9. Лея Исека А., 16. Сиелис С., 71. Ситмалидис А., 46. Теодосулакис И.
ОФИ Крит бош мураббийи: Контис К.
Изоҳлар 0
…