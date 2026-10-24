Кальяри — Болонья: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Кальяри — Болонья учрашуви 24 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Кальяри бошланғич таркиби: 1. Каприле Э., 8. Адопо М., 14. Дейола А., 70. Мальдини Д., 79. Массолин Й., 31. Менди П., 33. Оберт А., 2. Педро Ж., 15. Родригес Х., 4. Романо А., 6. Уинкс Х.
Кальяри захирадагилари: 24. Аурелио Г., 20. Черво Р., 39. Фадера А., 10. Фаззини Дж., 21. Гальярдини Р., 9. Кевин, 22. Кофлер Р., 27. Литета Ж., 26. Мина Й., 18. Нзола М., 23. Радунович Б., 12. Шерри А., 35. Сугамеле А., 28. Сугавара Й., 32. Сулев И.
Кальяри бош мураббийи: Писакане Ф.
Болонья бошланғич таркиби: 1. Скорупски Л., 10. Бернардески Ф., 28. Камбиаги Н., 16. Казале Н., 36. Дармиан М., 19. Фергюсон Л., 33. Миранда Ж., 21. Одгор Ж., 4. Побега Т., 3. Теате А., 20. Зортеа Н.
Болонья захирадагилари: 23. Алхассане Р., 8. Амондараин М., 29. Де Сильвестри Л., 9. Довбик А., 17. Эль-Аззузи О., 22. Энем Ж., 5. Фауске Хелланн Э., 72. Хаппонен У., 14. Хеггем Т., 18. Либра М., 11. Мбангула С., 6. Моро Н., 25. Пессина М., 41. Витик М.
Болонья бош мураббийи: Палладино Р.
Изоҳлар 0
…