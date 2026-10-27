АС Рома — Кальяри: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги АС Рома — Кальяри учрашуви 28 октябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
АС Рома бошланғич таркиби: 95. Голлини П., 9. Кастро С., 4. Кристанте Б. (капитан), 15. Де Рон М., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 23. Манчини Дж., 20. Молина Н., 5. Ндика Э., 61. Пизилли Н., 18. Суле М.
АС Рома бош мураббийи: Гасперини Дж.
Кальяри бошланғич таркиби: 1. Каприле Э., 8. Адопо М., 14. Дейола А., 39. Фадера А., 26. Мина Й., 18. Нзола М., 33. Оберт А., 2. Педро Ж., 15. Родригес Х., 4. Романо А., 28. Сугавара Й.
Кальяри бош мураббийи: Писакане Ф.
Изоҳлар 0
…