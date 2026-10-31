Болонья — Монца: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Болонья — Монца учрашуви 31 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Болонья бошланғич таркиби: 1. Скорупски Л., 10. Бернардески Ф., 28. Камбиаги Н., 16. Казале Н., 19. Фергюсон Л., 33. Миранда Ж., 21. Одгор Ж., 4. Побега Т., 3. Теате А., 41. Витик М., 20. Зортеа Н.
Болонья бош мураббийи: Палладино Р.
Монца бошланғич таркиби: 1. Торнквист Н., 19. Биринделли С., 21. Коломбо Л., 2. Гогличидзе С., 60. Куадио Э., 3. Луккези Л., 7. Мангас Р., 47. Мота Д., 8. Ондоа Ф., 9. Варела Г., 22. Зебаллос Э.
Монца бош мураббийи: Юрич И.
Изоҳлар 0
…