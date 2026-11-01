Лацио — Кальяри: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Лацио — Кальяри учрашуви 1 ноябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лацио бошланғич таркиби: 35. Мандас К., 21. Белаян Р., 15. Флориани Р., 16. Фраттези Д., 11. Исаксен Г., 14. Нослин Т., 25. Провстгаард О., 37. Шутало Й., 17. Тавареш Н., 24. Тейлор К., 10. Закканьи М.
Лацио бош мураббийи: Гаттузо Г.
Кальяри бошланғич таркиби: 1. Каприле Э., 8. Адопо М., 14. Дейола А., 39. Фадера А., 10. Фаззини Дж., 70. Мальдини Д., 18. Нзола М., 33. Оберт А., 2. Педро Ж., 15. Родригес Х., 4. Романо А.
Кальяри бош мураббийи: Писакане Ф.
Жонли репортаж ЖОНЛИ
13
Ҳозирги вақтда иккала жамоанинг тўпга эгалик қилиш статистикаси – 78:22.
4
Густав Исаксен (Лацио) жарима майдончаси ичида қисқа узатмани қабул қилиб олди ва тўпни дарвоза тўсинидан юқорига тепиб юборди.
2
Бой берилган имконият. Алиу Фадера (Кальяри) жарима майдончаси ичида қайтган тўпга эга чиқди ва уни ўнг устун ёнидан ўтказиб юборди.
1
Якопо Фаццини (Кальяри) белгиланган стандарт вазиятдан тўпни жарима майдончасига узатди, аммо ҳимоячилар уни четга чиқариб юборишди.
1
Қўпол ўйин! Оливер Провстгаард (Лацио) рақибини йиқитгани учун жазоланди ва Андреа Коломбо ҳуштагини чалди. Жарима зарбаси. Кальяри катта эҳтимол билан бу вазиятда тўпни жарима майдончасига узатишга уриниб кўради.
1
Ушбу учрашувнинг биринчи бўлими бошланиш арафасида.
19:01
Ўйинчилар майдонда ва Кальяри учрашувни бошлаб беради.
19:00
Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у — Андреа Коломбо.
19:00
Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун бошланғич таркибларни кўришингиз мумкин.
19:00
Салом ва Лацио ҳамда Кальяри ўртасидаги бўлажак баҳснинг матнли трансляциясига хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши дам олинг.
Изоҳлар 0
…