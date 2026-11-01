Лацио — Кальяри: таркиблар ва жонли матн

·27·Спорт
Лацио — Кальяри: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги Лацио — Кальяри учрашуви 1 ноябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Лацио бошланғич таркиби: 35. Мандас К., 21. Белаян Р., 15. Флориани Р., 16. Фраттези Д., 11. Исаксен Г., 14. Нослин Т., 25. Провстгаард О., 37. Шутало Й., 17. Тавареш Н., 24. Тейлор К., 10. Закканьи М.

Лацио бош мураббийи: Гаттузо Г.

Кальяри бошланғич таркиби: 1. Каприле Э., 8. Адопо М., 14. Дейола А., 39. Фадера А., 10. Фаззини Дж., 70. Мальдини Д., 18. Нзола М., 33. Оберт А., 2. Педро Ж., 15. Родригес Х., 4. Романо А.

Кальяри бош мураббийи: Писакане Ф.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
13
Ҳозирги вақтда иккала жамоанинг тўпга эгалик қилиш статистикаси – 78:22.
4
Густав Исаксен (Лацио) жарима майдончаси ичида қисқа узатмани қабул қилиб олди ва тўпни дарвоза тўсинидан юқорига тепиб юборди.
2
Бой берилган имконият. Алиу Фадера (Кальяри) жарима майдончаси ичида қайтган тўпга эга чиқди ва уни ўнг устун ёнидан ўтказиб юборди.
1
Якопо Фаццини (Кальяри) белгиланган стандарт вазиятдан тўпни жарима майдончасига узатди, аммо ҳимоячилар уни четга чиқариб юборишди.
1
Қўпол ўйин! Оливер Провстгаард (Лацио) рақибини йиқитгани учун жазоланди ва Андреа Коломбо ҳуштагини чалди. Жарима зарбаси. Кальяри катта эҳтимол билан бу вазиятда тўпни жарима майдончасига узатишга уриниб кўради.
1
Ушбу учрашувнинг биринчи бўлими бошланиш арафасида.
19:01
Ўйинчилар майдонда ва Кальяри учрашувни бошлаб беради.
19:00
Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у — Андреа Коломбо.
19:00
Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун бошланғич таркибларни кўришингиз мумкин.
19:00
Салом ва Лацио ҳамда Кальяри ўртасидаги бўлажак баҳснинг матнли трансляциясига хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши дам олинг.
ЛациоКальяриИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Лацио” сафарда “Сассуоло”ни тор-мор этиб, турнир жадвалида пешқадамга айланди“Лацио” сафарда “Сассуоло”ни тор-мор этиб, турнир жадвалида пешқадамга айланди28 октябр 07:03Сассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матнСассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матн27 октябр 21:34Гаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олдиГаттузо жамоаси “Лацио” Римда “Парма”ни енгиб, А Серияда карвонбоши бўлиб олди25 октябр 10:07Лацио — Парма: таркиблар ва жонли матнЛацио — Парма: таркиблар ва жонли матн24 октябр 22:51АС Рома — Кальяри: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Кальяри: таркиблар ва жонли матн27 октябр 23:51Кальяри — Болонья: таркиблар ва жонли матнКальяри — Болонья: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози