Болонья — Интер: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Болонья — Интер учрашуви 17 октябр, 21:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Болонья бошланғич таркиби: 1. Скорупски Л., 10. Бернардески Ф., 28. Камбиаги Н., 16. Казале Н., 36. Дармиан М., 19. Фергюсон Л., 33. Миранда Ж., 91. Пикколи Р., 4. Побега Т., 3. Теате А., 20. Зортеа Н.
Болонья захирадагилари: 23. Алхассане Р., 8. Амондараин М., 29. Де Сильвестри Л., 9. Довбик А., 17. Эль-Аззузи О., 22. Энем Ж., 5. Фауске Хелланн Э., 72. Хаппонен У., 14. Хеггем Т., 18. Либра М., 11. Мбангула С., 6. Моро Н., 21. Одгор Ж., 25. Пессина М., 41. Витик М.
Болонья бош мураббийи: Палладино Р.
Интер бошланғич таркиби: 1. Мартинес Ж., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 95. Бастони А., 31. Биссек Й., 32. Димарко Ф., 94. Эспозито Ф., 11. Луис Энрике, 8. Сучич П., 9. Тюрам М., 7. Зелински П.
Интер захирадагилари: 14. Бонни А., 46. Бовио Л., 20. Чалханоглу Х., 30. Карлос Аугусто, 12. Ди Дженнаро Р., 17. Диуф А., 22. Мхитарян Х., 48. Москони М., 49. Проведель И., 99. Спенс Д., 5. Станкович А.
Интер бош мураббийи: Киву К.
Изоҳлар 0
…