Болонья — Интер: таркиблар ва жонли матн

·38·Спорт
Болонья — Интер: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги БолоньяИнтер учрашуви 17 октябр, 21:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Болонья бошланғич таркиби: 1. Скорупски Л., 10. Бернардески Ф., 28. Камбиаги Н., 16. Казале Н., 36. Дармиан М., 19. Фергюсон Л., 33. Миранда Ж., 91. Пикколи Р., 4. Побега Т., 3. Теате А., 20. Зортеа Н.

Болонья захирадагилари: 23. Алхассане Р., 8. Амондараин М., 29. Де Сильвестри Л., 9. Довбик А., 17. Эль-Аззузи О., 22. Энем Ж., 5. Фауске Хелланн Э., 72. Хаппонен У., 14. Хеггем Т., 18. Либра М., 11. Мбангула С., 6. Моро Н., 21. Одгор Ж., 25. Пессина М., 41. Витик М.

Болонья бош мураббийи: Палладино Р.

Интер бошланғич таркиби: 1. Мартинес Ж., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 95. Бастони А., 31. Биссек Й., 32. Димарко Ф., 94. Эспозито Ф., 11. Луис Энрике, 8. Сучич П., 9. Тюрам М., 7. Зелински П.

Интер захирадагилари: 14. Бонни А., 46. Бовио Л., 20. Чалханоглу Х., 30. Карлос Аугусто, 12. Ди Дженнаро Р., 17. Диуф А., 22. Мхитарян Х., 48. Москони М., 49. Проведель И., 99. Спенс Д., 5. Станкович А.

Интер бош мураббийи: Киву К.

Жонли репортаж1-0 ЖОНЛИ
15
Даниэле Довери Петар Сучичнинг (Интер) қўпол ўйинини эътиборсиз қолдира олмади ва ҳуштагини чалди.
15
Николо Барелла (Интер) яккахон рейд уюштирди, аммо рақиб ўйинчиси уни тўсиб қўйгани сабабли хавфли вазият ярата олмади.
12
Петар Сучич (Интер) яхши ҳаракат қилди, аммо узатма ноаниқ бўлгани сабабли шерикларини топа олмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Болонья дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
101-0
Томмазо Побега (Болонья) ажойиб яккахон рейд амалга оширди ва жарима майдони ичидан зарба йўллади, Жозеп Мартинесни дарвозанинг чап пастки бурчагига йўлланган зарба билан доғда қолдирди. У ҳисобни 1:0 кўринишига келтирди.
9
Алессандро Бастони (Интер) рақибини ушлаб қолгани учун жарима белгиланди. Даниэле Довери стандарт вазиятни амалга оширишни кўрсатди.
6
Мануэль Аканжи (Интер) бурчакдан узатилган тўпни жарима майдончаси ташқарисида қабул қилиб олди ва дарҳол зарба берди. Аммо унинг нияти амалга ошмади, тўп ўнг устундан анча узоққа, майдон ташқарисига чиқиб кетди.
6
Энди Интер бурчак зарбасини амалга оширади.
6
Николо Барелла (Интер) жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза томон йўллаган зарбаси бироз ноаниқ чиқди. Лукаш Скорупскининг ажойиб сейви тўпнинг дарвозанинг чап пастки бурчагига киришига йўл қўймади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва бурчак зарбаси белгиланди. Интер рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.
5
Николо Барелла (Интер) Федерико Димаркога ажойиб узатма берди, аммо иккинчиси зарба бериш учун етарлича бўш жой ярата олмади.
4
Интер футболчилари бир-бирларига қисқа паслар билан тўпни узатишмоқда.
2
Маркус Тюрам (Интер) рақиби тўпга эга чиқишига йўл қўймаслик учун уни очиқчасига ушлаб қолди ва ҳакам дарҳол ўйинни тўхтатди.
1
Биринчи бўлим бошланди.
21:02
Ўйинни Болонья бошлаб беради.
21:01
Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у Даниэле Довери.
21:01
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари аллақачон эълон қилинди ва сиз уларни ушбу ўйин тафсилотларида кўришингиз мумкин.
21:00
Хуш келибсиз, ҳурматли мухлислар, бизнинг матнли трансляциямизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шундай экан, жойлашиб олинг ва ўйин завқидан баҳраманд бўлишга тайёр туринг.
БолоньяИнтерИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди16 сентябр 06:29Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?15 август 17:37Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилди6 июн 21:44«Рома» сафарда «Болонья»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди«Рома» сафарда «Болонья»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди25 апрел 23:35Муҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиМуҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этди1 сентябр 06:05Мялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матнМялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...