“Сан-Сиро”да “Милан” мағлубиятга учради, “Интер” гол урмасдан ғалаба қозонди
Италия А Сериясининг 9-туридан ўрин олган навбатдаги учрашувлар миланлик мухлислар учун кескин фарқ қилувчи кайфиятда якунланди. «Сан-Сиро» стадионида «Болонья»ни қабул қилган «Милан» ўз майдонида йирик 2:4 ҳисобида кутилмаган мағлубиятга учради ва муҳим очколарни бой берди.
Шу билан бирга, мусобақа жадвалининг яққол етакчиси бўлиб турган «Интер» сафарда аутсайдер «Венеция»га қарши баҳс олиб бориб, 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди ва 25 очко билан чўққидаги мавқейини янада мустаҳкамлаб олди.
«Сан-Сиро»даги драма: Сиссенинг дубли ва Мбангуланинг бенефиси
«Милан» ва «Болонья» ўртасидаги тўқнашув ҳақиқий голлар шоусига айланди:
Сиссенинг тезкор голи: Учрашув мезбонлар учун жуда муваффақиятли бошланди — 1-дақиқадаёқ Сиссе ҳисобни очиб, «россонери»ни олдинга олиб чиқди (1:0);
Мбангуланинг жавоби ва биринчи бўлим: 8-дақиқада «Болонья» сафида Мбангула мувозанатни тиклади (1:1). 27-дақиқада эса Сиссе ўз ҳисобига дублни ёзиб қўйиб, «Милан»ни яна олдинга олиб чиққан эди (2:1);
Иккинчи бўлимдаги фалокат: Иккинчи бўлимда «Болонья» тўлиқ назоратни қўлга олди. 60-дақиқада Бартезаги ўз дарвозасига автогол уриб қўйган бўлса, 62 ва 86-дақиқаларда Мбангула яна икки бор дарвозани ишғол қилиб, ўз ҳет-тригини расмийлаштирди ва жамоасига 4:2 ҳисобидаги шов-шувли ғалабани тақдим этди.
«Венеция»даги ғалати ғалаба: «Интер»га икки автогол асқатди
Мусобақа пешқадами «Интер» сафар учрашувида анча қийинчиликка дуч келди, бироқ сўнгги дақиқаларда рақиб хатолари эвазига керакли натижага эришди:
Оғир 75 дақиқа: Мудофаага зўр берган «Венеция» узоқ вақт давомида «Интер»нинг ҳужумларини муваффақиятли қайтариб турди;
Кетма-кет автоголлар: Баҳснинг 79-дақиқасида Морено ўз дарвозасига тўп киритиб қўйиб ҳисобни очган бўлса, орадан атиги уч дақиқа ўтиб — 82-дақиқада Ҳалҳал ҳам ўз дарвозасини ишғол этиб қўйди (0:2);
Якка пешқадамлик: Қўлга киритилган 3 очко эвазига Симоне Индзаги жамоаси очколари сонини 25 тага етказиб, чемпионат жадвалида энг яқин таъқибчиларидан катта фарқ билан илгарилаб кетди.
Расмий протокол маълумотлари
Италия А Серияси. 9-тур
«Милан» — «Болонья» 2:4
Голлар: Сиссе (1, 27) — Мбангула (8, 62, 86), Бартезаги (60 автогол);
«Милан» таркиби: Менян, Томори (Модрич, 46), Де Винтер, Павлович, Эступинан (Диавара, 58), Муса, Яшари, Ҳатчинсон (Пулишич, 58), Сиссе, Бартезаги (Камарда, 63), Рамуш;
«Болонья» таркиби: Скорупски, Дармиан (Витик, 58), Казале (Хелланн, 79), Теате (Торберн, 70), Зортей, Побега, Фергюсон, Алҳассан, Бернардески (Камбяги, 59), Одгор, Мбангула.
«Венеция» — «Интер» 0:2
Голлар: Морено (79 автогол), Ҳалҳал (82 автогол);
«Венеция» таркиби: Станкович, Ҳалҳал, Жуан Жезус, Морено, Маццокки (Хапс, 76), Перес, Сом, Ҳелгасон (Башич, 68), Эно, Лаубербах (Лебоа, 68), Адамс;
«Интер» таркиби: Проведел, Биссек (Аканжи, 46), Бастони, Карлос Аугусто, Диуф, Сучич (Барелла, 46), Станкович (Чалхонўғли, 46), Зелински, Димарко, Тюрам (Спенц, 86), Бонни (Эспозито, 65).
Миланнинг икки гиганти учун тур турлича кечди: «Интер» чемпионлик пойдеворини янада мустаҳкамлаган бўлса, «Милан» мудофаадаги жиддий инқироз сабаб муҳим поғоналардан пастга тушиш хавфи остида қолди.
Изоҳлар 0
…