“Сан-Сиро”да “Милан” мағлубиятга учради, “Интер” гол урмасдан ғалаба қозонди

·0·Спорт
“Сан-Сиро”да “Милан” мағлубиятга учради, “Интер” гол урмасдан ғалаба қозонди

Италия А Сериясининг 9-туридан ўрин олган навбатдаги учрашувлар миланлик мухлислар учун кескин фарқ қилувчи кайфиятда якунланди. «Сан-Сиро» стадионида «Болонья»ни қабул қилган «Милан» ўз майдонида йирик 2:4 ҳисобида кутилмаган мағлубиятга учради ва муҳим очколарни бой берди.

Шу билан бирга, мусобақа жадвалининг яққол етакчиси бўлиб турган «Интер» сафарда аутсайдер «Венеция»га қарши баҳс олиб бориб, 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди ва 25 очко билан чўққидаги мавқейини янада мустаҳкамлаб олди.

«Сан-Сиро»даги драма: Сиссенинг дубли ва Мбангуланинг бенефиси

«Милан» ва «Болонья» ўртасидаги тўқнашув ҳақиқий голлар шоусига айланди:

  • Сиссенинг тезкор голи: Учрашув мезбонлар учун жуда муваффақиятли бошланди — 1-дақиқадаёқ Сиссе ҳисобни очиб, «россонери»ни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Мбангуланинг жавоби ва биринчи бўлим: 8-дақиқада «Болонья» сафида Мбангула мувозанатни тиклади (1:1). 27-дақиқада эса Сиссе ўз ҳисобига дублни ёзиб қўйиб, «Милан»ни яна олдинга олиб чиққан эди (2:1);

  • Иккинчи бўлимдаги фалокат: Иккинчи бўлимда «Болонья» тўлиқ назоратни қўлга олди. 60-дақиқада Бартезаги ўз дарвозасига автогол уриб қўйган бўлса, 62 ва 86-дақиқаларда Мбангула яна икки бор дарвозани ишғол қилиб, ўз ҳет-тригини расмийлаштирди ва жамоасига 4:2 ҳисобидаги шов-шувли ғалабани тақдим этди.

«Венеция»даги ғалати ғалаба: «Интер»га икки автогол асқатди

Мусобақа пешқадами «Интер» сафар учрашувида анча қийинчиликка дуч келди, бироқ сўнгги дақиқаларда рақиб хатолари эвазига керакли натижага эришди:

  • Оғир 75 дақиқа: Мудофаага зўр берган «Венеция» узоқ вақт давомида «Интер»нинг ҳужумларини муваффақиятли қайтариб турди;

  • Кетма-кет автоголлар: Баҳснинг 79-дақиқасида Морено ўз дарвозасига тўп киритиб қўйиб ҳисобни очган бўлса, орадан атиги уч дақиқа ўтиб — 82-дақиқада Ҳалҳал ҳам ўз дарвозасини ишғол этиб қўйди (0:2);

  • Якка пешқадамлик: Қўлга киритилган 3 очко эвазига Симоне Индзаги жамоаси очколари сонини 25 тага етказиб, чемпионат жадвалида энг яқин таъқибчиларидан катта фарқ билан илгарилаб кетди.

Расмий протокол маълумотлари

Италия А Серияси. 9-тур

«Милан» — «Болонья» 2:4

  • Голлар: Сиссе (1, 27) — Мбангула (8, 62, 86), Бартезаги (60 автогол);

  • «Милан» таркиби: Менян, Томори (Модрич, 46), Де Винтер, Павлович, Эступинан (Диавара, 58), Муса, Яшари, Ҳатчинсон (Пулишич, 58), Сиссе, Бартезаги (Камарда, 63), Рамуш;

  • «Болонья» таркиби: Скорупски, Дармиан (Витик, 58), Казале (Хелланн, 79), Теате (Торберн, 70), Зортей, Побега, Фергюсон, Алҳассан, Бернардески (Камбяги, 59), Одгор, Мбангула.

«Венеция» — «Интер» 0:2

  • Голлар: Морено (79 автогол), Ҳалҳал (82 автогол);

  • «Венеция» таркиби: Станкович, Ҳалҳал, Жуан Жезус, Морено, Маццокки (Хапс, 76), Перес, Сом, Ҳелгасон (Башич, 68), Эно, Лаубербах (Лебоа, 68), Адамс;

  • «Интер» таркиби: Проведел, Биссек (Аканжи, 46), Бастони, Карлос Аугусто, Диуф, Сучич (Барелла, 46), Станкович (Чалхонўғли, 46), Зелински, Димарко, Тюрам (Спенц, 86), Бонни (Эспозито, 65).

Миланнинг икки гиганти учун тур турлича кечди: «Интер» чемпионлик пойдеворини янада мустаҳкамлаган бўлса, «Милан» мудофаадаги жиддий инқироз сабаб муҳим поғоналардан пастга тушиш хавфи остида қолди.

Италия А СериясиМиланИнтерБолонья
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан — Болонья: таркиблар ва жонли матнМилан — Болонья: таркиблар ва жонли матнКеча 21:34Болонья — Интер: таркиблар ва жонли матнБолонья — Интер: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:06Кальяри — Болонья: таркиблар ва жонли матнКальяри — Болонья: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:02«Интер» сафарда «Болонья»ни 3:1 ҳисобида таслим этди«Интер» сафарда «Болонья»ни 3:1 ҳисобида таслим этди18 октябр 00:08Венеция — Интер: таркиблар ва жонли матнВенеция — Интер: таркиблар ва жонли матнКеча 21:39“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди26 октябр 07:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди