Милан — Болонья: таркиблар ва жонли матн

·33·Спорт
Милан — Болонья: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги МиланБолонья учрашуви 28 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Милан бошланғич таркиби: 16. Меньян М., 33. Бартезаги Д., 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 2. Эступиньян П., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 80. Муса Ю., 31. Павлович С., 9. Рамуш Г., 23. Томори Ф.

Милан захирадагилари: 41. Буйе Л. П., 73. Камарда Ф., 48. Сиссе Э., 28. Комотто К., 13. Диавара С., 49. Менон Л., 14. Модрич Л., 40. Оссола Л., 47. Перера Н., 11. Пулишич К., 42. Терраччано Ф., 96. Торриани Л., 35. Владимиров В., 55. Вос С.

Милан бош мураббийи: Аморим Р.

Болонья бошланғич таркиби: 1. Скорупски Л., 23. Алхассане Р., 10. Бернардески Ф., 16. Казале Н., 36. Дармиан М., 19. Фергюсон Л., 11. Мбангула С., 21. Одгор Ж., 4. Побега Т., 3. Теате А., 20. Зортеа Н.

Болонья захирадагилари: 8. Амондараин М., 28. Камбиаги Н., 9. Довбик А., 17. Эль-Аззузи О., 5. Фауске Хелланн Э., 72. Хаппонен У., 14. Хеггем Т., 18. Либра М., 43. Ло Монако Л., 33. Миранда Ж., 6. Моро Н., 25. Пессина М., 41. Витик М.

Болонья бош мураббийи: Палладино Р.

Жонли репортаж2-1 ЖОНЛИ
33
Милан ажойиб ҳаракат қилмоқда. Ўйинчилар тўпни назорат қилишмоқда, асосан бир тегинишда пас узатишмоқда. Улар ҳозир ўйин суръатини ўз қўлларида ушлаб туришибди.
31
Юнус Муса (Милан) ҳужум уюштириш чоғида қоидани бузди ва ҳакам ҳуштагини чалди.
30
Омари Хатчинсон (Милан) олдинга ўтишга уринмоқда, аммо рақиб ҳимоячиси тўпни майдондан чиқариб юборди.
272-1
Гол! Фикайо Томори Альфаджо Сиссега (Милан) тўпни узатиб берди, у ҳимоячилардан олдин тўпга етиб бориш учун катта ирода кўрсатди ва жарима майдончаси ичидан чап бурчакка зарба йўллади! Ажойиб якун - 2:1.
26
Болонья бурчак зарбасини қисқа узатма билан амалга оширди. Тўп яқин орадаги жамоадошига узатилди.
25
Федерико Бернардески (Болонья) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо унинг уриниши бартараф этилди ва тўп узоқлаштирилди. Бурчак зарбаси. Болоньяда имконият бўлади.
23
Милан қисқа паслар билан тўпни назорат қилмоқда ва рақибга қарши тезкор ҳужум уюштириш учун қулай вазиятни кутмоқда.
20
Ардон Яшари (Милан) қўпол ўйин намойиш этди. Ҳакам буни кўрди ва дарҳол ҳуштагини чалди.
18
Давиде Бартезаги (Милан) бўш ҳудудга шериги учун тезкор узатма берди, у офсайд чизиғи яқинида кутиб турган эди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни илиб олди ва хавфни бартараф этди.
16
Омари Хатчинсон (Милан) яккахон юриш қилди, аммо рақиб ўйинчиси уни тўсиб қўйгани сабабли хавфли вазият ярата олмади.
141-1
Гол! Рақиб томонидан йўл қўйилган даҳшатли хато Альфаджо Сиссега (Милан) имконият тақдим этди ва у яқин масофадан тўпни дарвозага жойлаб қўйди. 1:1.
13
Милан жамоавий ўйинни намойиш этиб, қисқа паслар ва бир-икки тегиниш орқали рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга ва тезкор қарши ҳужумда зарба беришга уринмоқда.
10
Фикайо Томори (Милан) рақибига нисбатан қўпол ўйнагани учун жарима зарбаси белгиланди.
80-1
Гол! Надир Зортеа тўпни Самуэль Мбангуланинг (Болонья) оёғига етказиб берди, унинг қаршисида бўш дарвоза турган эди ва у қийинчиликсиз тўпни дарвозага жойлаб қўйди. 0:1.
6
Самуэль Мбангула (Болонья) ажойиб имкониятга эга бўлди! У жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади, тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди! Тўп майдонни тарк этди ва Милан дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
5
Милан жамоаси томонидан амалга оширилган стандарт вазиятни ҳимоячилар осонлик билан бартараф этишди.
4
Ҳимоячилардан бири сўнгги дақиқада реакция билдириб, Давиде Бартезагининг (Милан) узатмасини қойилмақом тарзда тўсиб қолди. Милан фойдасига бурчак зарбаси белгиланади.
1
Томмазо Побега (Болонья) дарвоза марказига кучли зарба йўллади ва Майк Меньян учун бу сейв кутилмаганда қийин кечди.
1
Бошладик, бугунги ўйин айни дамда бошланяпти.
22:31
Ўйинчилар майдонда ва Болонья учрашувни бошлаб беради.
22:30
Ушбу ўйин учун бош ҳакам этиб Хуан Лука Сакки тайинланди.
22:30
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
22:30
Хуш келибсиз, ҳурматли мухлислар, бизнинг матнли жонли эфиримизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шунинг учун жойлашиб олинг ва ўйин завқидан баҳраманд бўлишга тайёр туринг.
МиланБолоньяИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кальяри — Болонья: таркиблар ва жонли матнКальяри — Болонья: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:02Болонья — Интер: таркиблар ва жонли матнБолонья — Интер: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:06“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди26 октябр 07:00Удинезе — Милан: таркиблар ва жонли матнУдинезе — Милан: таркиблар ва жонли матн25 октябр 23:50Милан — Аталанта: таркиблар ва жонли матнМилан — Аталанта: таркиблар ва жонли матн18 октябр 20:04«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди16 сентябр 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди