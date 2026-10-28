Милан — Болонья: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Милан — Болонья учрашуви 28 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Милан бошланғич таркиби: 16. Меньян М., 33. Бартезаги Д., 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 2. Эступиньян П., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 80. Муса Ю., 31. Павлович С., 9. Рамуш Г., 23. Томори Ф.
Милан захирадагилари: 41. Буйе Л. П., 73. Камарда Ф., 48. Сиссе Э., 28. Комотто К., 13. Диавара С., 49. Менон Л., 14. Модрич Л., 40. Оссола Л., 47. Перера Н., 11. Пулишич К., 42. Терраччано Ф., 96. Торриани Л., 35. Владимиров В., 55. Вос С.
Милан бош мураббийи: Аморим Р.
Болонья бошланғич таркиби: 1. Скорупски Л., 23. Алхассане Р., 10. Бернардески Ф., 16. Казале Н., 36. Дармиан М., 19. Фергюсон Л., 11. Мбангула С., 21. Одгор Ж., 4. Побега Т., 3. Теате А., 20. Зортеа Н.
Болонья захирадагилари: 8. Амондараин М., 28. Камбиаги Н., 9. Довбик А., 17. Эль-Аззузи О., 5. Фауске Хелланн Э., 72. Хаппонен У., 14. Хеггем Т., 18. Либра М., 43. Ло Монако Л., 33. Миранда Ж., 6. Моро Н., 25. Пессина М., 41. Витик М.
Болонья бош мураббийи: Палладино Р.
Изоҳлар 0
…