Падерборн — Хамбургер СВ: таркиблар ва жонли матн

·27·Спорт
Падерборн — Хамбургер СВ: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги ПадерборнХамбургер СВ учрашуви 24 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Падерборн бошланғич таркиби: 15. Нолль Н., 5. Кастаньеда С., 17. Курда Л., 22. Хансен М., 30. Марино С., 23. Обермайр Р., 25. Шеллер Т., 21. тер Хорст Й., 27. Тиггес С., 28. Ульрих Л., 40. Видович Г.

Падерборн захирадагилари: 6. Баак Т., 20. Гётце Ф., 11. Михель С., 2. Мюллер Р., 9. Филипп Р., 18. Пирингер М., 1. Шуберт М., 3. Штикер Й., 38. Цайтлер Д.

Падерборн бош мураббийи: Кеттеманн Р.

Хамбургер СВ бошланғич таркиби: 1. Хойер Фернандес Д., 5. Аделин М., 33. Борнау С., 7. Эль-Уахди З., 28. Мухайм М., 4. Надир Б., 43. Нанджа С., 17. Омари У., 15. Поульсен Ю., 20. Виейра Ф., 3. Вульф Д.

Хамбургер СВ захирадагилари: 22. Амоако К., 48. Бисси Муэлль Ж., 11. Гронбек А., 37. Лемке Л., 6. Локонга А. С., 9. Моффи Т., 38. Россинг-Лелесиит А., 19. Штанге О., 12. Тангвик С.

Хамбургер СВ бош мураббийи: Польцин М.

ПадерборнХамбургер СВГермания Бундеслигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамбургер СВ — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнХамбургер СВ — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:40Вердер Бремен — Падерборн: таркиблар ва жонли матнВердер Бремен — Падерборн: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:30Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!12 сентябр 20:51ФК Кёльн — Шальке: таркиблар ва жонли матнФК Кёльн — Шальке: таркиблар ва жонли матнБугун 17:36Аугсбург — Унион Берлин: таркиблар ва жонли матнАугсбург — Унион Берлин: таркиблар ва жонли матнБугун 17:26Майнц — Вердер Бремен: таркиблар ва жонли матнМайнц — Вердер Бремен: таркиблар ва жонли матнБугун 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди