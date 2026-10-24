Падерборн — Хамбургер СВ: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Падерборн — Хамбургер СВ учрашуви 24 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Падерборн бошланғич таркиби: 15. Нолль Н., 5. Кастаньеда С., 17. Курда Л., 22. Хансен М., 30. Марино С., 23. Обермайр Р., 25. Шеллер Т., 21. тер Хорст Й., 27. Тиггес С., 28. Ульрих Л., 40. Видович Г.
Падерборн захирадагилари: 6. Баак Т., 20. Гётце Ф., 11. Михель С., 2. Мюллер Р., 9. Филипп Р., 18. Пирингер М., 1. Шуберт М., 3. Штикер Й., 38. Цайтлер Д.
Падерборн бош мураббийи: Кеттеманн Р.
Хамбургер СВ бошланғич таркиби: 1. Хойер Фернандес Д., 5. Аделин М., 33. Борнау С., 7. Эль-Уахди З., 28. Мухайм М., 4. Надир Б., 43. Нанджа С., 17. Омари У., 15. Поульсен Ю., 20. Виейра Ф., 3. Вульф Д.
Хамбургер СВ захирадагилари: 22. Амоако К., 48. Бисси Муэлль Ж., 11. Гронбек А., 37. Лемке Л., 6. Локонга А. С., 9. Моффи Т., 38. Россинг-Лелесиит А., 19. Штанге О., 12. Тангвик С.
Хамбургер СВ бош мураббийи: Польцин М.
Изоҳлар 0
…