Хамбургер СВ — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн

·26·Спорт
Хамбургер СВ — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Хамбургер СВШтутгарт учрашуви 17 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Хамбургер СВ бошланғич таркиби: 1. Хойер Фернандес Д., 5. Аделин М., 33. Борнау С., 24. Капальдо Н., 37. Лемке Л., 28. Мухайм М., 4. Надир Б., 17. Омари У., 15. Поульсен Ю., 20. Виейра Ф., 3. Вульф Д.

Хамбургер СВ захирадагилари: 22. Амоако К., 7. Эль-Уахди З., 11. Гронбек А., 9. Моффи Т., 43. Нанджа С., 38. Россинг-Лелесиит А., 19. Штанге О., 12. Тангвик С., 23. Торунарига Дж.

Хамбургер СВ бош мураббийи: Польцин М.

Штутгарт бошланғич таркиби: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э., 11. Эль-Ханнус Б., 3. Хендрикс Р., 29. Ельч Ф., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 6. Штиллер А., 26. Ундав Д. (капитан), 4. Вагноман Й.

Штутгарт захирадагилари: 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 10. Фюрих К., 14. Хакес Л., 17. Пейчинович Д., 21. Премель Г., 44. Зауэр Л., 47. Шпальт Й., 45. Стергиу Л.

Штутгарт бош мураббийи: Хёнесс С.

Хамбургер СВШтутгартГермания Бундеслигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Слован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнСлован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Mercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эЕконик электр чиқинди ташувчиларини чиқардиMercedes-Benz Штутгарт кўчаларига илк эЕконик электр чиқинди ташувчиларини чиқарди5 июл 02:54Александр Нюбель учун “Сити” ва “Ювентус” кураш бошлаши мумкинАлександр Нюбель учун “Сити” ва “Ювентус” кураш бошлаши мумкин27 май 20:06Бавария билан боғлиқ муаммо: Штутгарт дарвозабон масаласида иккига бўлиндиБавария билан боғлиқ муаммо: Штутгарт дарвозабон масаласида иккига бўлинди26 май 15:38Ули Ҳоэнесс Бавария ва Штутгарт мухлисларини кескин танқид қилдиУли Ҳоэнесс Бавария ва Штутгарт мухлисларини кескин танқид қилди24 май 02:50Дениз Ундав: Гарри Кейннинг хотиржамлиги менга етишмаяптиДениз Ундав: Гарри Кейннинг хотиржамлиги менга етишмаяпти20 май 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...