Хамбургер СВ — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Хамбургер СВ — Штутгарт учрашуви 17 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Хамбургер СВ бошланғич таркиби: 1. Хойер Фернандес Д., 5. Аделин М., 33. Борнау С., 24. Капальдо Н., 37. Лемке Л., 28. Мухайм М., 4. Надир Б., 17. Омари У., 15. Поульсен Ю., 20. Виейра Ф., 3. Вульф Д.
Хамбургер СВ захирадагилари: 22. Амоако К., 7. Эль-Уахди З., 11. Гронбек А., 9. Моффи Т., 43. Нанджа С., 38. Россинг-Лелесиит А., 19. Штанге О., 12. Тангвик С., 23. Торунарига Дж.
Хамбургер СВ бош мураббийи: Польцин М.
Штутгарт бошланғич таркиби: 41. Займен Д., 24. Шабо Ж., 9. Демирович Э., 11. Эль-Ханнус Б., 3. Хендрикс Р., 29. Ельч Ф., 16. Каразор А., 18. Левелинг Дж., 6. Штиллер А., 26. Ундав Д. (капитан), 4. Вагноман Й.
Штутгарт захирадагилари: 22. Ассиньон Л., 1. Бредлоу Ф., 10. Фюрих К., 14. Хакес Л., 17. Пейчинович Д., 21. Премель Г., 44. Зауэр Л., 47. Шпальт Й., 45. Стергиу Л.
Штутгарт бош мураббийи: Хёнесс С.
Изоҳлар 0
…