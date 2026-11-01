Айнтрахт Франкфурт — Хамбургер СВ: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Айнтрахт Франкфурт — Хамбургер СВ учрашуви 1 ноябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Айнтрахт Франкфурт бошланғич таркиби: 1. Атуболу Н., 15. Асеко-Нкили Н., 2. Баум Э., 3. Брассье Л., 8. Шайби Ф., 20. Доан Р., 11. Эбнуталиб Я., 4. Кох Р., 26. Косуги К., 25. Оньедика Р., 42. Узун Д.

Айнтрахт Франкфурт захирадагилари: 29. Амаймуни А., 9. Буркардт Й., 22. Чандлер Т., 34. Коллинз Н., 27. Гётце М., 23. Иличевич Н., 40. Кауа Сантос, 7. Кнауфф А., 37. Малузе Ж.

Айнтрахт Франкфурт бош мураббийи: Хюттер А.

Хамбургер СВ бошланғич таркиби: 1. Хойер Фернандес Д., 5. Аделин М., 11. Гронбек А., 37. Лемке Л., 6. Локонга А. С. (капитан), 9. Моффи Т., 28. Мухайм М., 43. Нанджа С., 17. Омари У., 23. Торунарига Дж., 3. Вульф Д.

Хамбургер СВ захирадагилари: 22. Амоако К., 48. Бисси Муэлль Ж., 27. Дака П., 7. Эль-Уахди З., 18. Джатта Б., 10. Ферай И., 38. Россинг-Лелесиит А., 19. Штанге О., 12. Тангвик С.

Хамбургер СВ бош мураббийи: Польцин М.