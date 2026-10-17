Вердер Бремен — Падерборн: таркиблар ва жонли матн

·18·Спорт
Вердер Бремен — Падерборн: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Вердер БременПадерборн учрашуви 17 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Вердер Бремен бошланғич таркиби: 1. Хайн К., 13. Артур, 20. Чуки, 2. Деман О., 18. Динкчи Э., 32. Фридль М., 10. Фюллькруг Н., 17. Грюлль М., 5. Пипер А., 44. Регеер И., 15. Райс Л.

Вердер Бремен захирадагилари: 38. Эревбенаги П., 26. Иттен С., 30. Шлагер А., 33. Шметгенс М., 34. Сойлу Д., 23. Стальмах Д., 4. Штарк Н., 8. Вайзер М., 3. Войчик О.

Вердер Бремен бош мураббийи: Тиун Д.

Падерборн бошланғич таркиби: 15. Нолль Н., 5. Кастаньеда С., 17. Курда Л., 22. Хансен М., 30. Марино С., 23. Обермайр Р., 25. Шеллер Т., 21. тер Хорст Й., 27. Тиггес С., 28. Ульрих Л., 40. Видович Г.

Падерборн захирадагилари: 6. Баак Т., 29. Липпманн С., 11. Михель С., 2. Мюллер Р., 9. Филипп Р., 18. Пирингер М., 1. Шуберт М., 3. Штикер Й., 38. Цайтлер Д.

Падерборн бош мураббийи: Кеттеманн Р.

Вердер БременПадерборнГермания Бундеслигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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