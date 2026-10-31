Б. Мёнхенгладбах — Падерборн: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Б. Мёнхенгладбах — Падерборн учрашуви 31 октябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Б. Мёнхенгладбах бошланғич таркиби: 33. Батц Д., 2. Кьяродиа Ф. С., 25. Ҳак Р., 14. Ҳашиока Д., 18. Мачино С., 36. Моҳя В., 10. Нойҳаус Ф., 16. Сандер П., 29. Скалли Ж., 26. Уллрич Л., 47. Уно З.

Б. Мёнхенгладбах захирадагилари: 17. Кастроп Ж., 20. Ҳеролд Д., 6. Итакура К., 22. Конопля Я., 19. Кун Н., 3. Лидберг И., 34. Нгефак М., 23. Ольшовски Ж., 7. Штогер К.

Б. Мёнхенгладбах бош мураббийи: Блессин А.

Падерборн бошланғич таркиби: 15. Нолль Н., 6. Баак Т., 5. Кастаньеда С., 17. Курда Л., 22. Хансен М., 30. Марино С., 23. Обермайр Р., 18. Пирингер М., 25. Шеллер Т., 21. тер Хорст Й., 40. Видович Г.

Падерборн захирадагилари: 20. Гётце Ф., 29. Липпманн С., 2. Мюллер Р., 9. Филипп Р., 1. Шуберт М., 3. Штикер Й., 27. Тиггес С., 28. Ульрих Л., 38. Цайтлер Д.

Падерборн бош мураббийи: Кеттеманн Р.