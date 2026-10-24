ФК Кёльн — Шальке: таркиблар ва жонли матн

·25·Спорт
ФК Кёльн — Шальке: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги ФК КёльнШальке учрашуви 24 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

ФК Кёльн бошланғич таркиби: 1. Швабе М., 30. Бюльтер М., 10. Эль Мала С., 8. Йоханнессон И., 5. Краусс Т., 24. Лочошвили Л., 37. Майна Л., 47. Мур М., 28. Себулонсен С., 22. Симпсон-Пьюси Дж., 3. Соса Б.

ФК Кёльн захирадагилари: 17. Кастро-Монтес А., 19. Эль-Мала М., 11. Хески Р., 14. Менса Г., 23. Окон-Энгстлер П., 2. Шмид Й., 29. Тильманн Й., 7. Вальдшмидт Л., 20. Цилер Р.

ФК Кёльн бош мураббийи: Вагнер Р.

Шальке бошланғич таркиби: 1. Кариус Л., 20. Адаму Ж., 24. Аушиш А., 5. Бекер Т., 29. Дина Эбимбе Ж., 23. Эл-Фаузи С., 8. Госенс Р., 7. Хван Хи-Чан, 25. Катич Н., 4. Куручай Х., 13. Танака С.

Шальке захирадагилари: 43. Айхан М., 14. Бахманн Й., 33. Бекер В., 10. Жеко Э., 11. Ласме Б., 22. Мюллер К., 27. Порат Ф., 38. Возар Л.

Шальке бош мураббийи: Муслич М.

ФК КёльнШалькеГермания Бундеслигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Айнтрахт Франкфурт — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матнАйнтрахт Франкфурт — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матн16 октябр 22:34Шальке — Майнц: таркиблар ва жонли матнШальке — Майнц: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:17«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юборди«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юборди13 июн 01:17Мануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушдиМануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушди14 июн 22:22Падерборн — Хамбургер СВ: таркиблар ва жонли матнПадерборн — Хамбургер СВ: таркиблар ва жонли матнБугун 17:29Аугсбург — Унион Берлин: таркиблар ва жонли матнАугсбург — Унион Берлин: таркиблар ва жонли матнБугун 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди