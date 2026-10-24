ФК Кёльн — Шальке: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги ФК Кёльн — Шальке учрашуви 24 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
ФК Кёльн бошланғич таркиби: 1. Швабе М., 30. Бюльтер М., 10. Эль Мала С., 8. Йоханнессон И., 5. Краусс Т., 24. Лочошвили Л., 37. Майна Л., 47. Мур М., 28. Себулонсен С., 22. Симпсон-Пьюси Дж., 3. Соса Б.
ФК Кёльн захирадагилари: 17. Кастро-Монтес А., 19. Эль-Мала М., 11. Хески Р., 14. Менса Г., 23. Окон-Энгстлер П., 2. Шмид Й., 29. Тильманн Й., 7. Вальдшмидт Л., 20. Цилер Р.
ФК Кёльн бош мураббийи: Вагнер Р.
Шальке бошланғич таркиби: 1. Кариус Л., 20. Адаму Ж., 24. Аушиш А., 5. Бекер Т., 29. Дина Эбимбе Ж., 23. Эл-Фаузи С., 8. Госенс Р., 7. Хван Хи-Чан, 25. Катич Н., 4. Куручай Х., 13. Танака С.
Шальке захирадагилари: 43. Айхан М., 14. Бахманн Й., 33. Бекер В., 10. Жеко Э., 11. Ласме Б., 22. Мюллер К., 27. Порат Ф., 38. Возар Л.
Шальке бош мураббийи: Муслич М.
Изоҳлар 0
…